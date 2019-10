Slot: Nieuwe records

Het is de AEX-herbeleggingsindex gelukt om op het hoogste niveau ooit te sluiten. Met een stand van 2008,65 wordt het oude record van 2001,26 nipt gebroken.

Er zijn vandaag twee fondsen die we hiervoor mogen bedanken. ASML (+3,2%) en Relx (+3,7%) hebben samen een weging van 24,2% binnen de hoofdindex. Deze giganten zorgen er dus voor dat de AEX 0,8% extra stijgt.

Kortom, zonder deze twee namen was de hoofdindex slechts 0,3% gestegen. Het zal mij dus niet verbazen als u vandaag een lichte underperformance heeft geboekt ten opzichte van de AEX. Eerlijk gezegd is het een goed voorbeeld waaruit blijkt dat de spreiding van onze hoofdindex nogal beperkt is.

Het is daarom niet helemaal eerlijk om uw prestaties te vergelijken met de AEX. Zeker als u ook buitenlandse aandelen in portefeuille hebt, is het verstandiger om uw rendementen naast de MSCI World ETF te leggen. Deze tracker bestaat immers uit duizenden beursgenoteerde multinationals.

Besi

Bij opening leek Pharming (+3,9%) de absolute topper van het Damrak te worden, maar uiteindelijk is het Besi (+8,3%) geworden. Dat terwijl de chipper vanochtend nog eventjes in de min noteerde.

Het bedrijf rapporteerde een omzetdaling van 3% in het derde kwartaal, wat veel beter was dan de -10% waarop analisten rekenden. De outlook was misschien niet zo denderend, maar bij dit soort bedrijven gaat het erom dat de markt vertrouwen houdt dat de ommekeer komt.

Bij Besi is dat zeker het geval. Het management komt altijd overtuigend over op investeerdersdagen en belangrijker nog: het bedrijf kan de marges goed op peil houden in slechte tijden. Iets dat de meeste cyclische ondernemingen absoluut niet lukt.

Misschien heeft u nog nooit van Kulicke & Soffa hebt gehoord, maar amper twaalf maanden geleden waren er nog volop geruchten dat dit bedrijf een technologische voorsprong zou hebben op Besi.

Kijkend, naar de koers lijkt daar absoluut geen sprake van te zijn. Het geeft maar weer aan hoe makkelijk een aandeel in het verdomhoekje kan komen te staan als het allemaal net iets minder gaat. Laat u zich dus vooral niet gek maken.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Rentes

In renteland zijn de uitslagen vrij beperkt. Veel verder dan een min van zes basispunten voor het Verenigd Koninkrijk komen we niet. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt een basispuntje naar -0,28%.

Brede markt

De AEX gaat 1,1% omhoog en daarmee kunnen de Duitsers (+0,6%) en Fransen (+0,6%) ons absoluut niet bijbenen.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,5% en noteert 11,9 punten.

De Amerikaanse indices laten een verdeeld beeld zien. Enerzijds moet de Dow Jones (-0,1%) wat terrein prijsgeven, maar anderzijds gaat het met de Nasdaq (+0,8%) crescendo. Met name Microsoft (+1,8%) en Tesla (+15,1%) helpen een handje.

De euro zakt 0,3% en noteert 1,109 ten opzichte van de dollar. Het laatste rentebesluit van ECB-voorzitter Mario Draghi kan het toch niet zijn? Het rentebesluit en de persconferentie van de Italiaan verrasten niet.

Goud (+0,6%) houdt opmerkelijk goed stand.

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (+0,6%) maken net als gisteren een aardige draai.

Bitcoin (+0,6%) krabbelt iets op, maar veel heeft het niet om het lijf.

Het Damrak

ABN Amro (-1,1%) springt er negatief uit. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden.

(-1,1%) springt er negatief uit. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden. Heeft KPN (-2,2%) last van de tegenvallende cijfers van Nokia (-23,0%), of hebben beleggers weinig vertrouwen in de derdekwartaalcijfers van morgen?

(-2,2%) last van de tegenvallende cijfers van (-23,0%), of hebben beleggers weinig vertrouwen in de derdekwartaalcijfers van morgen? Arcadis (+6,1%) kwam bij opening nog niet echt los, maar uiteindelijk eindigt het aandeel met een dikke vette plus. De omzet en ebitda stegen harder dan verwacht, maar de vrije kasstroom viel fors terug. Blijkbaar had de markt hier al rekening mee gehouden.

(+6,1%) kwam bij opening nog niet echt los, maar uiteindelijk eindigt het aandeel met een dikke vette plus. De omzet en ebitda stegen harder dan verwacht, maar de vrije kasstroom viel fors terug. Blijkbaar had de markt hier al rekening mee gehouden. ASMI (+3,5%) profiteert op de achtergrond van de cijfers van Besi.

(+3,5%) profiteert op de achtergrond van de cijfers van Besi. Basic-Fit (-1,7%) ging vandaag op en neer. Van een kleine plus naar een dikke min van 4%. Vervolgens kwam er weer een groen cijfertje op de borden, maar uiteindelijk eindigt de sportschoolketen fors lager. Duidelijk voer voor handelaren.

(-1,7%) ging vandaag op en neer. Van een kleine plus naar een dikke min van 4%. Vervolgens kwam er weer een groen cijfertje op de borden, maar uiteindelijk eindigt de sportschoolketen fors lager. Duidelijk voer voor handelaren. Het gaat morgen heel spannend worden met Fugro (+2,6%). Gaat er wel of geen emissie komen? Ik vrees dat die er helaas wel komt. Zo niet dan zou er zomaar een short squeeze in het vat kunnen zitten. Maar goed, de cijfers mogen het natuurlijk niet laten afweten.

(+2,6%). Gaat er wel of geen emissie komen? Ik vrees dat die er helaas wel komt. Zo niet dan zou er zomaar een short squeeze in het vat kunnen zitten. Maar goed, de cijfers mogen het natuurlijk niet laten afweten. Ook bij Beter Bed (+6,6%) lijkt spektakel morgen gegarandeerd.

Adviezen

Air France-KLM: naar €13 van €12,50 en kopen - Societe Generale

Brunel: naar houden van kopen en naar €9,50 van €17 - ABN Amro

Heineken: naar €104 van €111 en kopen - Barclays

Pharming: naar €1,90 van €1,80 en kopen - Portzamparc

Nu nog even dit

Vanovond om 22.00 uur komen Galapagos, Amazon, Intel en Gilead langs met hun derdekwartaalcijfers. Collega Arend Jan houdt u hier in het liveblog rechtstreeks van op de hoogte.

De dag van morgen