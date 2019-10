Vandaag beleven we het hoogtepunt van het kwartaalcijferseizoen. Over het algemeen worden de cijfers goed ontvangen door beleggers. Dit resulteert in een prima plus van 0,9% voor de AEX.



Met name zwaargewicht Relx (+3,0%) zorgt ervoor dat we in Amsterdam de weg naar het noorden vinden. De dataleverancier heeft een weging van 7,7% en zorgt er zelfstandig voor dat de hoofdindex 0,25% stijgt.

Wat mij betreft mag het 'saaiste fonds ter wereld' wel een hoger gewicht krijgen, want Relx weet iedere keer te voldoen aan de verwachtingen van de markt. De omzet steeg zoals zo vaak met 4%. Waarschijnlijk zijn beleggers met name tevreden over de forse groei van de divisie Risk & Business Analytics.

Besi

Ondanks dat Besi (+1,5%) de openingswinst deels prijsgeeft, zal niemand klagen over de derdekwartaalcijfers die de chipper heeft afgeleverd. De omzet daalde afgelopen kwartaal weliswaar met 3%, maar de markt ging uit van een krimp van 10%.

De reden dat het aandeel niet met grote stappen omhoog vliegt vandaag, is dat het management op korte termijn nog geen verbetering ziet. Iets waar de IEX Beleggersdesk wel stiekem op had gehoopt. Daar komt bij dat het aandeel al een mooie rit heeft gemaakt.

Voor het gehele jaar rekenen we op een winst per aandeel van €0,85, waardoor er een relatief hoge K/W van 37 uitrolt. Ondanks deze pittige waardering ziet de IEX Beleggersdesk kansen.

Pharming

De topper van de dag is Pharming (+9,4%). Ons meest geliefde huisfonds kwam met alleen maar goed nieuws langs. Allereerst hoeven aandeelhouders niet meer te vrezen voor een lang juridisch gevecht met branchegenoot CSL over de aangeklaagde werknemer Joe Chiao.

Ten tweede presenteerde het biotechbedrijf prima derdekwartaalcijfers. Steeds meer mensen maken gebruik van het medicijn Ruconest, waardoor de omzet een nieuwe opkikker kreeg. In de eerste negen maanden van dit jaar steeg deze met maar liefst 26%.

Ook onderaan de streep gaat het goed. Tot dusver heeft Pharming dit jaar €0,038 per aandeel verdiend en volgens de IEX Beleggersdesk kan de WPA groeien naar €0,05 á €0,06. Dat terwijl de consensus van Reuters was dat het biotechbedrijf dit jaar maximaal €0,04 zou verdienen. In dit licht valt de huidige koersstijging misschien zelfs een beetje tegen.

Brede markt

De AEX gaat 0,9% omhoog en daarmee troeven we de DAX (+0,5%) en CAC (+0,5%) af.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 2,3% en noteert 11,9 punten.

De futures op Wall Street blijven dicht bij huis. Alleen de Nasdaq (+0,3%) komt enigszins van zijn plek. Dat zou zomaar te maken kunnen hebben met de goede cijfers van Tesla, dat voorbeurs ruim 20% hoger staat.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,113 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,25%) en Duitse (-0,38%) rente lopen een basispuntje op.

Goud (-0,2%) maakt pas op de plaats.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-0,4%) vallen ook iets terug.

Bitcoin (-0,8%) is het de laatste maanden helemaal kwijt.

Het Damrak

KPN (-1,7%) valt tegen. De gehele Europese telecomsector ligt er door de bank genomen magertjes bij.

(-1,7%) valt tegen. De gehele Europese telecomsector ligt er door de bank genomen magertjes bij. ASML (+1,7%) loopt daarentegen weer op. Nog een paar van dit soort dagen en er staat weer een all time high op het bord.

(+1,7%) loopt daarentegen weer op. Nog een paar van dit soort dagen en er staat weer een all time high op het bord. Voor de rest blijven de hoofdfondsen redelijk dicht bij huis.

Arcadis (+1,7%) gaat als de brandweer. De omzet van het bedrijf groeit met 5% en de Ebitda met 17%. Lelijke tegenvaller is de forse daling van de vrije kasstroom. Kortom, een mixed bag. Arcadis verrast positief #Arcadis https://t.co/Xzy6NTClKP — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 24, 2019

(+1,7%) gaat als de brandweer. De omzet van het bedrijf groeit met 5% en de Ebitda met 17%. Lelijke tegenvaller is de forse daling van de vrije kasstroom. Kortom, een mixed bag. Een wilde rit voor het aandeel Basic-Fit . Het aandeel opende 0,5% hoger, stortte vervolgens af naar -4% en staat nu slechts 0,2% in de min. Misschien ontstaat deze volatiliteit doordat de koers van de sportschoolketen gisteren onder een belangrijk steunniveau sloot. Basic-Fit wordt door verkopers nipt door steun 27,40 (bodem van 25 juli) gedrukt. De lagere koerspieken op de grafiek signaleerden al toenemende verkoopdruk. Indien de steun op slotbasis wordt gebroken, mag een verdere koersdaling van Basic-Fit niet meer worden uitgesloten. pic.twitter.com/e8blDokLW5 — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) October 23, 2019

. Het aandeel opende 0,5% hoger, stortte vervolgens af naar -4% en staat nu slechts 0,2% in de min. Misschien ontstaat deze volatiliteit doordat de koers van de sportschoolketen gisteren onder een belangrijk steunniveau sloot. TomTom (-1,4%) heeft de winst van dinsdag volledig prijsgegeven. Van die overnamefantasie is dus vrij weinig meer over.

(-1,4%) heeft de winst van dinsdag volledig prijsgegeven. Van die overnamefantasie is dus vrij weinig meer over. WDP (-1,7%) valt vandaag tegen, maar kent nog altijd een uitstekend jaar met een plus van 40%.

(-1,7%) valt vandaag tegen, maar kent nog altijd een uitstekend jaar met een plus van 40%. Brunel (-1,0%) heeft last van een adviesverlaging van ABN Amro.

(-1,0%) heeft last van een adviesverlaging van ABN Amro. Ajax (-2,1%) gaat in de uitverkoop na de 1-0 nederlaag tegen Chelsea. Desondanks is de kans levensgroot dat de Amsterdammers zich plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League.

