Kijk aan:

Prima derde kwartaal voor #Pharming: kwartaalomzet verder omhoog. Sterke tweede kwartaal overtroffen. pic.twitter.com/9XwcyVGDHN — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 24, 2019

Er is meer goed nieuws, wat een verrassend snelle oplossing. Die man is wel ontslagen.

Besi is beter dan verwacht en ziet de volgende cyclus gloren:

Onder voorbehoud, want alles moet snel, maar Arcadis is geloof ik in orde:

Dan was er nabeurs Wall Street nog totale sensatie met de prima Q3's van Tesla. het aandeel steeg er maar liefst 20,1% op! Microsoft, dat de verwachtingen weer keurig versloeg, deed +0,5%. Verder waren er nog Ford (+1,9%) en eBay (-6,3%) met cijfers. Korea meldt een lousy BBP Q3-groei van 0,4%.

Prima nieuws allemaal, maar marktbreed is de boel nu weer niet voor- of achteruit te branden. AEX 575 is here to stay? Nou, dat zal ook wel weer meevallen. De rentes stijgen een basispuntje.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en ook dat is al veel:

07:58 Nokia somberder door prijsdruk

07:47 Mercedes neemt Daimler op sleeptouw

07:37 Arcadis leunt op Nederland, VS en Australië

07:37 'Focus op betaalbedrijven na cijfers PayPal'

07:25 Omzet Besi daalt minder dan verwacht

07:24 Pharming en CSL begraven strijdbijl

07:16 Bedrijvigheid industrie Japan sterk gekrompen

23 okt Omzetgroei voor Core Labs

23 okt Tesla verrast met kwartaalwinst

23 okt Driejarenplan moet winst eBay opkrikken

23 okt Winstgroei voor betalingsbedrijf PayPal

23 okt Clouddiensten geven Microsoft weer vleugels

23 okt Automaker Ford snijdt in winstverwachting

23 okt Wall Street poetst eerdere minnen weg

23 okt Omzetgroei voor betalingsdienstverlener Worldline

23 okt 'Prosus-link in waardedaling Takeaway'

23 okt Ajax verliest van Chelsea: 0-1

23 okt Plusjes op Wall Street

23 okt 'Prosus-bod op Jus Eat te laag'

23 okt Fors meer winst voor Marel

23 okt 'Onderzoek naar baggeraar DEME om smeergeld'

Analistenadvies luidt:

AkzoNobel: naar €95 van €97 - Deutsche Bank

Heineken: naar €102 van €106 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is te vol voor woorden en we gaan door topt 22:00 uur met Amazon. Let op de inkoopmanagersindices en oh ja, Mario Draghi neemt zijn laatste rentebesluit als ECB-president. De Japanse flash manufacturing PMI oktober is door op een tegenvallende 48,5. Er werd 49,2 verwacht.

08:00 Arcadis Q3-cijfers

08:00 Besi Q3-cijfers

08:00 Pharming Q3-cijfers

08:00 Holland Colours H1-cijfers 2019/2020

08:00 Wereldhave Belgium Q3-cijfers

08:00 Argenx Q3-cijfers

08:00 Basf Q3-cijfers

08:00 Daimler Q3-cijfers

10:15 Frankrijk manufacturing flash PMI okt

10:30 Duitsland manufacturing flash PMI okt 42,0

10:30 Duitsland services flash PMI okt 51,6

11:00 EU manufacturing Flash PMI okt 46,0

11:00 EU services flash PMI okt 51,9

13:00 Twitter Q3-cijfers

13:45 ECB Rentebesluit -0,5%

14:30 VS orders duurzame goederen sep -1,0%

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 Persconferentie Mario Draghi

15:45 VS Markit flash manufacturing PMI okt

15:45 VS services Flash PMI okt

16:00 VS verkopen nieuwe woningen sep 0,69M

18:00 Econocom Q3-cijfers

22:00 Galapagos Q3-cijfers

22:00 Amazon Q3-cijfers

22:00 Gilead Q3-cijfers

22:00 Intel Q3-cijfers

22:00 Visa Q3-cijfers

En dan nog even dit

Hiero:

More: Tesla shares rise 17% after posting a surprise quarterly profit on record deliveries https://t.co/QVEcqs2oHl $TSLA



For more breaking business news, follow @ReutersBiz pic.twitter.com/ErG2FiKud4 — Reuters (@Reuters) October 23, 2019

De rel du jour?

Grote bedrijven ontwijken steeds meer belasting in Nederland. Zo betalen Shell en Philips hier minder winstbelasting dan de bakker op de hoek, blijkt uit cijfers van @statistiekcbs.



Ieder bedrijf moet zijn eerlijke deel gaan betalen. https://t.co/4umVCTt1Dx — GroenLinks (@groenlinks) October 23, 2019

Ja of nee:

Google said its quantum computer ran a calculation in roughly three minutes. The world’s fastest supercomputer would have taken 10,000 years to perform the task, the company said. https://t.co/1dvgNFZCn5 — The Wall Street Journal (@WSJ) October 23, 2019

Suggereert nu al een aparte notering?

Apple's TV service will grow like crazy and be a $9 billion business by 2025, Morgan Stanley says https://t.co/Zf4kPU8edc — CNBC (@CNBC) October 23, 2019

Tsss:

“Flight shame” is a real phenomenon and will raise costs for airlines, consumers and companies, Citigroup predicts https://t.co/LkW52lKTvC — Bloomberg (@business) October 23, 2019

Ja:

You may be surprised to hear that companies like Amazon and Qualcomm have side businesses. https://t.co/CPcWxhcW06 pic.twitter.com/xPyHMckPDm — CNBC (@CNBC) October 23, 2019

Het enige minpuntje dan:

Tesla revenue down 8% over the prior year, first year-over-year decline since 2012. Stock up 17% after hours. $TSLA pic.twitter.com/jSTZvCdRjQ — Charlie Bilello (@charliebilello) October 23, 2019

+0,4%:

South Korea's third-quarter growth slips, global risks scar exports and economic outlook https://t.co/tdmACvGyla pic.twitter.com/qqYlacC6vv — Reuters (@Reuters) October 24, 2019

Recessie door regels, zou het?

Bedrijfsleven vreest recessie door impasse rond stikstof en pfas, Hans de Boer trekt volgende week naar het Malieveld https://t.co/tByQSWCnZK — Martin Visser (@martinvisser) October 24, 2019

Ja, fantasie! Plak er meteen een soort Hongkong aan vast.

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.