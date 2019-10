Fondsenrondje: Tegenvallers

Op een relatief drukke beursdag blijft de AEX (-0,2%) redelijk dicht bij huis. Dat is geen slechte prestatie, omdat de markten gisteravond zakten op het nieuws dat het Johnson niet lukte om voor deadline van 31 oktober uit de Europese Unie te stappen.

Zijn brexit-deal haalde overigens wel een meerderheid in het Lagerhuis en dat is een flinke opsteker voor hem. Gek genoeg bewogen de beurzen nauwelijks op dit goede nieuws. Pas toen er geen meerderheid was voor het tijdspad van de brexit, kwamen de futures enigszins in beweging. Helaas gingen deze omlaag.

De tegenvallende outlook van Texas Instruments helpt ook niet mee. De chipgigant ziet nog geen verbetering voor het lopende kwartaal, terwijl de markt daar wel vanuit ging. Met name ASML (-1,3%) krijgt hierdoor een tik. Dit maakt voorlopig net het verschil tussen een plus of min voor de AEX.

Brunel door het putje

Brunel (-22,8%) kwam gisteren nabeurs met een lelijke winstwaarschuwing langs. De winstverwachting werd ruimschoots gehalveerd en de Amerikaanse dochter Brunel Industry Services afgestoten.

Daar komt bij dat er wederom op sommige projecten moest worden afgeschreven. Om het nog erger te maken kan het bedrijf in Nederland geen goede mensen vinden en heeft het last van de malaise in de Duitse automobielindustrie.

Uit het persbericht konden we simpelweg geen lichtpuntje vinden. De IEX Beleggersdesk vindt het daarom opmerkelijk dat de voormalige CEO Jan Arie van Barneveld begin september zijn volledige belang verkocht. Het kan toeval zijn, maar de beste man heeft de schijn tegen.

Over de continuïteit van Brunel hoeven beleggers gelukkig niet te vrezen. De detacheerder heeft een ijzersterke balans met een nettokaspositie van €1,20 per aandeel.

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omlaag en daarmee presteren we redelijk in lijn met de DAX (+0,0%) en CAC (-0,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 0,1% en noteert 12,8 punten.

De futures op Wall Street staan zo'n 0,1% in het rood.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,112 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,27%) en Duitse (-0,40%) rente dalen drie basispunten.

Goud (+0,4%) nadert wederom de $1.500

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (-0,2%) maken een pas op de plaats.

Bitcoin (-1,7%) zakt onder de $8.000-barrière

Het Damrak

Heineken (-3,0%) kwam met licht teleurstellende derdekwartaalcijfers langs. De bierbrouwer verlaagt de verwachte operationele winstgroei naar 4%. Op dit moment betaalt u 22 keer de getaxeerde winst voor dit jaar. Een uitgebreide update leest u door te klikken op de link van de onderstaande tweet. Lichte kater bij Heineken (update) #Heineken https://t.co/5bvK2kgjc5 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 23, 2019

(-3,0%) kwam met licht teleurstellende derdekwartaalcijfers langs. De bierbrouwer verlaagt de verwachte operationele winstgroei naar 4%. Op dit moment betaalt u 22 keer de getaxeerde winst voor dit jaar. Een uitgebreide update leest u door te klikken op de link van de onderstaande tweet. ArcelorMittal (+3,4%) heeft er zin in. Een duidelijk aanwijsbare reden kunnen we nog niet vinden. Ook op het forum is het vooralsnog rustig. Ook Aperam (+2,1%) heeft de smaak te pakken.

(+3,4%) heeft er zin in. Een duidelijk aanwijsbare reden kunnen we nog niet vinden. Ook op het forum is het vooralsnog rustig. Ook (+2,1%) heeft de smaak te pakken. Volgens de analisten van Baader Bank zijn de cijfers van Akzo Nobel (+2,0%) licht beneden de consensus. Het aandeel gaat echter omhoog, omdat de verfgigant een aandeleninkoopprogramma opstart ter waarde van €500 miljoen.

(+2,0%) licht beneden de consensus. Het aandeel gaat echter omhoog, omdat de verfgigant een aandeleninkoopprogramma opstart ter waarde van €500 miljoen. Ondanks de analisten van ABN Amro het aandeel van de kooplijst halen, blijft ING (-0,4%) aardig liggen. Hier staat echter tegenover dat Barclays de Nederlandse grootbank juist een adviesverhoging geeft.

(-0,4%) aardig liggen. Hier staat echter tegenover dat Barclays de Nederlandse grootbank juist een adviesverhoging geeft. Defensieve havens blijven wat achter, al zijn de verschillen te verwaarlozen.

Basic-Fit (-2,5%) staat al enige tijd onder druk. Vrijdag 1 november presenteert de sportschoolketen de derdekwartaalcijfers.

(-2,5%) staat al enige tijd onder druk. Vrijdag 1 november presenteert de sportschoolketen de derdekwartaalcijfers. WDP (-0,1%) wist de winst per aandeel met 8% te laten stijgen naar €4,91 en handhaaft de langetermijnverwachtingen.

(-0,1%) wist de winst per aandeel met 8% te laten stijgen naar €4,91 en handhaaft de langetermijnverwachtingen. Voor de rest schieten de nulletjes ons om de oren.

Adviezen