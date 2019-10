Man, je hoeft niet eens te reageren, een stoplimiet op, of rond, 71.5 doet de truc, en die stonden vast wel in de werkende orders bij handelaren, 1-0 voor hen… Leef jij nog in de wereld van het reageren?.. Dan zul je zelf eens moeten gaan handelen, leer je de verscheidene soorten orderinvoer… De zijlijn is niet de uitgelezen plek om je artikel mee te vullen!