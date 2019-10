quote: Optiefan schreef op 29 okt 2019 om 07:45:

Vandaag 586 en dan een terugtest?

In mijn oude P&F mag ik zelfs het 588 kruisje zetten om nog geen uitbraak te zien. Maar ik verwacht echt dat alles wat positief is nu wel verwerkt zit in de hoog opgelopen beurzen. Terug naar de 550 lijkt mij een logische stap. En dan...? We gaan het zien.