Liveblog: Prosus, JE, Tom2 en Kiadis

Update 12:40 uur: Kiadis

Kiadis herstelt eindelijk een beetje van de halvering vrijdag. Winst is winst (iets wat trouwens ook voor verlies geldt), maar besef dat u in een lege huls belegt of handelt. Er is alleen een prijs op het bord, de fundamentals gelden niet meer. In feite moet Kiadis een nieuw bedrijfsplan en prospectus maken.

Update 12:30 uur: TomTom

Verder zoek ik maar niet :-)

Prachtig! Ik kijk op #TomTom forum waarom koers +5,5% staat en dit zijn echt eerste twee postings die ik tegenkom. Hoe typerend voor dit fonds en forum :-) #AEX https://t.co/G4ZApD430R pic.twitter.com/QimPtgogcQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 22, 2019

Update 12:00 uur: Overheid als belegger

Ja, want Marlies heeft een heuse website, hartstikke innovatief. Zucht. Is beleggen een overheidstaak? Ik vind van niet en ga het risico zelf maar lopen, wie zo graag wil. Dit wordt nog wat als de staat een investeringsfonds van €50 miljard begint. Dat gaat op een parlementaire enquête uitlopen, voorspel ik u.

Staat steekt innovatiegeld in lingerie van Marlies Dekkers en Jopenbier https://t.co/RgJg8AqFXu pic.twitter.com/A3YmG071p0 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) October 22, 2019

Ziezo, plak ik deze er nog even aan vast. Iets in mij zegt namelijk dat het bij de beleggingsambtenaren iets anders toe gaat.

Hij heeft 5,52% v #Apple en dat belang is nu $60mld waard. #WarrenBuffett belt alleen zelf (appen gaat niet) met n old school klapper, n stenen tijdperk Samsung SCH-U320 https://t.co/8G4MxB284o pic.twitter.com/RjBD3RqXLo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 22, 2019

Update 10:10 uur: Prosus, Just Eat & Takeaway

De naam zong inderdaad al enige tijd rond als bedrijf dat een tegenbod zou kunnen doen. Inderdaad, Prosus, dat in meer maaltijdbezorgers belegt (bijvoorbeeld 23% in Delivery Hero), probeert Just Eat voor 710p per aandeel voor de neus van Takeaway weg te snaaien.

Brekend en verrassend, Damrak nieuwkomer #Prosus (+0,4%) biedt op #JustEat (+21,4%), dat juist zou samen gaan met #Takeaway (+4,5%), dat hierom Beursplein 5 zou verlaten pic.twitter.com/uiPH7FqoSa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 22, 2019

Zeg het maar. Nico is uitgesproken. Het ziet er inderdaad uitgekookt uit, als dit zo is.

#Takeaway mooi klemgezet door #DeliveryHero en Prosus. Eerst drukt Delivery Hero de koers van Takeaway (en dus het bod) en vervolgens doet Prosus een hoger bod. #Prosus heeft 22,7% van Delivery Hero pic.twitter.com/6QIAQSggTt — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 22, 2019

Hoe dan?

Prosus biedt nu minder dan eerste het bod van Takeaway door sterkere pond en daling koers van dit aandeel. De Zuid-Afrikanen zijn zoaslgezegd grootaandeelhouder Delivery Hero met 23%. Speculatief: hebben die Duitsers nu de koers van Takeaway gedrukt, waarna moeder Prosus nu met een beter bod komt...?

Antwoordt Takeaway? Misschien zit ik mis, maar doordat de voorgestelde fusie Just Eat - Takeaway niet met algeheel gejuich is ontvangen, hebben CEO Jitse Groen en de zijnen vast al eens over een Plan B nagedacht. Nogmaals, analisten schetsten al dit scenario en noemden zelfs Prosus als kandidaat-koper.

Intussen zegt Just Eat al njet, maar dan in het Engels. No dus.

Prosus legt het nog één keer uit:

Reuters Breaking Views denkt dat het 25 keer grotere Prosus dit van Takeaway gaat winnen.

Update 09:45 uur: Brexit

Verstandige opmerking! Inderdaad, het pond is dé brexitthermometer.

The one constant in the UK's recent political turmoil has been the declining risk of a no-deal Brexit. No wonder sterling has rallied, says @johnauthers https://t.co/eFxKqavjTQ via @bopinion #tictocnews pic.twitter.com/XghLEosIkZ — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) October 22, 2019

Update 09:30 uur: Unilever

Reckitt Benkiser verlaagt de verwachtingen, doet nu -4,5% en trekt waarschijnlijk Unilever mee met nu -1,5%. De Britten deden niet veel sinds zeg maar twee jaar geleden de economische groei begon af te vlakken. Unilever presteerde goed sindsdien, maar was niet de beste. Hier de vergelijking met een paar peers.