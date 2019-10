Liveblog: Philips

Wat een groot nieuws weer... maar u ziet er geen koers meer op bewegen. Behalve het pond dan, dat stijgt wat. Helaas geen beeld, want na 3,5 jaar gestoethaspel zijn de pond daggrafieken op. Ja, ze hebben het zo bont gemaakt, dat ik zelfs te beroerd ben geworden om even een plaatje te maken :-)

100%? 100%.

Philips CEO Frans van Houten mag minutenlang op Bloomberg uitleggen hoe het allemaal zo ver kon komen. Die winstwaarschuwing dus op zeg maar de handelsoorlog, zoals het concern zelf zegt. En hoe Philips het gaat oplossen. Intussen wordt de koers niet vrolijk van alle berichten.

“It’s important to realize that these tariffs are not easy to mitigate,” Philips CEO Frans van Houten. “You have to go deep into your supply chain” to work out the best way to manage the extra costs https://t.co/oFuQ7Rw2vS pic.twitter.com/YqEN6MmSHh