Niet dat dit ECB-rentebesluit veel stof doet opwaaien, maar omdat het president Mario Draghi's laatste is, maak ik toch een part blog. Eerst maar even het rentebesluit zelf. Knap Mario, niet één koers die ook maar een beetje beweegt :-)

Volg hier vanaf 14:30 uur Mario's Bonte Avond in de ECB toren in het lommerijke Frankfort.

Het is echt heel saai, herhaling van zetten en woorden. De koersen reageren ook niet. Ik pik er nog een paar quote uit. Deze komt bekend voor.

Draghi: Governments with fiscal space should act in an effective and timely manner. In countries where public debt is high, governments need to pursue prudent policies and meet structural balance targets. — European Central Bank (@ecb) October 24, 2019

Don't fight the ECB weten we allemaal op de beurs en wie dat deed - ergo, uw geld in aandelen, obligaties en vastgoed alloceren - voer wel bij Draghi's beleid.

Draghi: The overall assessment of negative rates is positive. The improvements in the economy have more than offset the negative side effects. — European Central Bank (@ecb) October 24, 2019

Tot slot nog de basisgrafieken. Grazie Mario et bonne chanche Christine.

Draghi is bij deze Italiaans voor het aloude "steun op nul" #AEX #ECB pic.twitter.com/Zq9j6E5Nhm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 24, 2019