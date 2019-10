Liveblog: Fugro, BB en ASMI

Update 11:50 uur: Smurfenbier AB InBev

Zonder humor geen rendement is mijn persoonlijke beursspreuk. Mooi gevonden Justin :-)

Inmiddels is 15 miljard beurswaarde zoek https://t.co/EyX1ioSYKp — Justin Doornekamp (@Jdoornekamp1) October 25, 2019

Grappig is het niet. In Brussel staat AB InBev -9,5%, alsof het een technologiebedrijf met een sukkel outlook is. Inderdaad is zo rond €15 miljard verdampt. Overdrijft de beurs? De Q3's lezen als een bescheiden winstwaarschuwing. Bij de Q2's was het bedrijf te enthousiast en moet daar nu op terugkomen. Martin:

Hoewel de cijfers over Q3 duidelijk tegenvallen, waren de Q2-cijfers juist verrassend sterk en stevent AB InBev af op uiteindelijk een heel redelijk 2019. Dat er nog wel genoeg werk aan de winkel is, moge duidelijk zijn.

Als AB InBev leert gulden middenweg te communiceren - minder lawaai bij de Q2's had minder scherven opgeleverd? - ontstaat er misschien meer regelmaat. Intussen vraagt u zich af of de afstraffing niet een mooie korting is. Geldt ook voor dalende Heineken? AB InBev is onder meer in last, omdat in China concurrentie is van... #juist

Update 10:55 uur: ASMI op €90

Gefeliciteerd met de nieuwe all time high en ASMI kan nu ook al €90 afvinken, zoals u ziet. De volumes worden er alleen niet beter op? Woensdag zijn er Q3-cijfers.

Update 10:45 uur: Vraagteken Fugro

De koers beweegt grillig vandaag, maar een dikke daling is het. Mag ik zeggen dat het ABN Amro rallietje vandaag tot staan is gebracht? De bank is onder aandeelhouders zo ongeveer de beruchtste volger van Fugro en zette het deze maand, vooruitlopend op de Q3-cijfers van vandaag, naar hold van sell.

Niet omdat de bank denkt dat er uiteindelijk geen emissie nodig is, maar omdat de business wat beter zou draaien dan verwacht. Dat blijkt vandaag ook bij de Q3-update van Fugro, maar het houdt niet over. De omzet van het bedrijf kruipt maar langzaam omhoog. De green shoot is dat het orderboek steeds beter wordt.

U ziet de grafiek met die dalende trend en de terugtrekkende beweging vandaag (weliswaar op bescheiden volume) na een sprankje hoop. Niettemin durft de markt nog altijd niet structureel hogere prijzen voor Fugro aan:

Zo blijft het verhaal Fugro ook na vandaag wat het is. Wellicht kan u vanaf de huidige niveaus een mooi ritje maken als Fugro geen emissie hoeft te doen. U begrijpt wat uw risico is als dat wel zo is. Nico nog even:

Al met al geen blow-out cijfers, de opgeklopte stemming van de afgelopen weken ten spijt. Niettemin gaat het wel degelijk de goede kant op, zeker gezien de ontwikkeling van het orderboek.

Update 10:15 uur: Komt er weer vivo in Ifo?

Weer een Duitse voorlopende indicator over oktober, de Ifo Geschäftklima. Wordt de daling eindelijk gestuit?

Waarom die Ifo Geschäftsklima zo interessant is: het is een aardige indicator van de winsten. Corné brengt me op het idee:

En bijgewerkt, zie dat bescheiden winkelhaakje. Ofwel Er Is Hoop, Corné: pic.twitter.com/ai2eJU46mr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 25, 2019

Update 10:00 uur: Beter Beter Bed

Beter Bed meldt in haar Q3-update inderdaad verbeteringen. De grafiek ziet er ook beter uit, oogt zelfs spannend en misschien wel veelbelovend, maar dat volume kan beter.

Hoeveel beter gaat het nu eigenlijk? U weet het, als u - retteketet - een ritje wil maken moet u niet wachten totdat mogelijk Beter Bed op z'n best is. Niels is al in de cijfers gedoken en concludeert:

Het gaat langzaam aan de goede kant op met Beter Bed. De groei trekt iets aan, maar dat gaat naar alle waarschijnlijkheid ten koste van de marges. De continuïteit is voor de korte tot middellange termijn in ieder geval gegarandeerd.

Update 09:00 uur: Spaarrente 0,01%

Zakkenvullers! Op social media zijn de rapen alweer gaar, u begrijpt het. U weet ook dat u strikt genomen nog inflatie en vermogensrendementsheffing van uw rente moet aftrekken, u mag het sommetje zelf maken. Dood geld dus. Ja, ABN Amro neemt in ieder geval in stijl afscheid van ECB-president Mario Draghi, zal ik maar zeggen...

Ik weet niet precies hoeveel, maar als aandeelhouder van ABN Amro weet u dat de bank zo een kostenbesparing van enkele tientallen miljoenen doorvoert.

#ABNAmro verlaagt spaarrentes (bedenk dat de bank zelf het tegen -0,5% bij de #ECB laat verpieteren) https://t.co/JSn9N3k8DV pic.twitter.com/7Q90Wj8Xjy — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 25, 2019

Het mes snijdt inderdaad aan twee kanten, vergeten de #ophef en #schande roepers nog wel eens: