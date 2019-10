Slot: Standgehouden

Het lukt de AEX (-0,1%) maar niet om boven de 580 punten te sluiten. Anderzijds zakken we ook niet hard weg. De markten zijn in afwachting van nieuws omtrent de handelsoorlog, het rentebesluit van de ECB en de brexit.

Waarschijnlijk pas als er echt knopen worden doorgehakt, gaan de markten echt een richting kiezen. Hoewel, we mogen onszelf afvragen of de brexit een trigger is. Gisteravond werd bekend dat er een meerderheid van het Britse Lagerhuis voor de deal van Johnson was, maar de futures kwamen niet of nauwelijks in beweging.

Mario Draghi zou morgen misschien wel wat reuring kunnen veroorzaken, want dan houdt hij zijn laatste persconferentie. Wie weet tovert hij nog iets uit de hoge hoed? De kans is klein, omdat de rente al historisch laag is en er voor miljarden per jaar aan Europees staatspapier wordt opgekocht. Dan blijft er vrij weinig over om verder nog te doen.

Ook op het handelsfront is het even rustig. Er is een voorlopige deal gesloten tussen de VS en China, maar daar is alles mee gezegd. Veel bijzonders stond daar niet in, maar momenteel lijken markten er vrede mee te hebben.

Besi

Morgen gaat het weer helemaal los met de kwartaalcijfers. Onze twee favoriete huisfondsen Besi (+0,1%) en Pharming (-0,4%) komen dan langs met hun resultaten over het derde kwartaal. Met name bij de chipper uit Duiven gaat het spannend worden.

De koers van Besi is de afgelopen maanden keihard opgelopen. Dat is natuurlijk een goed teken, maar drie maanden geleden zag topman Richard Blickman nog geen verbetering van de marktomstandigheden. Als hij die nu weer niet ziet, dan houd ik mijn hart vast.

Besi koerst op dit moment tegen 42 keer de getaxeerde winst voor dit jaar, dus dan weet u dat beleggers vol verwachting zijn. Wat voor het bedrijf pleit, is dat het zelfs in een zwak jaar zoals dit de marges goed op peil weet te houden.

Vorige week kwam de IEX Beleggersdesk al met een vooruitblik langs. Liefhebbers die hun geheugen even willen opfrissen, kunnen klikken op de link in onderstaande tweet.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag. De Nederlandse yield zakt drie basispunten naar -0,26%. Kortom, het is risk off in de wereld van de staatsobligaties.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omlaag en daarmee blijven we iets achter ten opzichte van de DAX (+0,3%) en CAC (-0,0%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 4,5% en noteert 12,2 punten.

De Amerikaanse indices staan allemaal in het groen. Zelfs de Nasdaq (+0,1%) houdt het hoofd boven water. Daar zag het gisteravond om 22.30 uur niet naar uit. Zeker niet na de tegenvallende outlook van Texas Instruments (-6,7%)

De euro zakt 0,1% en noteert 1,112 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,4%) houdt de ochtendwinst keurig vast.

Olie: WTI (+1,6%) en Brent (+1,1%) maken een aardige draai.

Dat laatste geldt ook voor de bitcoin (-8,8%). Alleen wel de verkeerde kant op.

Het Damrak

Akzo Nobel (+2,0%) stelt beleggers tevreden met een aandeleninkoopprogramma ter waarde van €500 miljoen. Verder bleven de cijfers volgens ING iets beneden de verwachtingen van analisten.

(-3,1%) is met een getaxeerde K/W van 22 voor dit jaar behoorlijk aan de prijs en dan moeten de groeiverwachtingen natuurlijk niet neerwaarts worden bijgsteld. Lichte kater bij Heineken #Heineken https://t.co/p94d43OhDV — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 23, 2019

Misschien blijft ING (-0,2%) wat achter omdat de analisten van ABN Amro het aandeel van de kooplijst hebben gehaald? De boosdoener zelf blijft wel goed liggen met een winst van 1,5%.

Winkelvastgoed is druk bezig met het maken van een inhaalslag. Met name Unibail Rodamco (+1,6%) en Eurocommercial Properties (+1,6%) gaan als de brandweer.

De overnamespeculatie bij TomTom (-5,2%) was van korte duur. De navitgatiespecialist verspeelt nu al bijna de volledige winst van gisteren.

Basic-Fit (-2,3%) sluit onder een belangrijk steunniveau. Basic-Fit wordt door verkopers nipt door steun 27,40 (bodem van 25 juli) gedrukt. De lagere koerspieken op de grafiek signaleerden al toenemende verkoopdruk. Indien de steun op slotbasis wordt gebroken, mag een verdere koersdaling van Basic-Fit niet meer worden uitgesloten. pic.twitter.com/e8blDokLW5 — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) October 23, 2019

BAM (-1,9%) is vandaag de flopper onder de bouwers. VolkerWessels (+0,3%) vindt bijvoorbeeld wel de weg omhoog.

Laten we hopen dat Pharming (-0,4%) morgenochtend weet te verrassen. De consensus is dat het biotechbedrijf een winst per aandeel weet te boeken van €0,04. Dan hebben we het over het gehele jaar. Voor een kwartaal is dat net iets te hoog gegrepen.

Over Brunel (-23,0%) is inmiddels wel genoeg gezegd. Vanochtend om 6.00 uur had de IEX Beleggersdesk al een update voor u klaarstaan. Respect Nico! Winstwaarschuwing bij Brunel #Brunel https://t.co/c00TiRs4sh — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 23, 2019

Adviezen

Akzo Nobel: naar houden van kopen en €85 - KBC

ASML: naar €265 van €250 en kopen - UBS

Brunel: naar €9,50 van €16 en houden - KBC

ING: naar houden van kopen en naar €11 van €11,50 - ABN Amro

ING: naar houden van verkopen en €10,30 - Barclays

Nu nog even dit

Vanovond om 22.00 uur komen Tesla en Microsoft langs met hun derdekwartaalcijfers. Collega Arend Jan houdt u hier in het liveblog rechtstreeks van op de hoogte.

De dag van morgen