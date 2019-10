AkzoNobel verslaat verwachtingen met alweer meer winst uit minder omzet door kostenbesparingen. Ze gaat voor €500 miljoen eigen aandelen inkopen.

Heineken komt net door en is iets voorzichtiger geworden, ze verwacht dit jaar 4% en geen 5% operationele winst. Ze ziet meer volatiliteit in haar markten. Blijkbaar wordt daar minder bier van geworden? Geen idee wat ze er mee bedoelt. :-)

WDP herhaalt kort haar outlook 2019 en helaas, Brunel winstwaarschuwt:

Zeg AEX, ga je top 586,32 nog uitnemen? Daar ziet het alweer niet naar uit. Minnen alweer op de marktbrede borden, het wil niet vlotten. Zowel omhoog als omlaag trouwens, hoe u ook maar denkt. Brexit krijgt weer eens de schuld. Dollartje daalt en de rentes bewegen vooralsnog vlak, dat valt dan weer mee.

Nabeurs New York was er dikke tegenvaller van Texas Instrument met Q3's: -9,8%. Let op uw chippers, maar dat doet u toch wel.

En dan nog even dit

Wall Street daalt op brexit? Lijkt me wat veel eer.

Wall Street drops after rejection of Brexit timetable by UK parliament https://t.co/nR9Awf88uR pic.twitter.com/b3ebKso01K — Reuters Business (@ReutersBiz) October 23, 2019

Er waren twee stemmingen gisteravond:

BREAKING!

U.K.'S JOHNSON WINS FIRST VOTE ON BREXIT LEGISLATION

BREXIT WITHDRAWAL AGREEMENT BILL PASSES 329 TO 299 VOTE pic.twitter.com/aZiHgnzYob — jeroen blokland (@jsblokland) October 22, 2019

Oh boy!

U.K.’S JOHNSON LOSES VOTE TO FAST-TRACK BREXIT LAW

POUND WEAKENS AS GOVERNMENT DEFEATED ON SECOND BREXIT VOTE#GBP pic.twitter.com/KFsA30jIZa — jeroen blokland (@jsblokland) October 22, 2019

Zo dus:

Semiconductor stocks in the U.S. tumbled after Texas Instruments raised alarms with a new revenue forecast https://t.co/j9LS6tNnvp — Bloomberg Markets (@markets) October 23, 2019

Het zal ook niet:

Judge rules ex-Deutsche Bank traders can be prosecuted under wire fraud law for alleged 'spoofing' https://t.co/5jsa3tjVfi — CNBC (@CNBC) October 22, 2019

Nog een keer:

Food fight: Prosus makes unsolicited $6.3 billion bid to buy Just Eat, rivaling Takeaway’s all-share offer https://t.co/Ci6PjGsdDb pic.twitter.com/m4I3bZ2d5f — Reuters Top News (@Reuters) October 22, 2019

Geen dag zonder gedoe, maar omzet en winst denderen door:

A New York-led probe of Facebook has expanded to include attorneys general from 47 U.S. states and territories. It will investigate allegations that the company put consumer data at risk and pushed up advertising rates. More here https://t.co/nNb5eQ1vrR pic.twitter.com/nmvajY4zWW — Reuters Business (@ReutersBiz) October 23, 2019

De fut lijkt er inderdaad wat uit:

Gold moves sideways as investors seek clarity on Brexit, trade war https://t.co/LOm2UO2drT pic.twitter.com/bmWyZuMI9L — Reuters Business (@ReutersBiz) October 23, 2019

Op lange termijn maakt dividend het verschil en niet koersen:

For a strategy left for dead, value stocks sure do return a lot https://t.co/zTMsBdXuUv pic.twitter.com/eCMo1M4E66 — Bloomberg (@business) October 23, 2019

U verzint het niet:

Remember when random companies started adding 'blockchain' to their name? A company that sells *real* ham in China is being investigated by regulators for talking about selling *fake* meat and sending its shares surging.https://t.co/gBSNZSHbAK pic.twitter.com/bnCof7s5jr — Tracy Alloway (@tracyalloway) October 23, 2019

Prosus:

Tencent’s mystery drop has traders eyeing key support level https://t.co/DjAGEPQXxQ — Bloomberg Markets (@markets) October 23, 2019

