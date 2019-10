Slot: ''Overnamespeculatie Tomtom''

Ondanks dat het vandaag een oersaaie beursdag is geweest, zou het zomaar een dag kunnen worden waar we alsnog lang over napraten. Dit heeft allemaal te maken met de aankomende brexit-stemming in het Britse Lagerhuis.

Deze vindt vanavond om 20.00 uur plaats en dan weten we of premier Boris Johnson een meerderheid heeft voor zijn deal. Het belooft een nek aan nek race te worden dus denk ik dat de markten weleens kunnen bewegen op de uitkomst.

Wedkantoren gaan er op dit moment vanuit dat het Verenigd Koninkrijk NIET voor 31 oktober de Europese Unie verlaat. Dit is omdat er zelfs bij een 'Yes' van het Lagerhuis nog een reële kans is dat de deadline niet gehaald wordt.

De Withdrawal Agreement Bil kent maar liefst 241 pagina's en de meeste Kamerleden hebben er geen zin in het document binnen twee dagen door te nemen. Normaal gesproken krijgen zij bij een internationaal verdrag ten minste 21 dagen de tijd.

Zelfs als alles volgens plan verloopt voor Johnson, kan het Britse Hogerhuis nog een stokje voor de deal steken. Een meerderheid van de leden van het Hogerhuis wil namelijk binnen de EU blijven, waardoor een 'yes' geen uitgemaakte zaak is. Kortom, voor Johnson liggen er de nodige beren op de weg.

Overnamespeculatie TomTom?

Zonder duidelijk aanwijsbare reden is TomTom (+7,9%) de grote winnaar op het Damrak. Analist Jos Versteeg denkt er anders over en zegt dat deze koersstijging waarschijnlijk samenhangt met overnamespeculatie.

Volgens Versteeg is TomTom opgesplitst en clean gemaakt voor de toekomst. Dit maakt de navigatiespecialist een extra aantrekkelijke overnamekandidaat. Een voor de hand liggende koper durft hij echter niet te noemen.

Samsung en Apple liggen niet voor de hand, evenals de autoproducenten die nu al de kaarten van TomTom kunnen kopen. Eerlijk gezegd, valt het mij een beetje tegen dat Versteeg geen partijen aanwijst.

In deze situatie is het misschien handiger om niet te zeggen dat het aandeel omhoog gaat door overnamespeculatie. Het is namelijk niet de eerste keer dat het bedrijf wordt genoemd als overnamekandidaat.

Ieder jaar staat het aandeel hoog op de lijstjes, maar tot dusver is het er nog niet van gekomen. Het is zonde om beleggers wederom blij te maken met een dooie mus. Maar goed, een goede publiciteitsstunt is het wel.



In de loop van de dag liep de koers van TomTom steeds verder op.

Rentes

Na een serie van stijgingen, zakt de Nederlandse tienjaarsrente twee basispunten naar -0,24%. Met name de Italiaanse yield gaat fors omlaag. Nog een paar basispuntjes te gaan en beleggers krijgen minder dan 1% per jaar om hun geld aan de Italiaanse overheid uit te lenen.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+0,1%) en CAC (+0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,5% en noteert 12,8 punten.

De Amerikaanse indices laten een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (+0,1%) en S&P500 (+0,1%) houden het een hoofd nipt boven water, maar de Nasdaq (-0,3%) doet een stapje terug.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,114 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,0%) geeft de ochtendwinst weer prijs.

Olie: WTI (+1,3%) en Brent (+1,1%) hebben er ineens zin in.

Dat laatste geldt niet voor de bitcoin (-0,2%).

Het Damrak

Royal Dutch Shell (+1,6%) profiteert van de hogere olieprijs.

(+1,6%) profiteert van de hogere olieprijs. Takeaway.com (+2,2%) staat in de lift, omdat Prosus een knock-out heeft gedaan op Just Eat. Takeaway.com deed eerder een bod, maar die lijken dus achter het net te vissen. Beleggers zijn daar blijkbaar tevreden over.

(+2,2%) staat in de lift, omdat Prosus een knock-out heeft gedaan op Just Eat. Takeaway.com deed eerder een bod, maar die lijken dus achter het net te vissen. Beleggers zijn daar blijkbaar tevreden over. Wolters Kluwer (+1,9%) kent een aardige dag. Zoals gewoonlijk komen we geen groot nieuws tegen.

(+1,9%) kent een aardige dag. Zoals gewoonlijk komen we geen groot nieuws tegen. Voor de aandeelhouders van Adyen (-2,4%) is het een dag om snel te vergeten. De afgelopen twaalf maanden is de koers per saldo geen meter opgeschoten.

(-2,4%) is het een dag om snel te vergeten. De afgelopen twaalf maanden is de koers per saldo geen meter opgeschoten. Air France-KLM (-2,0%) zit natuurlijk niet te wachten op een hogere olieprijs. Het is misschien wat ver gezocht, maar dit zou zomaar de koersdaling deels kunnen verklaren. Anderzijds is het aandeel de afgelopen weken aardig opgelopen.

(-2,0%) zit natuurlijk niet te wachten op een hogere olieprijs. Het is misschien wat ver gezocht, maar dit zou zomaar de koersdaling deels kunnen verklaren. Anderzijds is het aandeel de afgelopen weken aardig opgelopen. Fugro (+2,6%) gaat wederom omhoog. Komende vrijdag publiceert de bodemonderzoeker de derdekwartaalcijfers. Ik sluit niet uit dat ze een emissie aankondigen.

(+2,6%) gaat wederom omhoog. Komende vrijdag publiceert de bodemonderzoeker de derdekwartaalcijfers. Ik sluit niet uit dat ze een emissie aankondigen. Besi (+1,7%) gaat omhoog, daar waar ASML (-0,5%) en ASMI (-1,6%) tegenvallen. De verwachtingen voor komende donderdag zijn hooggespannen, want dan komt het bedrijf langs met haar resultaten over het derde kwartaal.

(+1,7%) gaat omhoog, daar waar ASML (-0,5%) en ASMI (-1,6%) tegenvallen. De verwachtingen voor komende donderdag zijn hooggespannen, want dan komt het bedrijf langs met haar resultaten over het derde kwartaal. Binnen de ASCX vindt Alfen (+3,5%) de weg omhoog.

(+3,5%) de weg omhoog. Ook Kiadis (+3,3%) gaat goed, maar dat is slechts een schrale troost voor beleggers.

Adviezen

ABN Amro: naar €18 van €19 en houden - Deutsche Bank

ArcelorMittal: naar €18 van €31 en kopen - ING

Flow Traders: naar €25,50 van €32 en kopen - UBS

Randstad: naar €42 van €39 en houden - ABN Amro

