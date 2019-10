Hoewel de kwartaalcijfers over het algemeen wisselend worden ontvangen, lukt het de aandelenbeurzen wereldwijd toch om verder op te lopen. Ondanks soms negatieve verrassingen breken de meeste beurzen opwaarts uit hun langetermijn-consolidatiepatronen.

De Nederlandse beurs is vooralsnog een van de weinige beurzen die nog niet officieel is uitgebroken, maar ook dat lijkt slechts een kwestie van tijd.

De AEX index nadert de weerstand

De Nederlandse beurs is de laatste dagen weer verder opgelopen richting de weerstand rond 586,32 punten. Het lijkt erop dat deze barriere op korte termijn zal worden aangevallen en waarschijnlijk ook zal worden gebroken.

Na een doorbraak zal het technisch beeld verder opklaren en komt er ruimte vrij voor een grotere koersstijging. Er kan een eindejaarsrally worden ingezet richting het volgende koersdoel rond 609 punten.

Bel 20 index voltooit terugtest

Hoewel het langetermijnbeeld technisch nog niet overtuigt, zien we bij de Belgische beurs wel degelijk positieve technische signalen. De index is recent opwaarts door de dalende toppenlijn gebroken, waarmee een langeretermijn-consolidatiefase is afgerond.

Na de uitbraak heeft de index de toppenlijn nog een keer teruggetest en is een hogere koersbodem gevormd. Hiermee is de uitbraak voltooid en kan een nieuwe periode van stijgende koersen worden ingezet. Eerste koersdoel wacht al snel rond 3.866,32, maar dat lijkt slechts een tussenstation richting hogere koersen.

Franse beurs breekt uit

De CAC 40 index heeft lang gestoeid met de oplopende toppenlijn, maar lijkt nu toch echt opwaarts uit te breken. De nieuwe hogere koersbodem geeft aan dat kopers de strijd aan het winnen zijn en dat we binnenkort een grotere stijging mogen verwachten.

Wanneer de toppenlijn overtuigend wordt doorbroken, kan de Franse beurs verder omhoog richting de oude top uit 2008 rond 6.168 punten.

DAX index loopt overtuigend verder op

De Duitse beurs heeft enige tijd wat minder sterk gepresteerd en bleef wat achter in het herstel vanaf augustus. De laatste weken is de Duitse motor weer op gang gekomen en is de DAX index opwaarts uitgebroken.

Als een van de eerste Europese beurzen is de Duitse beurs omhooggedraaid en is een herstel ingezet richting de hoogtepunten uit 2018 rond 13.596 punten.