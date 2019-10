Liveblog: Besi on fire

Update 17:30 uur: Nooit meer bang voor de bear market

Via via kom ik hier op uit. Er is geen mooier plaatje denkbaar om op de negentigste verjaardag van Black Thursday om dit blog tot vanavond 22:00 uur mee te sluiten. Cijfers Amazon, Intel en Galapagos dan, weet u wel. The only thing we have to fear, is... yourself, zou FDR er misschien van maken. Wow!

Twee blogjes hieronder meer EHBO bij recessies en bear markets.

Update 16:25 uur: Besi on fire

Ik moet nog even terugkomen op Besi geloof ik, want de vlammen slaan er nu met +8% vanaf:

Zie eerst de draai begin 2018 en nu weer in verwachte omzet en winst, de markt denkt wssc dat #Besi weer nieuwe opgang gaat maken. En daar anticipeert de koers al enige tijd op #AEX pic.twitter.com/AtjAnCtj94 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 24, 2019

Update 16:00 uur: Wat te doen bij recessies?

Mijn advies? Stil zitten als u wordt geschoren, niks meer en niks minder. Ja, wat te doen als belegger bij een r.e.c.e.s.s.i.e? De jongens van Ritholtz Wealth Management hebben een mooi filmpje gemaakt. Hier de aankondiging en u snapt denk ik waarom ik er een screendump van heb gemaakt.

Duurt ruim een kwartier, neem de moeite even. U wordt veel wijzer. En eigenlijk is de boodschap van de slimme jongen (want dat zijn ze) zoals altijd: wie probeert de markt te timen krijgt vaak het deksel op de neus en loopt hoe dan ook veel rendement mis. Wees breed en gediversifieerd belegd en zit de rit uit.

Het is maar hoe vaak u terugkijkt - sinds WOII waren er formeel elf recessies, ofwel gemiddeld één per zeven jaar - maar één ding hebben recessies gemeen. Ze gingen allemaal over, waarna de koersen met vallen en opstaan verder stegen. Sterker, veel mooie beurslijntjes starten in recessies of bear markets.

Zorg wel dat u dusdanig bent belegd en uw assets zo hebt gealloceerd, dat u niet hoeft te verkopen tijdens een recessie. Maak een worst case scenario: hoeveel cash hebt u bijvoorbeeld nodig om het twee jaar uit te zingen als de economie dipt, u werkloos wordt, uw huis onder water staat en u in scheiding ligt?

Succes. U kunt beter in zulke vragen en antwoorden uw tijd en energie steken, dan uw hoofd breken over of er wel of geen recessie komt, wanneer dan, wat de koersen doen et cetera, want daar komt u toch niet uit. En u gaat er eerder geld aan verliezen dan verdienen.

Update 15:50 uur: Flash PMI VS

Kleine meevallertjes:

Update 15:45 uur: Tesla en Twitter

Gezellig, de Big Board is ook open en - dit verhaal kent u al - er zijn weer eens winnaars...

... en verliezers.

Twitter shares on pace for fourth worst day ever, dropping more than 19% in early trading https://t.co/F8zrx5GAGm pic.twitter.com/QiAWJlpLPo — CNBC Now (@CNBCnow) October 24, 2019

Update 13:35: Galapagos

Zie die omzetpiek, wellicht verwacht iemand mooie Q3's van Galapagos om 22:00 uur. Behalve op slotveilingen komt er zelden zo'n pluk in één keer voorbij.

Update 13:30: Hup AEX?

De Q3-bedrijfscijfers rollen van alle kanten op en over de vloer - zowel green shoots als rode vlaggen - de inkoopmanagersindices druipen nog altijd, de ECB laat zo een boertje, Amazon staat in de coulissen om met Q3's te komen en de AEX staat op randje Malieveld. Houdt het dak van de prakeergarage het (vanaf €2/u of €10 per dag‎), of gaan we er vrolijk doorheen?

