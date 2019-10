Deze week beleefden we het hoogtepunt van het kwartaalcijferseizoen. Deze waren redelijk wisselvallend, al vielen Besi en Pharming positief op.

Helaas staan deze twee fondsen niet genoteerd aan de AEX (+1,9%), want anders hadden we al boven de 600 punten gestaan. Alle gekheid op zijn stokje. We hebben niets te klagen, want de herbeleggingsindex is met een score van 2013,92 punten 'gewoon' gesloten op een nieuwe all time high.

Mocht u beroepsberen tegenkomen in de kroeg dan mag u deze pessimisten de onderstaande grafiek meegeven.



Als u dertig jaar geleden €100 had gestoken in een tracker op de AEX dan zou dit bedrag zijn uitgegroeid tot €1157. Dit betekent een jaarrendement van 8,5%. Ok, u moet twee crises overleven, de fiscus 1,2% betalen en de uitgever van de ETF 0,3% toeschuiven. Geen gemakkelijke opgave, maar dan blijft er wel 7% per jaar over.

Dat is een aanzienlijk beter rendement dan wat u op uw spaarrekening zou krijgen. Uiteraard is er de afgelopen dertig jaar een korte periode geweest dat de rente hoger was dan 7%, maar per saldo is beleggen simpelweg de beste mogelijkheid om uw vermogen te laten groeien.

Shorten is onverstandig

Er wordt op onze site altijd flink geklaagd over wat shorters kunnen aanrichten op de beurs. Natuurlijk is het prettig shorters van alles en nog wat de schuld te geven, alleen helemaal eerlijk is het niet.

Zij hebben het namelijk al moeilijk genoeg. Met name met de beroepsberen mogen we medelijden hebben. Speculeren op een koersdaling van een beurs die gemiddeld stijgt, is niet de manier om geld te verdienen.

Uiteraard zijn er partijen die hun huiswerk goed hebben gedaan. Zij verdienen daarvoor alle credits. Toch mogen we de shorter wat mij betreft beter vergelijken met de pokerspeler in het casino. Er zijn enkele toppers die schathemeltje rijk worden, maar de meesten verliezen gewoon bakken met geld.

Zorg ervoor dat u het huis bent

Niet alleen omdat ze matige spelers zijn, maar ook omdat ze een deel van hun winsten moeten afstaan aan het huis. Ik ben liever het huis. In tijden van crises krijg ik dan een flink pak slaag, maar op lange termijn termijn komt het geld gewoon naar mij toe.

Hopelijk kom ik niet te betweterig over, want dat is niet de bedoeling. Ik ben gewoon iemand die het mezelf graag gemakkelijk maakt en dan is shorten uit den boze. Hoewel, soms kan ik het ook niet laten een gokje te doen. Bijvoorbeeld door een shortpositie te nemen op Wirecard. Vooralsnog gaat dit goed, maar succes is absoluut niet gegarandeerd.

Rentes

Over naar iets heel anders. De vergoedingen op tienjaars staatspapier stijgen in een brede lijn. De Nederlandse yield klimt drie basispunten naar -0,24%.

De lijstjes

AEX deze week: +1,9%

AEX deze maand: +0,7%

AEX dit jaar: +19,6%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: +23,5%

Olie aan kop

Het vol tanken van de auto gaat een tikje duurder worden. De olieprijs stond deze week flink in de lift. Daar staat tegenover dat het zwarte goud sinds de tweede week van januari zijwaarts beweegt.

Ook de Britse beurs heeft er met een plus van 2,4% zin in. Het is de vraag of dit iets te maken heeft met de brexit, want de verschillen ten opzichte van de overige Europese indices zijn redelijk beperkt.

AEX

Relx (+6,7%) wordt beloond voor keurige derdekwartaalcijfers. De dataleverancier groeide afgelopen kwartaal met 4% jaar op jaar en handhaaft haar verwachting voor 2019. Ook Galapagos (+4,7%) heeft er zin in. Het biotechbedrijf heeft door de deal met Gilead voor een recordbedrag aan cash op de balans staan.

Daarentegen heeft Heineken (-5,8%) een kater. Het aandeel is priced for perfection en dan moet het bedrijf natuurlijk niet de winstverwachting naar beneden bijstellen. Ook de teleurstellende cijfers van branchegenoot AB Inbev helpen niet mee.

AMX

Besi (+8,4%) wist de omzetdaling in het derde kwartaal flink binnen de perken te houden. Daarnaast bleven de marges goed op peil. Ook Fugro (+8,0%) gaat door het dak. De bodemonderzoeker wordt flink geshort, waardoor het herstel extra hard kan gaan. Dan moeten die mensen hun posities natuurlijk wel terugdraaien.

ASCX

Pharming (+5,7%) is de knaller binnen de ASCX. Het biotechbedrijf hoeft niet meer te vrezen voor een slopende rechtszaak en de winst over het derde kwartaal viel hoger uit dan verwacht. Alleen maar goed nieuws dus.

Grote bleeder is Brunel (-21,3%). Het vertrouwen is volledig zoek nadat de detacheerder met een lelijke winstwaarschuwing langs kwam. Ook bij Kiadis (-8,6%) is het leed nog niet geleden.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week maakt Arend Jan zondag de vooruitblik.