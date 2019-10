Het is een dag om snel te vergeten. Direct bij opening zakte de AEX (-0,3%) weg en een herstel bleef uit. Beslist geen schande na een serie van all time highs voor de herbeleggingsindex.

Unilever (+0,6%) en Royal Dutch Shell (+0,1%) hielden het nog aardig op de rit, maar dat was onvoldoende om de hoofdindex hoger te zetten. Met name publiekslieveling KPN (-3,5%) is het ineens helemaal kwijt.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het aandeel zakte in de loop van de dag steeds verder weg. Orange (-3,0%) kwam met slechte cijfers en T-mobile gaat de strijd aan met KPN en Ziggo op het gebied van thuisinternet. Simpelweg een cocktail van slecht nieuws.

VolkerWessels +18,6%

De familie Wessels doet het weer, want met het investeringsvehicle Reggeborgh doen zij een bod van €21,75 per aandeel op VolkerWessels. Dit is een premie van 23% ten opzichte van de slotkoers van gisteren.

Het lijkt erop dat de bouwer voor de tweede keer van de beurs wordt gehaald. Chique is dit absoluut niet, omdat het niet de bedoeling is dat een grootaandeelhouder gaat handelen in een beursgenoteerde onderneming.

Daar komt bij dat VolkerWessels in de lente van 2017 door de familie Wessels zelf naar de beurs werd gebracht tegen een introductiekoers van €23 (een hogere prijs dan het huidige bod). Destijds met het argument dat de familie wilde spreiden en daarom een deel van de aandelen van de hand deed.

Van dat argument mogen we nu dus wel gehakt maken. Anderzijds is het goed nieuws voor beleggers die het aandeel begin september oppikten. Zij strijken een mooie koerswinst op. Daarom zit het er dik in dat voldoende aandeelhouders hun stukken aanmelden.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag. De Nederlandse yield zakt drie basispunten naar -0,22%.

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omlaag en daarmee kunnen we de Duitsers (-0,0%) en Fransen (+0,3%) absoluut niet bijbenen.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 3,9% en noteert 12,2 punten.

De Amerikaanse indices laten een verdeeld beeld zien. De Dow Jones en S&P500 lopen 0,1% op, maar de Nasdaq moet 0,3% prijsgeven. Alphabet (-2,0%) is de hoofdschuldige.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,111 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,2%) valt wat tegen.

Olie: WTI (+0,0%) en Brent (-0,0%) doen niets.

Bitcoin (-1,6%) ging gisteren keihard omhoog, maar zakt nu iets terug.

Het Damrak

Aalberts (-3,8%) wordt op de verkooplijst van ABN Amro gezet. Altijd bijzonder hoe fel de markt op dit soort adviezen reageert.

(-3,8%) wordt op de verkooplijst van ABN Amro gezet. Altijd bijzonder hoe fel de markt op dit soort adviezen reageert. DSM (-2,1%) kent een off-day. Volgende week dinsdag publiceert het bedrijf de derdekwartaalcijfers.

(-2,1%) kent een off-day. Volgende week dinsdag publiceert het bedrijf de derdekwartaalcijfers. Galapagos (+1,1%) moet stoppen met een medicijn tegen eczeem, maar dat zal beleggers een zorg zijn. Het aandeel is niet ver verwijderd van de hoogste koers ooit.

(+1,1%) moet stoppen met een medicijn tegen eczeem, maar dat zal beleggers een zorg zijn. Het aandeel is niet ver verwijderd van de hoogste koers ooit. Takeaway.com (-4,0%) heeft last van de ronduit beroerde cijfers van Grubhub (-43,0%).

(-4,0%) heeft last van de ronduit beroerde cijfers van Grubhub (-43,0%). Unibail Rodamco (-1,2%) kwam gisteren nabeurs met goede resultaten langs, maar blijkbaar is het niet genoeg voor beleggers. Unibail-Rodamco: Outlook verder omhoog #UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD https://t.co/eT6DiQU51Q — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 29, 2019

(-1,2%) kwam gisteren nabeurs met goede resultaten langs, maar blijkbaar is het niet genoeg voor beleggers. ASMI (+1,3%) en Besi (+1,2%) lijken te profiteren van de goede cijfers van NXP (+8,3%).

(+1,3%) en (+1,2%) lijken te profiteren van de goede cijfers van NXP (+8,3%). Wereldhave (-2,9%) ging vandaag €0,63 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd gaat er slechts €0,01 van de koers af.

(-2,9%) ging vandaag €0,63 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd gaat er slechts €0,01 van de koers af. Het is niet de eerste keer dit jaar dat WDP (+2,1%) dit jaar aan kop gaat binnen de AMX. Dit jaar staat het logistieke vastgoedfonds ruim 43% hoger.

(+2,1%) dit jaar aan kop gaat binnen de AMX. Dit jaar staat het logistieke vastgoedfonds ruim 43% hoger. Ondanks Alfen een deel van de openingswinst prijs geeft, eindigt de specialist in energie-oplossingen met een prima plus van 3,8%. De omzet in het derde kwartaal steeg 42% jaar op jaar en dat is beter dan verwacht.

een deel van de openingswinst prijs geeft, eindigt de specialist in energie-oplossingen met een prima plus van 3,8%. De omzet in het derde kwartaal steeg 42% jaar op jaar en dat is beter dan verwacht. Wellicht profiteert Heijmans (+2,8%) van het overnamebod op VolkerWessels. BAM (-0,4%) daarentegen wordt niet opgepikt.

(+2,8%) van het overnamebod op VolkerWessels. (-0,4%) daarentegen wordt niet opgepikt. Pharming (+2,4%) kent een prima dag en tikte even de €1,30 aan.

Adviezen

Aalberts: starten met verkopen en €31 - ABN Amro

Galapagos: naar €189 van €195 (buy) - KBC

Galapagos: naar $153 van $160 - RBC

ING: naar €12,20 van €12,50 - Citigroup

Philips: naar €39,40 van €42 - JP Morgan

Air France-KLM: naar €14 van €11 (buy) - Kepler Cheuvreux

De dag van morgen