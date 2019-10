Royce T:



Met TTS kan een belegger het risico van te vroeg instappen vermijden.



NUSM!:



Behalve bij de Aenix daar kun je Vroeg en Laat instappen..



The Only Way is Up..



Tóch..?!





() Toegevoegd:



De hoofden van Trainers: Stam en van Bommel..



Lijken op het spreekwoordelijke Hakblok te liggen..