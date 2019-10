Ik nomineer staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D'66) wegens het tijdelijke PFAS handelingskader. In afwachting van het onderzoek naar een veilige normering is in juli dit jaar besloten om de laagste norm aan te houden (0,1 microgram). Grond met meer PFAS geldt als chemisch verontreinigd. Dit is problematisch omdat in bijna elke schep grond meer PFAS zit.Het gevolg hiervan is dat momenteel bijna alle bedrijven die werken in grondverzet en -sanering stil liggen. Ook toeleveranciers en klanten, zoals bouwbedrijven, overheden, particulieren ervaren de gevolgen want overal waar gebouwd wordt, wegen aangelegd en tuinen en parken worden onderhouden, moet grond worden verzet en dat kan nu niet. Meer dan 1200 bedrijven zitten momenteel zwaar in de problemen en brancheorganisatie Cumela verwacht dat er dit jaar nog 6000 mensen ontslagen worden.Dus mevr. Van Veldhoven, waarom niet eerst onderzoek doen en dan pas normen invoeren?bronnen:---