Daar gaat ie. Er zijn nu heel veel cijfers. KPN verslaat de verwachtingen en ziet weer gewoon omzet dalen en winst stijgen. Kunst op zich.

Fugro meldt beperkte omzetgroei, maar wel een hogere marge:

Wereldhave bevestigt outlook en dividend, maar het blijft lastig met al die winkelketens.

Ai ai ai, Signify waarschuwt voor dit jaar:

Beter Bed is eindelijk beter:

Gisteravond was er nog Galapagos, dat volop profiteert van de deal met Gilead gezien omzet, zelfs winst en Dagobert Duck kaspositie:

#Galapagos is ook door met Q3's. Ik zie even niet zo snel nieuws of verrassingen pic.twitter.com/nBehxeGekj — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 24, 2019

Is er verder nog iets te doen? Niet zoveel. Nabeurs Wall Street waren deze bedrijven er nog met Q3-cijfers:

Amazon: -6,7%

Intel: +4,0%

Visa: +0,5%

Gilead -1,3%

-Shares ? in Shanghai and Hong Kong

-S&P 500 Index trades above 3,000 level

-Pound holds losses

-Gold, West Texas crude ?https://t.co/vOz4bT2EN5 pic.twitter.com/7IR2qrnNZB — Bloomberg (@business) October 25, 2019

De koersen openen... nou, kan iemand ze even wakker schudden? Er gebeurt niet zoveel. Zeg maar gerust niks.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, met teleurstellende Q3's AB InBev:

07:52 KPN profiteert van kostenbesparingen

07:50 Biergigant AB InBev slijt minder bier

07:47 Faillissement CoolCat raakt Wereldhave

07:34 Beperkt herstel bij bodemonderzoeker Fugro

07:33 Afgeslankt Beter Bed zet stappen vooruit

07:33 Signify negatiever over winstgevendheid

07:21 Bestuurders weg bij Fagron

24 okt Winstgroei voor creditcardmaatschappij Visa

24 okt Eerste winstdaling in tijden bij Amazon

24 okt Datacenters verrassen bij Intel

24 okt Gilead stuwt opbrengsten Galapagos

24 okt 'Sony overweegt verkoop PlayStation Vue'

24 okt Tesla schittert op Wall Street

24 okt Corbyns Labour onthoudt zich van stemming

24 okt 'Grote aandeelhouders morren bij Commerzbank'

24 okt Gemengd beeld op Wall Street

24 okt ING sluit extra vestigingen in België

24 okt 'Crelan neemt AXA Bank België over'

24 okt Meer omzet en winst voor Holland Colours

24 okt Premier Johnson wil verkiezingen in december

24 okt 'HSBC overweegt nieuwe ontslagronde'

Analistenadvies luidt als volgt:

Besi: naar €38 van €25 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Beter Bed Q3-cijfers

08:00 Fugro Q3-cijfers

08:00 Signify Q3-cijfers

08:00 Wereldhave Q3-cijfers

08:00 KPN Q3-cijfers

08:00 AB Inbev Q3-cijfers

08:00 Proximus Q3-cijfers

08:00 Barclays Q3-cijfers

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen nov

10:00 Duitsland ifo business klimaat okt 94,5

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan okt

En dan nog even dit

-6,7% dus:

Amazon forecasts revenue for the holiday quarter below Wall Street’s estimates, sending the company’s shares down in after-hours trading https://t.co/N0ULYQYOyV pic.twitter.com/3AyAxHWu3K — Reuters (@Reuters) October 25, 2019

+4%:

Intel data center rebound eases U.S.-China trade war worries https://t.co/L9Dq88lXIi pic.twitter.com/pJCQ12a3cw — Reuters (@Reuters) October 25, 2019

Niet goed allemaal:

From Apple and Caterpillar shares to copper and Treasuries, here's what market signals say about the global economy https://t.co/KVRS6As5IC pic.twitter.com/Tdhm6LSKFk — Bloomberg (@business) October 25, 2019

Reuters poll:

Deeper global slowdown still more likely despite round of rate cuts https://t.co/Pph7nPok5v pic.twitter.com/cSaEVyns8E — Reuters (@Reuters) October 25, 2019

Geen Nederlandse namen, maar wel ASM Pacific:

These are best and worst stocks for the 'data era,' Morgan Stanley says https://t.co/yUHMSwZeJ4 — CNBC (@CNBC) October 24, 2019

Vrij rustig de laatste tijd:

Oil is set for the biggest weekly gain in more than a month as supply doubts return https://t.co/F27MRIbHAY pic.twitter.com/iog79vMm7F — Bloomberg (@business) October 25, 2019

De protesten gaan dit weekend door:

HSBC, StanChart results to show Hong Kong protests are starting to gnaw https://t.co/BBFdkSgPSY pic.twitter.com/9CcbcSMVsp — Reuters (@Reuters) October 25, 2019

Ja, zo is het wel een beetje:

De aanpak van de Noren is vrij overzichtelijk ze verkopen de rest van de wereld fossiele brandstof om daarmee voor zichzelf een schone omgeving te financieren. De drugsdealer zit er zelf lekker bij zeg maar en krijgt nog een vriendelijke pers mee ook. https://t.co/McP5lNVQwb — Tadek Solarz (@TadekSolarz) October 25, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.