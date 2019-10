Update 11:45 uur: Galapagos

Dat Wellington haar belang verkleint maakt weinig indruk. Niels weet het ook al niet in zijn fondsenrondje:

Galapagos (+3,8%) heeft er zin in. Het biotechbedrijf krijgt zowel een koersdoelverhoging- als verlaging om de oren. Dat kan het dus niet zijn.

Dit zijn die adviezen:

Galapagos: naar €170 van €180 en houden - Jefferies

Galapagos: naar $160 van $157 en houden - Royal Bank of Canada

Hoe het ook zij, de grote stijging vandaag gaat op aardig volume en de grafiek ziet er daardoor een stuk toonbaarder uit?

Update 11:20: Nodeloos-ingewikkeld-doen-coin?

Het ziet er allemaal heel sophisticated uit, maar voor beleggers o zo belangrijke componenten als omzet, winst, marge en dividend komt u nog altijd niet tegen. Gaan er er ook nooit komen. En als het u mij vraagt, zijn er meer dingen op deze planeet die schaars zijn maar geen waarde hebben, maar wie ben ik.

Dat de koers zo hard stijgt omdat de Chinese president vol wil inzetten op crypto's en blockchain vind ik ook opvallend. Want bitcoin en andere crypto's, waar Beijing geen 100% controle over heeft, was wel het laatste wat hij bedoelde?

A 'stock-to-flow' (a measure of #scarcity based on existing reserves vs. annual production) approach by @100trillionUSD to estimate the future market cap of #bitcoin (& #gold) has been making headlines. Do you believe such a scarcity approach makes sense? https://t.co/awgrMH8Nuc pic.twitter.com/gPtSJOBzVA — jeroen blokland (@jsblokland) October 28, 2019

Update 11:15 uur: Donkere cloud Microsoft?

Microsoft heeft een $10 miljard Cloud-opdracht van het Pentagon binnen gehaald, maar daar zijn niet alle werknemers blij mee. Eerder zag we al protest bij een defensie-opdracht voor Google. Past helemaal in de tijdsgeest, denk ik.

We are disheartened that Microsoft accepted the JEDI contract. As Microsoft workers, we are now complicit of "increasing the lethality" of the US Department of Defense. We stand with our previous statement https://t.co/TckXNTTIFW — Microsoft Workers 4 Good (@MsWorkers4) October 26, 2019

Update 10:30 uur: Brexit maar weer es

Wat een groot nieuws weer... maar u ziet er geen koers meer op bewegen. Behalve het pond dan, dat stijgt wat. Helaas geen beeld, want na 3,5 jaar gestoethaspel zijn de pond daggrafieken op. Ja, ze hebben het zo bont gemaakt, dat ik zelfs te beroerd ben geworden om even een plaatje te maken :-)

EU-landen zijn het eens: brexit wordt uitgesteld tot uiterlijk 31 januari 2020 https://t.co/OUtM3fQCix pic.twitter.com/MB8H7HYJvt — RTL Z (@RTLZ) October 28, 2019

Update 10:00 uur: 100% België

100%? 100%.

In Nederland zijn de winstcijfers wat beter dan verwacht, maar in Belgie valt alles (en dan ook werkelijk alles) tegen. Aldus MS pic.twitter.com/grmjnKlrAy — Corne van Zeijl (@beursanalist) October 28, 2019

Update 09:45 uur: Philips

Philips CEO Frans van Houten mag minutenlang op Bloomberg uitleggen hoe het allemaal zo ver kon komen. Die winstwaarschuwing dus op zeg maar de handelsoorlog, zoals het concern zelf zegt. En hoe Philips het gaat oplossen. Intussen wordt de koers niet vrolijk van alle berichten.

“It’s important to realize that these tariffs are not easy to mitigate,” Philips CEO Frans van Houten. “You have to go deep into your supply chain” to work out the best way to manage the extra costs https://t.co/oFuQ7Rw2vS pic.twitter.com/YqEN6MmSHh — Bloomberg Economics (@economics) October 28, 2019

Durk let goed op, uiteindelijk begin het allemaal hier. Philips heeft inderdaad werk aan de winkel.