Liveblog: Brunel, Heineken en Prosus

Update 10:45 uur: "Green shoots"

Het is een oud beursgezegde:

Wie wacht tot alle problemen de wereld uit zijn, vindt nooit een tijd om te beleggen.

Klopt als een bus en sterker nog: als dat moment ooit komt (is er nog nooit geweest) dan kunt u denk ik beter maar alles verkopen. Want dan kan het alleen maar weer minder worden toch? En bijna alle mooie beurslijntjes beginnen in tijden van malaise en erger.

Kijk aan, maar geachte @AA_MeesPierson: ooit meegemaakt dat er niet "te veel risico's en onzekerheden" waren? https://t.co/4M1djGrDYg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 23, 2019

Niettemin, lef van MeesPierson, want het is altijd zo veel gemakkelijker en zelfs veiliger om ellende te voorspellen. Zie onderaan dit blog maar, het is weer 1929 tijd.

Update 10:30 uur: Heineken

Zo heel veel meer valt er niet te zeggen over de Q3-update Heineken? Ja, het is even wat minder, maar de kwaliteit van het bedrijf staat buiten kijf. Daar hoort een prijskaartje bij en ik denk dat dit zich vandaag even een beetje tegen het aandeel keert.

#Heineken -2,4% op iets mindere outlook. Aandeel is net even te duur voor tegenvallertjes. Dat is zichtbaar. Dat omzet, winst, dividend en koers samen oplopen is het ideaal bij (waarde)aandelen, maar niet waardering (rood). Die moet bij voorkeur constant blijven #AEX pic.twitter.com/iEt96kuNJ6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 23, 2019

Martin wordt ook niet echt warm of koud van de Q3's. Hij merkt evenwel ook op dat het aandeel behoorlijk aan de prijs is.

Update 10:15 uur: Prachtige brexit-tool

Prachtig gemaakt, briljant. En FTSE 100, pond en Gilts leven nog gewoon.

Nieuw interactief verhaal van @NOSop3. De brexit op een rij - en jij bepaalt hoe ingewikkeld.



Wil je de brexit easy, medium, hard of expert? https://t.co/6QKlFLgxzj



Op basis van onder meer deze 224 Teletekstberichten: pic.twitter.com/p93kdhzyLM — Jurjen IJsseldijk (@JurjenIJ) October 22, 2019

Update 10:00 uur: Prosus

Prosus staat -2,7% en zeg maar of dit een Takeaway, Just Eat, Cat Rock óf Tencent effect is. Ik gok vooral het laatste.

Koekje v eigen deeg #Prosus? Dat pestte wss #Takeaway via haar belang in #DeliveryHero, maar valt of staat zelf weer met haar 31%-belang in #Tencent #AEX https://t.co/r37itf3jrk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 23, 2019

Uurgrafiek, want het aandeel is nog maar zo kort genoteerd. Toch een tientje er af in die tijd.

Update 09:45 uur: Brunel

Wegwezen in de VS, Brunel neemt haar niet. Verder zitten de markten tegen - vooral Duitsland is beroerd - en geeft het bedrijf toe dat 2019 een verloren jaar is. Nico concludeert:

De markt zit in zijn geheel niet mee, maar Brunel heeft geen schulden en is verder een degelijk bedrijf.

Met die joegelende winstwaarschuwing is #Brunel (-20%) koerstechnisch precies 10jr teruggeworpen in de tijd @NicoInberg heeft al een recensie https://t.co/VSvukxfGtw #AEX pic.twitter.com/orU1f0T277 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 23, 2019

Update 09:30 uur: 1929 maar weer eens

Góóód móóórning Damrak, zou Robin Williams gillen als hij het nog had mogen meemaken. U moet weer eens bang worden. Wat is dit toch voor vreemd beurstrekje dat we het op de markt het meeste hebben over wat het minst vaak gebeurt: een krach.