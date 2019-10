Draghi heeft tijdens de crisis zeker gedaan wat nodig was. Het was zijn taak de euro te redden en dat heeft hij gedaan. Dat is op zich al een hele prestatie. Dus dat is zeker positief. Als zijn termijn toen was afgelopen, was hij een held geweest.



Hij heeft ook steeds de politiek opgeroepen te hervormen. Daar kan hij de politiek niet toe dwingen. Maar er is wel degelijk veel gedaan. Er zijn in Zuid Europa heel pijnlijke maatregelen genomen. Veel mensen zijn veel kwijtgeraakt. Het ene land is daarmee verder gegaan dan het andere, dat is natuurlijk waar. De vraag is of het genoeg is, maar je kan niet beweren dat alle regeringen op hun kont hebben gezeten. Bijna een eeuw aan wanbeleid zet je ook niet even in een paar jaar recht.



Het is natuurlijk een zwak teken dat 10 jaar na de crisis, alle crisismaatregelen nog onverkort van kracht zijn. Is dat echt nodig? Door Nederlandse bril gezien niet. Maar ik heb natuurlijk niet alle gegevens die Draghi wel heeft. Het onmogelijke is natuurlijk dat er eigenlijk twee Europa's zijn, met totaal verschillende behoeften qua monetair beleid. Dat is bijna niet te verenigen en dat zal nog heel lang een zwak punt zijn aan de euro.



Wat je Draghi m.i. wel kan verwijten is dat hij de stemverhoudingen in de ECB gewoon keihard heeft gebruikt om zijn beleid door te drukken. Maar ook dat is eerder een verwijt aan degenen die de statuten hebben geschreven: die hadden moeten voorzien dat er ooit een president zou zijn die dat zou doen. Al met al ben ik niet heel erg negatief over Draghi. Maar de echte held van de crisis is Ben Bernanke. Die heeft echt alles goed gedaan, tegen de wind in.