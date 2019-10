Over TomTom.

Gisteren grote stijger, oorzaak overnamespeculatie volgens Jos Versteeg. Zoveelste miskleun van deze man, die voortdurend laat blijken geen diepgaande kennis van dit bedrijf te hebben. Kwalijker is dat IEX deze man gemakshalve napraat en dus dezelfde kolder opschrijft.

Vandaag, zoals zo vaak, is de winst van gisteren grotendeels verdampt.

Het al jaren durende spel van shorters in dit fonds gaat gewoon door dankzij de permanente onduidelijk die Goddijn schept in verslaglegging en presentatie.

Het zou goed zijn als IEX zich hierin eens gaat verdiepen.