#AEX staat nipt onder jaartop 586,32 (all time high 703,18 uit 2000 is helaas gevalletje is-het-nog-ver-Grote Smurf), maar AEX herbeleggingsindex staat net onder all time high 2015,26. Ja, dat is zelfde index als AEX, maar dan mét (herbelegd) dividend pic.twitter.com/kB5PJdcTMe — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 24, 2019

De Mannschaft 30 drukt wel al een punt:

Miserabele Duitse data weer vandaag (druipende inkoopmanagersindices), maar de #DAX zet frisch & fröhliche nieuwe jaartop neer pic.twitter.com/3ciOYSfEKI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 24, 2019

Update 13:15 uur: Bitcoin: straight, no chaser

Het beste wat u ooit over bitcoin gaat lezen, wat goed gevonden en heerlijk consequent doorgeredeneerd. Als ik onze Wopke was, mikte ik er meteen wat drankaccijnzen tegenaan :-)

Some people say that Bitcoin is a currency. Some people say it's Digital Gold. Some people say it's a ponzi scheme. Sorry, it's none of those things.



Here's why Bitcoin is digital alcohol.



From today's @Markets newsletter https://t.co/e5TYtjIuOw pic.twitter.com/mz4OVoLFH6 — Joe Weisenthal (@TheStalwart) October 24, 2019

Update 11:45 uur: Ode aan Mario Draghi

Omdat de historie nog wel een anders wil oordelen dan de tijdgenoten...

Wie weet zijn de negatieve rentes van nu ooit nog wel eens een vrolijk kadertje in de geschiedenisboeken in plaats van een gitzwart hoofdstuk dat het eind der tijden inluidt, zoals nu iedereen denkt. Gaat vaker zo. De tienjarige bull market nu voorspelde ook niemand en negatieve Griekse rentes nu al helemaal niet.

Niets zo duur op de beurs als onze heilige overtuigingen en in beton gegoten visies, die achteraf verkeerd bleken. Ik ben benieuwd hoe we over tien jaar tegen Mario Draghi aan kijken. Een technocraat. Zijn opvolger is politica. Ik vrees dat de ECB van neutraal instituut in Brusselse geldkraan verandert, maar wie ben ik.

Somebody has to do the dirty work... Omdat i.e.d.e.r.e.e.n. #ECB-president #MarioDraghi vandaag uitfluit bij zijn vertrek, neem ik het maar voor hem op. Uit IEX Magazine van afgelopen weekend en kom er maar met gestrekt been in ??#AEX pic.twitter.com/IfOoJWQJ0X — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 24, 2019

Update 11:00 uur: Pharming

Een paar dagen voor zijn vertrek zou die Joe Chiao gewoon vanaf zijn werk emaildres de hele boel naar zijn privé-adres hebben verzonden. Het is bijna te amateuristisch om van kwade trouw uit te gaan, maar dat zoeken Chiao en zijn voormalige werkgever CSL zelf maar uit. Pharming lijkt ervan verlost.

Hands-on mentaliteit! Een hele opluchting - spionage is een ernstige beschuldiging - dat deze affaire in een week (!) is afgehandeld. Dat was natuurlijk meteen de vrees (-11,8%) vorige week, toen het bekend werd. Gecorrigeerd hiervoor daalt Pharming vandaag rond 2% op de Q3's, is dan de sigarendoosconclusie.

Onzin natuurlijk. Pharming bevestigt vandaag met haar Q3's dat het lekker bezig is en met haar mooie winst(-) en omzet(verwachtingen). Strikt genomen is het bedrijf daarmee een biofarmaceut en geen biotech meer. Nico is ook enthousiast en heeft al even met CEO Sijmen de Vries gebeld.

Nico concludeert:

Belangrijker is dat de sterke omzetontwikkeling laat zien dat er bestaansrecht is voor Ruconest. Dat geeft de onderneming de tijd om de noodzakelijke spreiding in de portefeuille aan te brengen.



