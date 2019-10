Dit zijn de vijf coaches van de Slimste Belegger 2019

Het spannendste beursspel van Nederland gaat weer bijna van start: de Slimste Belegger 2019. Deelnemers maken niet alleen kans op mooie prijzen, maar u kunt intussen ook veel leren van de coaches: zij gaan u helpen bij het maken van betere beleggingskeuzes en geven u inzicht in hun eigen beleggingsstrategieën.

Ook dit jaar hebben we de hulp ingeroepen van vijf coaches: Royce Tostrams, Nico Bakker, Nico Inberg, Jim Tehupuring en Guy Boscart.

Alle coaches houden u op de hoogte van hun blik op de beurs. U kunt op de voet volgen welke keuzes de experts zelf maken. Dit zijn de coaches:

Royce Tostrams

Op Twitter bekend als @RoyceTostrams. Tostrams is de godfather van de Nederlandse technische analyse. Royce Tostrams is al actief in de beleggingswereld sinds de late jaren zeventig en werkte onder andere voor de Rabobank, Robeco en ING. Op zijn website Tostrams publiceert hij dagelijks zijn analyses en hij is ook regelmatig, gewapend met grafiek, lineaal en een flinke dosis charisma op beleggingsseminars te vinden.

Nico Bakker

Bakker is op Twitter bekend als @TheDailyTurbo, dus wat wilt u nog meer? Nico Bakker is technisch analist in hart en nieren en besteedt veel van zijn tijd aan het coachen van beleggers, om ze te helpen gedisciplineerd te handelen en hun emoties te beteugelen. Bakker schrijft columns op Belegger.nl en DFT.nl en publiceert zijn analyses voor BNP Paribas in de Chart Navigator.

Nico Inberg

Op Twitter bekend als @NicoInberg, zet voor IEX.nl zijn jarenlange beurservaring om in gevatte en informatieve stukjes. In de afgelopen twintig jaar stond hij zelf op de vloer voor Nederlands grootste handelshuis Optiver, werkte hij als zelfstandige en schreef hij artikelen, boeken... Tsja, wat niet eigenlijk? Inberg is werkelijk van alle markten thuis!

Jim Tehupuring

Jim Tehupuring (@JimTehupuring) is een bekend beurscommentator en oprichter van het beleggingsconcept ProBeleggen. Tehupuring werkte eerder bij Turbo-aanbieder RBS (tegenwoordig BNP Paribas) en trainde in zijn tijd bij beleggersbank Alex al tienduizenden particuliere beleggers en een groot aantal professionele beleggingsadviseurs, dus het coachen zit hem in het bloed.

Guy Boscart

Op Twitter bekend als @USMarkets. Oprichter van de beurswebsite USMarkets, die al sinds 1997 bestaat. Boscart begon met beleggen in de jaren tachtig en door zijn ruime ervaring wat betreft de beurzen ziet men hem als een ervaren beursstrateeg. Boscart werkt al meer dan tien jaar met Turbo’s van BNP Paribas waardoor hij deze door en door kent.

Meld u vandaag nog aan en kies uw coach: