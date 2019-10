Liveblog: Black Thursday

Update 10:00 uur: Nokia en Beyond Meat

Voor ik naar onze cijfers op het Damrak kijk, heb ik nog een paar extreme koersen die voorbij waaien, Nokia dus. Nico meent zelfs dat het bedrijf het vertrouwen beschaamt, toe maar. Het bedrijf rapporteert dan ook draken van cijfers en skipt outlooks 2019, 2020 en inderdaad het dividend.

Niet zozeer het feit dat het dividend geschrapt wordt, als wel het feit dat Nokia kennelijk de zaakjes niet op orde heeft doet vraagtekens zetten bij de kracht van de Finse onderneming in 5G. Ericsson lijkt in deze betere papieren te hebben.

Koers zakt zelfs weg onder de as, #Nokia krijgt pak rammel op Q3's #AEX pic.twitter.com/PDQlYgMhNh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 24, 2019

Geen cijfers of wat dan ook vandaag, maar deze wappert toevallig voorbij. Past ook wel een beetje bij Black Thursday? Want zoals zo vaak - is het niet altijd? - zit vrees ik de grote kudde weer met de dikke verliezen van iets dat heel hard omhoog ging (en weer heel hard omlaag ging):

Even uitstapje, ik geloof dat er zich een gebakken schoenzool patroon in grafiek #BeyondMeat aftekent #jeuj #AEX pic.twitter.com/quB1FwRmtz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 24, 2019

Update 09:30 uur: Inkoopmanagersindices

Japan was al door met een beroerde flash manufacturing PMI over oktober van 48,5 (49,2 verwacht) en hier zijn de Europeanen. Mixed bag noemen we dit. Nee, het economisch momentum wil nog niet vlotten. Vanmiddag volgt de VS nog.

Eerste schattingen Franse inkoopmanagersindices oktober vallen mee, Duitse vallen toch weer tegen #AEX #PMI pic.twitter.com/bWP8yRYFAQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 24, 2019

Update 09:00 uur: Black Thursday

En, hebben we er zin in vandaag? Hoop en bid dat ons zoiets in ons (beleggend) leven bespaard moge blijven. Want -89% in drie jaar en een dikke depressie van bijna tien jaar lang trekken we denk ik geen van allen.