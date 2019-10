Webinar: De basis van Turbo's

Beleggingsexperts Jim Tehupuring en Rogier San Giorgi gaan in op de ins en outs van beleggen met Turbo's. U kunt deze Masterclass gratis online volgen.

Gedurende de Slimste Belegger is er iedere week een Masterclass vol praktische tips van de beleggingscoaches en meer. Op maandag 28 oktober 2019 zal de eerste Masterclass worden gegeven door Jim Tehupuring en Rogier San Giorgi.

Jim Tehupuring

Bekend beurscommentator en oprichter van het beleggingsconcept ProBeleggen. Jim werkte eerder bij Euronext, Royal Bank of Scotland en trainde in zijn tijd bij beleggersbank Alex al tienduizenden particuliere beleggers en een groot aantal professionele beleggingsadviseurs dus het coachen zit hem in het bloed.

Rogier San Giorgi

Sinds 2004 is Rogier werkzaam in de financiële sector achtereenvolgens bij ABN Amro, Royal Bank of Scotland en momenteel bij BNP Paribas. Rogier is als een van de grondleggers van het beleggingsproduct de Turbo in Nederland de expert die beleggers kan informeren over de werking, voordelen en risico’s van dit product. In deze Masterclass legt Rogier de basiswerking van Turbo’s uit.

Dit gratis online webinar vindt plaats op maandag 28 oktober om 20.00 uur. Aanmelden is mogelijk via deze link

De Slimste Belegger 2019

In samenwerking met IEX organiseert BNP Paribas Markets de 'Slimste Belegger', het beleggingsspel van Nederland. In dit gratis beleggingsspel leert u alles over de verschillende aspecten van beleggen en het handelen in Turbo's. U heeft de mogelijkheid een ervaren beleggingscoach te selecteren. Als deelnemer dingt u mee naar mooie prijzen, waaronder de hoofdprijs van maar liefst 2.500 euro! Meer informatie over de beleggingscoaches, prijzen en inschrijving vindt u op www.slimstebelegger.nl.