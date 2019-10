Liveblog: Prosus, Brunel, HEI en libra

Update 15:45 uur: Zuck over libra

Voor de liefhbbers, om 16:00 uur getuigt Facebook CEO Mark Zuckerberg voor het Congres over zijn digitale munt libra. Wordt dat nog wat na alle afhakers, critici en nee-zeggers?

Eén ding: wilt u muntje en het aandeel even goed uit elkaar houden? Want hoeveel gedoe er ook is op en rond Facebook en libra, omzet en winst van het bedrijf stijgen onverdroten verder. De koers echter niet.

Update 15:15 uur: Vandaag op Wall Street

Boeing doet pre-market+2,8% op Q3's, Caterillar staat -0,8% ook op kwartaalcijfers, Texas Instruments doet -8,6% en de rest voorbeurs Wall Street. Het is niet veel.

Update 15:10 uur: Aberdeen zegt nee tegen Prosus

Duidelijk. Prosus moet het bod op Just Eat verhogen, anders wordt 't 'm normaal gespoken niet. Niemand neemt een bedrijf over met 8% morrende en zelfs muitende aandeelhouders.

Update 14:30 uur: Interxion, groot in Duitse bunkers?

Wat krijgen we nou?!

Dit lijkt me groeibusiness, want er staan er alleen al in Frankrijk vijf van die krengen. Uiteraard staan in Dei Heimat zelf de grootste en als het niet genoeg is, hebben we de hele Atlantikwall nog om één groot datacenter van te maken. Ha! Bedenken Amerikanen, Chinezen en Russen zich wel drie keer voor ze spioneren.

Zonder gekheid, mijn oog valt in dit stukje op het bedrijf dat die U-Boot bunker voor het lieve sommetje van €140 miljoen gaat verbouwen: het sinds 2011 aan de NYSE genoteerde Nederlandse bedrijf Interxion. Wie zegt u? Wiki maakt u snel wijzer:

Interxion is a European provider of carrier and cloud-neutral colocation data centre services. Founded in 1998 in the Netherlands, the firm was publicly listed on the New York Stock Exchange on January 28, 2011.

Interxion is headquartered in Schiphol-Rijk, the Netherlands an it delivers its services through 40 data centres in 11 countries located in major metropolitan areas, including Dublin, London, Frankfurt, Paris, Amsterdam and Madrid.

Dit is wat Reuters geeft. Hoe groeierig wilt u een groeiaandeel hebben? Grafiek recht omhoog, torenhoge waardering en geen dividend. Met die waarde en gelet op omzet en free float zat het aandeel net één of twee jaar in de AEX, om u een idee te geven.

Gelet op de verwachte groeicijfers komt die waardering echter niet uit de lucht vallen, maar... Zie de omzet en dan die enorme negatieve cash flow, dit is scherp zeilen en zeer risicovol op het eerste gezicht. Wel een origineel bedrijf, want wie komt er nou op het idee om in oude Duitse bunkers...?

Als aandeelhouder zat u echter goed sinds de beursgang. Dit is geïndexeerd, herbelegd en in euro's. Jammer dat Interxion voor NSYE en niet voor Euronext Amsterdam koos. Hadden we er wellicht een spectaculair en veelbesproken groeiaandeel bij gehad, waar we zeker niet te veel van hebben.

Gelet op de koersstijging durf ik wel te beweren dat we er een publiekslieveling bij hadden gehad. De ergste dalingen van Interxion waren rond 30% en dat is peanuts voor zo'n groeiaandeel over zo'n tijdspanne.

Update 13:45 uur: Nieuw! Risicofactor social justice

Met een busje? Dit is niet goed voor de uitstootstatistieken, maar dat is weer een andere lobby. Wakker Dier bevecht de kip van Albert Heijn ook met reclamespotjes. Vraag is of Ahold Delhaize hier iets mee doet.

Onderschat het niet. Lach het niet zonder meer weg. De gehele wereldwijde FC Corporate is as-te-dood voor de publieke opinie en hypergevoelig voor dergelijke publiciteit. Neem het almachtige Procter & Gamble. Bijna letterlijk: een paar tweetjes en hup, het bedrijf haalt al een logo van de verpakking.

Wat dacht u van vermogensbeheerder Ken Fisher? Die maakt een ontzettend stomme opmerking - wie nog nooit een keer finaal uit de bocht is gevlogen werpe de eerste steen - en ziet meteen een ware uistroom aan gelden. Kortom, social justice is een risicofactor geworden op de beurs.

