Fondsenrondje: Interessante bewegingen

De AEX (-0,4%) maakt bij opening pas op de plaats. Het is een beeld dat we eerdere dagen ook zagen. Licht negatief beginnen en gedurende de handelsdag de weg omhoog vinden.

Laten we hopen dat het vandaag weer zo'n dag wordt. Hetzelfde beeld zien we trouwens bij de overige Europese indices. De DAX (-0,2%) noch de CAC (-0,2%) komen echt van de grond.

Misschien komt daar vanmiddag verandering in als om 15.00 uur het Amerikaanse consumentenvertrouwencijfer over de maand oktober uitkomt. De markt gaat ervanuit dat Joe Sixpack er nog alle vertrouwen in heeft. De consensus is 127,0 en 100 is neutraal.



Ondanks een kleine dip ligt het Amerikaanse consumentenvertrouwen historisch gezien op een hoog niveau. Dat is een goed teken want als de gemiddelde Amerikaan optimistisch is, gaat hij/zij vrolijk door met geld uitgeven.

Unibail Rodamco

Unibail Rodamco (-1,7%) kwam gisteren nabeurs met prima kwartaalcijfers langs, maar toch reageert de markt lauwtjes. Het management van het winkelvastgoedfonds verhoogt de winstverwachting voor dit jaar en denkt dat de winst per aandeel aan de bovenkant zit van de eerder afgegeven bandbreedte van €12,10-12-30.

Dit betekent dat beleggers iets meer dan 11 keer de getaxeerde winst over dit jaar moeten betalen. Niet duur, maar die lage waardering wordt verklaard doordat de markt ervanuit gaat dat het voor het winkelvastgoedfonds moeilijk wordt om de huren te verhogen.

Helemaal als het slecht gaat met de wereldwijde economie zullen de nodige winkeliers kopje onder gaan, vooral de winkels die gevestigd zijn in de dorpen en kleine steden. Unibail Rodamco heeft echter voornamelijk vastgoed in de grote steden. Een belangrijke reden waarom de IEX Beleggersdesk het een kansrijk aandeel vindt.

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omlaag en daarmee blijven we iets achter ten opzichte van de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 4,7% en noteert 12,3 punten.

De futures op Wall Street blijven dicht bij huis.

De euro daalt 0,2% en noteert 1,108 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,22%) en Duitse (-0,35%) rente zakken twee basispuntjes

Goud (+0,1%) weet nog even geen richting te kiezen.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-1,1%) bewegen bijna het gehele jaar zijwaarts.

Bitcoin (-0,7%) koelt iets af.

Het Damrak

Aalberts (-3,0%) is de grote verliezer op het Damrak doordat het aandeel door ABN Amro op de verkooplijst wordt gezet. Analist Martijn Den Drijver denkt dat de ebitda dit jaar lager uitvalt dan gedacht en dat de consensusverwachtingen voor 2020 en 2021 ook omlaag gaan.

Takeaway.com (-3,3%) zakt op tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Grubhub. Dat aandeel staat op dit moment ruim 32% lager.

Galapagos (+0,8%) stopt met het onderzoek naar een medicijn tegen een vorm van eczeem. De analisten van KBC vinden het klein bier, maar verlagen het koersdoel wel met €6 naar €189. Het koopadvies blijft echter gehandhaafd.

De chippers springen er vandaag wederom positief uit. De meevallende cijfers van NXP zouden zomaar de trigger kunnen zijn. Met name ASMI (+1,4%) en Besi (+1,3%) hebben er zin in.

Wereldhave (-3,7%) gaat vandaag €0,63 ex-dividend, maar dat verklaart niet het volledige verlies. Hiervoor gecorrigeerd resteert er een min van 0,8%.

Alfen (+7,8%) speert ervandoor. De omzet steeg in de eerste negen maanden van dit jaar met 42% tot €95,9 miljoen. De marges liepen ook op, waardoor de winstgevendheid flink in de lift zat.

Neways (-4,5%) daarentegen wordt in de kliko gegooid. Het bedrijf heeft de winstverwachting voor dit jaar verlaagd.

VolkerWessels (+5,1%) is niet te houden. In het liveblog hebben we wellicht de oorzaak voor deze mooie stijging.

