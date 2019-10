Wellicht zijn de troepen van Heijmans ook al onderweg naar Den Haag en de boodschap van CEO Ton Hillen bij de aardige Q3's is duidelijk. Dit jaar nog niet (valt mee?), maar volgend jaar krijgt zijn bedrijf zeker last van #uweetwel

Mixed bag van Vastned? Bezettingsgraad stijgt wel.

Er zijn meer cijfers, maar ik kan niet alles en zo heel interessant is bijvoorbeeld GrandVision niet meer. Die zijn ook niet goed. De koersen bakken er nu niet veel van en dat zal in aanloop naar de Fed-renteverlaging van vanavond zijn, in network jargon. Verder is er BBP Q3 VS en zijn er cijfers Apple en Facebook.

Vanavond zijn ook nog ASMI en AMG, om twee IEX publiekslievelingen te noemen. Enfin, de koersen hebben geen haast om nieuwe of sowieso toppen neer te zetten, de AEX heeft nog 586,32 staan. Verder: het Franse BBP Q3 is door op 0,3%, waar 0,2% werd verwacht. AMD deed gisteravond -1,1% op Q3's.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met heel veel cijfers en nog meer:

08:09 Automatiseerder ICT voelt zwakke markt

07:59 Britse problemen drukken winst Santander

07:48 Groei Franse economie iets boven verwachting

07:39 Deutsche Bank weer diep in rode cijfers

07:35 Heijmans wil snel duidelijkheid over stikstof

07:24 GrandVision voorzichtiger over winst

07:16 'Dure veilingen remmen uitrol 5G'

07:14 Nikkei staakt zevendaagse winstreeks

07:11 Fagron verhoogt kapitaal

06:59 Winstgroei voor StanChart

06:46 Producentenvertrouwen nagenoeg gelijk

06:42 'Esperite toch niet failliet'

29 okt Barbie-maker Mattel voert verkopen flink op

29 okt Meer omzet en winst voor chipmaker AMD

29 okt Britten gaan op 12 december naar de stembus

29 okt Wall Street sluit met verliezen

29 okt 'Nestlé overweegt afstoten Chinese bedrijven'

29 okt 'Amazon.nl wordt volledige webwinkel'

29 okt 'Fiat Chrysler en Peugeot praten over fusie'

29 okt Signify schrapt 121 banen in Turnhout

29 okt L'Oreal blijft flink groeien in Azië

29 okt Johnson neemt horde naar verkiezingen

29 okt Gemengd beeld op Wall Street

29 okt Bezettingsgraad Vastned stijgt weer

29 okt ABN AMRO wil Laetitia Griffith als commissaris

29 okt Heijmans wil Knape-Vosmer als commissaris

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda mag er zijn:

08:00 ICT Group Q3-cijfers

08:00 GrandVision Q3-cijfers

08:00 Heijmans Q3-cijfers

08:00 Airbus Q3-cijfers

08:00 Bayer Q3-cijfers

08:00 Credit Suisse Q3-cijfers

08:00 Deutsche Bank Q3-cijfers

08:00 Total Q3-cijfers

08:00 Volkswagen Q3-cijfers

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage okt 5,0%

11:00 EU consumentenvertrouwen okt -7,6

12:00 Duitsland inflatie CPI okt 1,0%

13:15 VS ADP banenrapport okt 120K

13:30 VS BBP Q3 1,7% (geanualiseerd)

18:00 ASMI Q3-cijfers

19:00 VS Fed rentebesluit 1,5%-1,75%

22:00 Apple Q3-cijfers

22:00 Facebook Q3-cijfers

22:00 Lyft Q3-cijfers

22:00 Starbucks Q3-cijfers

En dan nog even dit

Vanavond om 19:00 uur:

With balance sheet in background, markets focus on Fed's rate decision https://t.co/oTIySNiJWy pic.twitter.com/cEV37FKqgN — Reuters (@Reuters) October 30, 2019

Nou nou?

U.K. economy projected to be 3.5% smaller under Johnson's deal https://t.co/2SELHSLxuy pic.twitter.com/R0qgw7LqNW — Bloomberg (@business) October 30, 2019

Tja:

The ECB is about to start pumping money into bond markets again https://t.co/euwvpS4NN4 pic.twitter.com/v7m2kElCsX — Bloomberg (@business) October 30, 2019

Weer een verse aflevering van Blackadder:

Britain's Prime Minister Boris Johnson wins approval from parliament to hold a general election on Dec. 12 https://t.co/zWLTBhuE20 pic.twitter.com/7CfPclHAec — Reuters (@Reuters) October 30, 2019

Zo:

U.K. economy projected to be 3.5% smaller under Johnson's deal https://t.co/2SELHSLxuy pic.twitter.com/R0qgw7LqNW — Bloomberg (@business) October 30, 2019

Dit nog:

In U.S.-China talks, Beijing's refusal to spell out farm buys is big sticking point https://t.co/velBujXStT pic.twitter.com/XXMdsXotI5 — Reuters (@Reuters) October 30, 2019

De tent is echt huge:

Huawei tightens grip on China smartphones with record 42% share in third quarter: Canalys https://t.co/kdfAHmEiNh pic.twitter.com/biKkSTAVjT — Reuters (@Reuters) October 30, 2019

Ja, volop rumoer:

From Chile to Russia to Hong Kong, the rash of protests around the globe have one thing in common https://t.co/sXw9bxcV8k — Bloomberg (@business) October 30, 2019

En de Israëlische F35's vliegen schijnen ongedecteerd over het hele Miden-Oosten te vliegen, inclusief Iran. Lockheed Martin dus.

The skies of Syria, Yemen, and Libya swarm with armed and dangerous drones https://t.co/smu5d7IAkL via @BW — Bloomberg (@business) October 30, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.