Update 12:25 uur: Basic-Fit verzwakt

Als Basic-Fit sluit onder de €27,40 dan verslechtert het technisch plaatje. Op dit moment koerst de sportschoolketen precies op dit niveau dus het gaat een spannende strijd worden. (NK)

Update 12:05 uur: Hogere energielasten

Slecht nieuws voor woningbezitters. ING heeft berekend dat de energielasten het komende decennium gemiddeld 13% per jaar toenemen. Met name de overheid speelt hierin een rol door de belasting op aardgas te verhogen. Als u uw woning verduurzaamt, is dit rekensommetje voor u niet van toepassing. (NK)

Update 11:55 uur: Brexit nadert

De analisten van JP Morgan denken dat de brexit-deal van Johnson snel doorgang vindt als de EU akkoord gaat met het verzoek tot uitstel van de deadline. Kortom, het einde van de brexit-soap nadert. (NK)

Update 11:50 uur: Melexis bedankt

Wie gisteravond de cijfers van Texas Instruments doorspitte, had waarschijnlijk niet verwacht dat Besi (+0,1%) en ASMI (+0,1%) zouden stijgen. De Amerikaanse chipgigant verwacht nog geen verbetering voor het lopende kwartaal, waardoor het aandeel waarschijnlijk 10% lager opent.

Normaal gesproken voer voor een beroerde beursdag, maar daar steekt het Belgische Melexis een stokje voor. Dit bedrijf maakt chips voor auto's en signaleert dat de orders aantrekken. Dat zijn precies de berichten die beleggers willen horen.

Daar komt bij dat Melexis een ijzersterke balans kent. Niet voor niets is het bedrijf een van de lievelingetjes van onze zuiderburen. Het gevolg is dat het aandeel een waardering kent van ruim 35 keer de getaxeerde winst. Ondanks de hoge waardering volgt de IEX Beleggersdesk het aandeel met interesse. (NK)

Update 10:45 uur: "Green shoots"

Het is een oud beursgezegde:

Wie wacht tot alle problemen de wereld uit zijn, vindt nooit een tijd om te beleggen.

Klopt als een bus en sterker nog: als dat moment ooit komt (is er nog nooit geweest) dan kunt u denk ik beter maar alles verkopen. Want dan kan het alleen maar weer minder worden toch? En bijna alle mooie beurslijntjes beginnen in tijden van malaise en erger.

Kijk aan, maar geachte @AA_MeesPierson: ooit meegemaakt dat er niet "te veel risico's en onzekerheden" waren? https://t.co/4M1djGrDYg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 23, 2019

Niettemin, lef van MeesPierson, want het is altijd zo veel gemakkelijker en zelfs veiliger om ellende te voorspellen. Zie onderaan dit blog maar, het is weer 1929-tijd.

Update 10:30 uur: Heineken

Zo heel veel meer valt er niet te zeggen over de Q3-update van Heineken? Ja, het is even wat minder, maar de kwaliteit van het bedrijf staat buiten kijf. Daar hoort een prijskaartje bij en ik denk dat dit zich vandaag even een beetje tegen het aandeel keert.

#Heineken -2,4% op iets mindere outlook. Aandeel is net even te duur voor tegenvallertjes. Dat is zichtbaar. Dat omzet, winst, dividend en koers samen oplopen is het ideaal bij (waarde)aandelen, maar niet waardering (rood). Die moet bij voorkeur constant blijven #AEX pic.twitter.com/iEt96kuNJ6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 23, 2019

Martin wordt ook niet echt warm of koud van de Q3's. Hij merkt evenwel ook op dat het aandeel behoorlijk aan de prijs is.

Update 10:15 uur: Prachtige brexit-tool

Prachtig gemaakt, briljant. En FTSE 100, pond en Gilts leven nog gewoon.

Update 10:00 uur: Prosus

Prosus staat -2,7% en zeg maar of dit een Takeaway-, Just Eat-, Cat Rock- óf Tencent-effect is. Ik gok vooral het laatste.

Uurgrafiek, want het aandeel is nog maar zo kort genoteerd. Toch een tientje eraf in die tijd.

Update 09:45 uur: Brunel

Wegwezen uit de VS. Verder zitten de markten tegen - vooral Duitsland is beroerd - en geeft het bedrijf toe dat 2019 een verloren jaar is. Nico concludeert:

De markt zit in zijn geheel niet mee, maar Brunel heeft geen schulden en is verder een degelijk bedrijf.

Met die joegelende winstwaarschuwing is #Brunel (-20%) koerstechnisch precies 10jr teruggeworpen in de tijd @NicoInberg heeft al een recensie https://t.co/VSvukxfGtw #AEX pic.twitter.com/orU1f0T277 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 23, 2019

Update 09:30 uur: 1929 maar weer eens

Góóód móóórning Damrak, zou Robin Williams gillen als hij het nog had mogen meemaken. U moet weer eens bang worden. Wat is het toch een vreemd beurstrekje dat we het op de markt het meeste hebben over wat het minst vaak gebeurt: een krach.