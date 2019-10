In de financiële Telegraaf lees ik dat.....let op...…. de marktkenners van ABN AMRO een andere visie hebben dan de gemiddelde analistenconsensus………..



Op zich is dit natuurlijk een heerlijke, openhartige zin. Want dat is precies wat er dagelijks op de beurs gebeurt: je hebt kopers en verkopers en die hebben allemaal een goede reden.



Nu dus de " marktkenners van ABN AMRO" versus " de analistenconsensus " En dan hangt het er dus helemaal vanaf aan wiens oordeel je de meeste waarde hecht.



Over enkele dagen zullen we het weten… Maar die openingszin in De Financiële Telegraaf vond ik een speciale.



Peter