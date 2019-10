Fondsenrondje: Overnamestrijd op komst?

De AEX (-0,2%) maakt vandaag een pas op de plaats. Vrijwel alle Europese indices geven wat terrein prijs. Alleen de Duitsers (+0,1%) weten het hoofd net boven water te houden.

Op het macrofront is schrapen geblazen. Alleen uit ons eigen land kwamen er cijfers langs over de consumentenbestedingen. Henk en Ingrid gaven in augustus 1,4% meer uit dan diezelfde maand een jaar geleden. Daarmee zwakt de kooplust van de Nederlandse consument iets af.

Consumenten hebben in augustus 1,4% meer besteed dan in augustus 2018.https://t.co/uS3p8IXlR1 pic.twitter.com/AkBwq3BciZ — CBS (@statistiekcbs) October 22, 2019

Ook met het vertrouwen van de gemiddelde Nederlander wil het nog niet echt vlotten. Zoals gebruikelijk zijn we voorzichtig pessimistisch.

Voor de rest is de agenda redelijk dun gezaaid. Om 16.00 uur komen er nog verkoopcijfers langs van bestaande woningen langs, maar dan hebben we het wel gehad. Of u moet aandeelhouder van Brill, Aedifica of Texas Instruments zijn, want deze fondsen presenteren nabeurs hun derdekwartaalcijfers.

Takeaway.com + 4,4%

Uit het niets sprong ineens de koers van Takeaway.com op een hoog volume de lucht in. Binnen enkele seconden stond er een plus van bijna 8% op het bord. Dan weet u dat er over het algemeen iets aan de hand is.

Dat is ook zeker het geval, want Prosus doet een bod van 710 pence per aandeel op Just Eat. Dit bod ligt 20% boven de prijs die Takeaway.com wil betalen, waardoor het bedrijf van Jitse Groen waarschijnlijk achter het net vist. Beleggers zijn daar op dit moment erg blij mee.

Toch kan het enthousiasme van korte duur zijn als Takeaway.com toch een nieuw bod gaat lanceren. Ondanks Prosus en Just Eat nog niet met elkaar akkoord zijn, lijkt het op een knock-out bod. Hoewel, met Jitse Groen weet u het maar nooit. Hij wil uitgroeien tot veruit de grootste speler van Europa en de overname van Just Eat past perfect binnen deze strategie.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Precies om 10.00 uur spoot de koers van Takeaway.com omhoog. Voor handelaren zijn dit de momenten om te reageren, maar als u een paar seconden te laat bent, is de kans voorbij.

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omlaag en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,1% en noteert 13,3 punten.

De futures op Wall Street staan zo'n 0,1% in het rood.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,114 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,24%) en Duitse (-0,38%) rente dalen drie basispunten.

Goud (+0,3%) blijft aardig liggen, maar spectaculair is het allemaal niet.

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-0,2%) bewegen vanaf juni zijwaarts.

Bitcoin (+0,5%) krabbelt iets op.

Het Damrak

Ondanks de analisten van ING de hakbijl zetten in het koersdoel van ArcelorMittal (-0,8%), blijft de staalgigant aardig liggen. De marktvorsers verwachten dat het bedrijf door de dalende staalprijs een moeilijk derde kwartaal achter de rug heeft. Het koopadvies blijft echter gehandhaafd, omdat deze tegenvaller grotendeels in de koers zit verwerkt.

(-0,8%), blijft de staalgigant aardig liggen. De marktvorsers verwachten dat het bedrijf door de dalende staalprijs een moeilijk derde kwartaal achter de rug heeft. Het koopadvies blijft echter gehandhaafd, omdat deze tegenvaller grotendeels in de koers zit verwerkt. Randstad (-1,6%) kwam langs met magere derdekwartaalcijfers. Met name de omzetkrimp van 14% in Duitsland is zorgwekkend. De IEX Beleggersdesk maakt zich over de uitzender echter geen zorgen. De balans is ijzersterk en het dividendrendement van 7% aantrekkelijk. Premiumleden kunnen het artikel lezen door te klikken op de link in de onderstaande tweet. Randstad ziet de autonome omzet verder teruglopen:https://t.co/0jZfsq5zd1 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 22, 2019

(-1,6%) kwam langs met magere derdekwartaalcijfers. Met name de omzetkrimp van 14% in Duitsland is zorgwekkend. De IEX Beleggersdesk maakt zich over de uitzender echter geen zorgen. De balans is ijzersterk en het dividendrendement van 7% aantrekkelijk. Premiumleden kunnen het artikel lezen door te klikken op de link in de onderstaande tweet. DSM (-1,4%) kent een geweldig beursjaar, maar zakt de laatste maanden wat weg.

(-1,4%) kent een geweldig beursjaar, maar zakt de laatste maanden wat weg. Ik heb zelden zoveel nulletjes voor de komma gezien bij de AMX-fondsen. Alleen TomTom (+4,0%) heeft er echt zit in. Een duidelijke trigger kunnen we echter niet vinden.

(+4,0%) heeft er echt zit in. Een duidelijke trigger kunnen we echter niet vinden. ForFarmers (-1,7%) zakt naar de laagste koers ooit.

(-1,7%) zakt naar de laagste koers ooit. Veel koersgeweld omtrent het aandeel Pharming. Van -0,3% naar -5,5% en weer terug naar -1,5%. Dat nota bene zonder duidelijke aanleiding.

