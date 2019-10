Slot: Beste beursdag van het jaar

Doordat zwaargewicht Unilever (-2,0%) het vandaag laat afweten, sluit de AEX (-0,0%) nipt in de min. Dit betekent helaas geen nieuwe all time high voor de herbeleggingsindex.

Dat is erg jammer, want normaal is dit de beste beursdag van het jaar. Ja, ik wist het ook niet, maar market watch had het voor ons uitgezocht en 28 oktober blijkt toch echt de dag te zijn dat er het meeste geld valt te verdienen op de beurs.

Heerlijk statistisch maf beursfeitje. S&P 500 nu +0,5% (nieuwe all time high ook nog) en dat is vrijwel het historische gemiddelde v deze dag. Dat maak 28 oktober tot beste beursdag vh jaar sinds 1950. En de #AEX? Lousy +0,2% nu https://t.co/SVdHv4WYMh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 28, 2019

Uiteraard betekent dit niet dat u iedere 27 oktober massaal in aandelen moet stappen. Het is waarschijnlijk toeval dat 28 oktober zo'n goede beursdag is en dat zou zomaar te maken kunnen hebben met beursjaar 2008.

Iedereen weet dat oktober 2008 de maand was waarin de markten helemaal aan puin gingen, maar ik sluit niet uit dat 28 oktober hierop een uitzondering was.



Nee, deze aanname is ten onrechte, want wat blijkt: juist 29 oktober 2008 was een absolute topdag voor de AEX. Dat neemt niet weg dat een paar uitschieters het gemiddelde maken of breken. Kortom, focus u dus niet teveel op deze gemiddelden, want daar gaat u niet rijk van worden.

S&P500 op hoogste koers ooit

De yankees zetten daarentegen wel een all time high op het bord. De S&P500 koerst op dit moment op 3036 punten en daarmee wordt het oude record van 3028,22 verbroken. Het verschil met de herbeleggingsindex is dat de S&P500 gewoon een prijsindex is.

Des te knapper om keer op keer nieuwe records te verbreken. Het zal u niet verbazen dat de Yankees ons op lange termijn de baas zijn. Als we de AEX naast de S&P500 zetten, lijkt het wel Ajax tegen Feyenoord.



Rentes

De rentes gaan vandaag helemaal door het dak. De vergoeding op Nederlands tienjaars staatspapier loopt vijf basispunten op naar -0,20%.

Brede markt

De AEX gaat 0,02% omlaag en daarbij kunnen de Duitsers (+0,5%) en Fransen (+0,2%) niet bijbenen.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 2,7% en noteert 11,7 punten.

De Amerikaanse indices vliegen omhoog. Met name de Nasdaq (+1,0%) is niet te houden. Techgigant Microsoft (+2,2%) helpt een handje.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,110 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,9%) valt wat tegen.

Olie: WTI (-1,2%) en Brent (-0,6%) hebben het ook even niet.

Bitcoin (+8,7%) is de absolute topper van de dag. De Chinese overheid wil flink investeren in de blockchaintechnologie dus dan weet u het wel.

Het Damrak

We hebben flink lopen zoeken, maar we hebben niet weten achterhalen waarom Galapagos (+6,5%) zo'n vlucht omhoog maakt. Het blijft een erg mooi aandeel. Dat concludeerde de IEX- Beleggersdesk vrijdag al. Galapagos blijft interessant #Galapagos https://t.co/1LMFtvZ80c — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 25, 2019

Heineken (-1,7%) is de laatste paar handelsdagen de weg kwijt. Ook Ab Inbev (-1,2%) kreeg afgelopen week een flink pak rammel.

Cyclische aandelen liggen er vandaag goed bij. ArcelorMittal (-1,6%) en Aperam (+3,0%) zijn daarvan mooie voorbeelden.

IMCD (+2,5%) werd bij de publicatie van de tweedekwartaalcijfers helemaal afgestraft, maar in inmiddels aardig hersteld.

Ahold (-1,5%) heeft misschien iets verkeerds gegeten.

ASMI (+1,9%) is on fire. Fresh new highs voor de chipper. Dit jaar is het aandeel meer dan 150% opgelopen. Rendementen die ik niet krijg op mijn spaarrekening.

PostNL (+2,5%) vindt de weg ook omhoog. De all time high van de post- en pakketbezorger gaat dit jaar waarschijnlijk niet doorbroken worden. Hopelijk heb ik nu geen kwaad bloed gezet.



Signify (+2,6%) heeft een deal gesloten met luchtvaarttoeleverancier Latecoere voor het gebruik van bepaalde technologie in vliegtuigen.

Sligro (-0,9%) glijdt verder af. Er lijkt simpelweg geen kracht in de koers te zitten.

(-0,9%) glijdt verder af. Er lijkt simpelweg geen kracht in de koers te zitten. Ajax (+1,1%) wordt beloond voor de 4-0 overwinning tegen Feyenoord. PSV verloor in eigen huis met 4-0 tegen AZ dus zijn de Amsterdammers kandidaat nummer één voor de landstitel.

Adviezen

Galapagos: naar €170 van €180 en houden - Jefferies

Galapagos: naar $160 van $157 en houden - Royal Bank of Canada

ING: naar €13,50 van €14 en kopen - Goldman Sachs

Kiadis: naar houden van verkopen en naar €2,50 van €5 - NIBC

Signify: naar €30 van €29 - Citigroup

Vopak: naar €55 van €54 en kopen - Jefferies

Nu nog even dit

Vanavond om 21.00 uur komt Alphabet langs met haar derdekwartaalcijfers. Collega Arend Jan houdt u hier in het liveblog rechtstreeks van op de hoogte.

