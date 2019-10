Liveblog: 0,01%

Update 10:15 uur: Komt er weer vivo in Ifo?

Weer een Duitse voorlopende indicator over oktober, de Ifo Geschäftklima. Wordt de daling eindelijk gestuit?

Waarom die Ifo Geschäftsklima zo interessant is: het is een aardige indicator van de winsten. Corné brengt me op het idee:

En bijgewerkt, zie dat bescheiden winkelhaakje. Ofwel Er Is Hoop, Corné: pic.twitter.com/ai2eJU46mr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 25, 2019

Update 10:00 uur: Beter Betger Bed

Beter Bed meldt in haar Q3-update inderdaad verbeteringen. De grafiek ziet er ook beter uit, oogt zelfs spannend en misschien wel veelbelovend, maar dat volume kan beter.

Hoeveel beter gaat het nu eigenlijk? U weet het, als u - retteketet - een ritje wil maken moet u niet wachten totdat mogelijk Beter Bed op z'n best is. Niels is al in de cijfers gedoken en concludeert:

Het gaat langzaam aan de goede kant op met Beter Bed. De groei trekt iets aan, maar dat gaat naar alle waarschijnlijkheid ten koste van de marges. De continuïteit is voor de korte tot middellange termijn in ieder geval gegarandeerd.

Update 09:00 uur: Spaarrente 0,01%

Zakkenvullers! Op social media zijn de rapen alweer gaar, u begrijpt het. U weet ook dat u strikt genomen nog inflatie en vermogensrendementsheffing van uw rente moet aftrekken, u mag het sommetje zelf maken. Dood geld dus. Ja, ABN Amro neemt in ieder geval in stijl afscheid van ECB-president Mario Draghi, zal ik maar zeggen...

Ik weet niet precies hoeveel, maar als aandeelhouder van ABN Amro weet u dat de bank zo een kostenbesparing van enkele tientallen miljoenen doorvoert.

#ABNAmro verlaagt spaarrentes (bedenk dat de bank zelf het tegen -0,5% bij de #ECB laat verpieteren) https://t.co/JSn9N3k8DV pic.twitter.com/7Q90Wj8Xjy — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 25, 2019

Het mes snijdt inderdaad aan twee kanten, vergeten de #ophef en #schande roepers nog wel eens: