Tracker Tips: 5 wereldwijde sector-ETF’s Overig Categorie: Trackers

Blackrock heeft onlangs vijf nieuwe sector-ETF’s met wereldwijde dekking gelanceerd op Euronext Amsterdam en het Duitse Xetra met elk een lopendekostenratio van 0,25%. Elke sector maakt deel uit van de Global Industry Classification Standard (GICS), die in totaal uit 11 sectoren bestaat: energie, materialen, industrie, luxegoederen, boodschappen, gezondheidszorg, banken/verzekeraars, IT, communicatie, nutsbedrijven en vastgoed. 1. iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (WCDS) Isincode: IE00BJ5JP212

De sector van duurzame consumptiegoederen omvat sectoren die doorgaans het meest gevoelig zijn voor economische cycli. Hierbij zijn in de tracker bedrijven opgenomen uit het productiesegment zoals de automobielindustrie, en ondernemingen uit het dienstensegment. Dit omvat bijvoorbeeld hotels en restaurants. Ten slotte zitten er aandelen in uit het segment basisconsumptiegoederen ("boodschappen"), dat onder andere retaildiensten en detailhandel omvat. De 10 grootste posities in de tracker zijn als volgt: 2. iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF (WCSS) Isincode: IE00BJ5JP329

De sector van basisconsumptiegoederen volgens GICS omvat bedrijven met activiteiten die minder gevoelig zijn voor economische cycli. Een belegging in deze sector biedt blootstelling aan bedrijven die producten en diensten leveren die als essentieel worden beschouwd, bijvoorbeeld fabrikanten en distributeurs van voedingsmiddelen, dranken en tabak, producenten van niet-duurzame huishoudelijke goederen en van producten voor persoonlijke verzorging. De top-10 aandelen met grootste wegingen is in onderstaand overzicht te volgen. 3. iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF (WENS) Isincode: IE00BJ5JP105

Deze tracker geeft exposure aan wereldwijde energiebedrijven. Dit zijn bedrijven met activiteiten die bestaan uit bijvoorbeeld bouw of voorziening van olieplatforms, boorapparatuur en andere energiegerelateerde diensten, maar ook ondernemingen die actief zijn in de exploratie, productie, marketing, raffinage, opslag en/of het transport van olie- en gasproducten. De 10 grootste energiebedrijven in de ETF zijn: 4. iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF (WHCS) Isincode: IE00BJ5JNZ06

De gezondheidszorgsector omvat bedrijven met activiteiten die voornamelijk bestaan uit de productie van gezondheidszorgapparatuur en de verlening van aan gezondheidszorg gerelateerde diensten. Er zitten verder ondernemingen in die actief zijn in onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van farmaceutica en biotechnologieproducten. De top-10 grootste wegingen staan in de volgende tabel: 5. iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF (WITS) Isincode: IE00BJ5JNY98

De sector van de informatietechnologie omvat bedrijven op de het gebied van technologiesoftware en -hardware en tevens fabrikanten van halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur. De 10 grootste IT-bedrijven in de tracker staan in deze lijst:

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.