Tot slot: de afgelopen week heeft wel aangetoond dat Pharming nog kwetsbaar is; let dus goed op het gewicht van het Pharming-belang in uw portefeuille.

Eens. Ondanks dat het goed gaat met Pharming is dat allerlaatste niet iets om uit het oog te verliezen. Pharming is een aandeel. Misschien zelfs een goed en mooi aandeel, maar het is geen wonderaandeel. Wonderaandelen bestaan ook niet. Een tijd misschien, maar dan... Zie Beyond Meat hieronder.

Update 10:30 uur: Besi klaar voor de start

Besi beweegt harder als er geen nieuws is dan wel, laat staan bij cijfers, lijkt het wel. Enfin, het bedrijf is door met Q3's en die zijn prima. Laat dat maar aan CEO Richard Blickman en de zijnen over. En de conclusie lijkt dat iedereen er klaar voor is: voor de draai die moet komen.

Besi is er klaar voor gezien de cijfers en verwachtingen.

U bent er klaar voor getuige de opgelopen koers.

Onze beleggersdesk zit ook in de startblokken.

Wachten op het startschot dus voor weer een opgaande beweging in de immer durende en nimmer aflatende cyclus. Het is min of meer aan de omzet van het bedrijf af te lezen - ik geef de langste data die Datastream verstrekt - dat de cyclus in Besi's tak van sport ongeveer vier jaar duurt.

Omzet en winst dalen nu ongeveer twee jaar bij Besi, dus het kan ieder moment gebeuren. Er gaat alleen geen belletje, er is geen enkele garantie, zelfs Besi's business kan een tijdje zijwaartsen, ofwel het kan zijn dat u een periode op dood geld zit. Zo niet, dan is mogelijk weer de sky the limit.

Update 10:00 uur: Nokia en Beyond Meat

Voor ik naar onze cijfers op het Damrak kijk, heb ik nog een paar extreme koersen die voorbij waaien: Nokia dus. Nico meent zelfs dat het bedrijf het vertrouwen beschaamt, toe maar. Het bedrijf rapporteert dan ook draken van cijfers en skipt outlooks 2019, 2020 en inderdaad het dividend.

Niet zozeer het feit dat het dividend geschrapt wordt, als wel het feit dat Nokia kennelijk de zaakjes niet op orde heeft doet vraagtekens zetten bij de kracht van de Finse onderneming in 5G. Ericsson lijkt in deze betere papieren te hebben.

Koers zakt zelfs weg onder de as, #Nokia krijgt pak rammel op Q3's #AEX pic.twitter.com/PDQlYgMhNh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 24, 2019

Geen cijfers of wat dan ook vandaag, maar deze wappert toevallig voorbij. Past ook wel een beetje bij Black Thursday? Want zoals zo vaak - is het niet altijd? - zit vrees ik de grote kudde weer met de dikke verliezen van iets dat heel hard omhoog ging (en weer heel hard omlaag ging):

Even uitstapje, ik geloof dat er zich een gebakken schoenzool patroon in grafiek #BeyondMeat aftekent #jeuj #AEX pic.twitter.com/quB1FwRmtz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 24, 2019

Update 09:30 uur: Inkoopmanagersindices

Japan was al door met een beroerde flash manufacturing PMI over oktober van 48,5 (49,2 verwacht) en hier zijn de Europeanen. Mixed bag noemen we dit. Nee, het economisch momentum wil nog niet vlotten. Vanmiddag volgt de VS nog.

Eerste schattingen Franse inkoopmanagersindices oktober vallen mee, Duitse vallen toch weer tegen #AEX #PMI pic.twitter.com/bWP8yRYFAQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 24, 2019

Update 09:00 uur: Black Thursday

En, hebben we er zin in vandaag? Hoop en bid dat ons zoiets in ons (beleggend) leven bespaard moge blijven. Want -89% in drie jaar en een dikke depressie van bijna tien jaar lang trekken we denk ik geen van allen.