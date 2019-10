De AEX (-0,1%) beweegt vooralsnog rondom het nulpunt. Een schande is dit niet, want gisteren zette de herbeleggingsindex nog een nieuwe all time high op het bord.

Ondanks dat de hoofdindex nauwelijks van zijn plek komt, is het beslist geen saaie dag. Maar liefst vijf fondsen op het Damrak gaven een inkijkje in de boeken.

Fugro

Meest opvallende fonds is Fugro, met een min van 4,6%. Gelukkig kondigde de bodemonderzoeker (nog) geen emissie aan. Toch blijft de schuldgraad iets om in de gaten te houden. De net debt/ebitda daalde weliswaar van 2,8 naar 2,2, maar volgens de IEX Beleggersdesk zit er een klein addertje onder het gras.

Twee convertibles (leningen die eventueel in aandelen kunnen worden omgezet) zijn niet meegenomen in de schuldgraad en dat is vrij ongewoon. Verder viel op dat de omzetgroei van 1,8% iets beneden verwachting was.

Al met al gaven de cijfers aanleiding voor beleggers om wat winst te nemen. Het is de afgelopen weken natuurlijk hard bergopwaarts gegaan met de koers.

Of de cijfers ook voor de IEX Beleggersdesk aanleiding geven om het advies te wijzigen, leest u als u klikt op de link in de onderstaande tweet.

KPN

De cijfers van KPN (+2,4%) kunnen we inmiddels wel uittekenen. Zoals gebruikelijk zakten de opbrengsten in het derde kwartaal met 1,8%, maar wist de telecommer zijn marges te verhogen door op de kosten te letten.

Gevolg is dat de ebitda 3% omhoog ging. De nettowinst explodeerde (+234%) naar €314 miljoen, maar dat werd veroorzaakt door de verkoop van enkele bedrijfsonderdelen. Positief is dat het bedrijf zijn verwachtingen voor dit jaar handhaaft. Het streven is om de ebitda op een lagere omzet licht te laten groeien.

Beleggers zijn gecharmeerd van de resultaten van KPN, maar de analisten van KBC zien de nodige haken en ogen. Zij waarschuwen dat de groei van de verkopen van abonnementen aan de gewone Nederlander stagneert. Reden voor KBC om het houdadvies en koersdoel van €2,90 te handhaven.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omlaag en presteert daarmee in lijn met de DAX (-0,2%) en CAC (-0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,8% en noteert 11,9 punten.

De futures op Wall Street blijven dicht bij huis. Ondanks de tegenvallende resultaten van Amazon lijkt de Nasdaq 0,1% hoger te openen.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,112 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,25%) en Duitse (-0,38%) rente lopen twee basispunten op.

Goud (+0,1%) houdt goed stand boven de $1.500.

Olie: WTI (-0,1%) en Brent (-0,1%) moeten nog op gang komen.

Ook de bitcoin (+0,4%) komt nog niet echt los.

Het Damrak

Gisteravond kwam Intel met veel beter dan verwachte resultaten langs. Toch weten ASML (+0,2%) en Besi (-1,4%) er nog niet van te profiteren. Alleen ASMI (+1,6%) vindt de weg omhoog. Het fonds zet ook gelijk een nieuwe hoogste koers ooit op het bord.

(+0,2%) en (-1,4%) er nog niet van te profiteren. Alleen (+1,6%) vindt de weg omhoog. Het fonds zet ook gelijk een nieuwe hoogste koers ooit op het bord. Beleggers weten nog niet precies wat ze aan moeten met de derdekwartaalcijfers van Galapagos (+0,5%). Het biotechbedrijf zag de kaspositie door de deal met Gilead aandikken tot €5,6 miljard.

(+0,5%). Het biotechbedrijf zag de kaspositie door de deal met Gilead aandikken tot €5,6 miljard. Adyen (+1,6%) gaat goed. Het volume van 12.000 stukjes is echter beperkt.

(+1,6%) gaat goed. Het volume van 12.000 stukjes is echter beperkt. Heineken (-1,2%) heeft sinds de cijfers last van een kater. AB Inbev (-8,8%) is de boosdoener.

(-1,2%) heeft sinds de cijfers last van een kater. AB Inbev (-8,8%) is de boosdoener. Staalgerelateerde aandelen zoals ArcelorMitta l (+2,2%) en Aperam (+1,2%) blijven vanochtend goed liggen.

l (+2,2%) en (+1,2%) blijven vanochtend goed liggen. Basic-Fit (+2,6%) herstelt iets. Aankomende vrijdag komt de sportschoolketen langs met haar derdekwartaalcijfers.

(+2,6%) herstelt iets. Aankomende vrijdag komt de sportschoolketen langs met haar derdekwartaalcijfers. PostNL (-0,7%) lijkt een beetje de weg kwijt. Tenminste, de weg naar het noorden.

(-0,7%) lijkt een beetje de weg kwijt. Tenminste, de weg naar het noorden. Volgens de IEX Beleggersdesk kwam Wereldhave (-0,4%) met weinig inspirerende cijfers langs. Positief is wel dat het dividend wordt bevestigd. Wereldhave: Moeizaam #Wereldhave https://t.co/lJs9bmGyz1 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 25, 2019

(-0,4%) met weinig inspirerende cijfers langs. Positief is wel dat het dividend wordt bevestigd. Signify (-4,4%) wordt door beleggers afgestraft, omdat het met een winstwaarschuwing langs kwam.

(-4,4%) wordt door beleggers afgestraft, omdat het met een winstwaarschuwing langs kwam. Beter Bed (+2,0%) presenteerde vanochtend alleen omzetcijfers. De groei trok wat aan, maar het bedrijf geeft eerlijk toe dat het hiervoor flink moest investeren. De IEX Beleggersdesk vreest daarom een beetje voor de marges. Anderzijds zit er de nodige ellende in de koers verwerkt. Beter Bed: Groei trekt aan #BeterBed https://t.co/Qtk420toRf — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 25, 2019

