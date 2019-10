Krimp bij Randstad en nog geen zicht op betere tijden. De Q3's zijn iets beter dan verwacht, maar ademen de huidige economische malaise. Alles is minder, maar geen grote klap.

En wie hebben het gedaan? Vooral de Duitsers.

Verder is het rustig voorbeurs, is er weinig nieuws en zijn er kabbelende koersen. In de handelsoorlogbesprekingen tussen VS en China zou schot zitten, brexit rommelt in de verte gewoon door, Justin Trudeau wint de Canadese parlementsverkiezingen, onrust is er in ieder geval in Hongkong en Chili en dat is het nu wel.

De S&P 500 kreeg gisteren (nog) geen nieuwe all time high op het bord en de AEX staat ruim 2% onder zijn top. Teken van kracht als die worden uitgenomen, zeker met de dalende winsten in ogenschouw genomen. Blijkbaar voorvoelen de markten herstel volgend jaar? Risico is dat aandelen te duur worden.

Best spannend toch? Technisch geldt dat als een koers een top steeds maar niet kan uitnemen, er verzwakking optreedt. Enfin, eerst nu. Bijna niets beweegt. Het is echt geen gezicht. Japan is dicht, want daar wordt de nieuwe keizer ingezworen.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, het is niet veel:

08:00 Novartis voert winstverwachting weer op

07:46 Lagere winst voor Zwitserse bank UBS

07:38 'ABN geïnteresseerd in bank familie Oetker'

07:35 Stevige tegenwind voor uitzender Randstad

07:22 Kiadis stelt wetenschappelijke adviesraad in

07:18 Arcadis neemt optie op PFAS-techniek

07:10 Vertrouwen consument verandert nauwelijks

21 okt Wall Street sluit met kleine winst

21 okt Teva schikt in zaak rond opiatencrisis

21 okt Wall Street hoger in middaghandel

21 okt Klépierre ziet huurinkomsten licht stijgen

En dat met al die regen:

De stemming onder consumenten verandert nauwelijks in oktober. https://t.co/odHJWX4fKP pic.twitter.com/uRc6VhYv6X — CBS (@statistiekcbs) October 22, 2019

Takeaway: naar €86 van €91 - JP Morgan

Hm, deze sluit erop aan:

De FT is erg kritisch op de winstcijfers van JustEat. De Mexicaanse verliezen zijn ondergebracht bij een Braziliaanse partner, zodat ze niet terugkeren in de winst. Dit soort creativiteit is zorgwekkend zeker nu Takeaway het bedrijf overneemt.. — Corne van Zeijl (@beursanalist) October 22, 2019

De agenda ziet er aantrekkelijk en ook nog behapbaar uit. Dat is na vandaag wel anders. Wist u trouwens dat Texas Instruments ook eventjes $120 miljard waard is? Het doet 2,8% dividend, laat een mooie dividendgroei zien en is daarmee een van de weinige chippende dividenders.

06:30 Nederland consumentenvertrouwen okt

06:30 Nederland consumentenbestedingen okt

08:00 Randstad Q3-cijfers

08:00 UBS Q3-cijfers

08:00 Novartis Q3-cijfers

13:00 Procter & Gamble Q3-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen sep 5,45M

18:00 Brill Q3-cijfers

22:00 Texas Instruments Q3-cijfers

En dan nog even dit

Nu zijn Chinese collega nog:

President Donald Trump indicates the possibility of a deal to end the U.S. trade war with China https://t.co/pC4m7Ybarw pic.twitter.com/y251w3S78I — Reuters Top News (@Reuters) October 22, 2019

Of iemand anders:

Chinese vice foreign minister says progress made in trade talks with U.S https://t.co/Z6WG34Xhhb pic.twitter.com/McA88MRL5H — Reuters Top News (@Reuters) October 22, 2019

Verrassend? In ieder geval die waardering:

SoftBank to take control of WeWork, spending $4-$5bn on new equity and existing shares in the We Company, sources tell @CNBC. The deal values We Co. between $7.5-$8bn and could be announced as soon as tomorrow. https://t.co/mJmZYEBfRp pic.twitter.com/IPqlNLr9PH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 21, 2019

Plus waar al die bedrijven zelf produceren:

Tariffs and corporate blacklists are remapping the chips industry, with everyone from Apple to Huawei racing to rethink which suppliers—and countries—they rely on for their components https://t.co/gUPJSE04Nk — Businessweek (@BW) October 21, 2019

Markten kunnen over een winstrecessie heen kijken, Holger. Niettemin is die -10% wel nieuws:

Totally absurd! Analysts are taking a knife to their 2020 profit estimates just when the S&P500 is about to set a new record! Analysts just cut S&P 500 estimates by the most since Jan. Expected gain of 10% too high as DataTrek sees zero growth. https://t.co/S0QcNmaQy2 pic.twitter.com/jEtOcMsrIe — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 21, 2019

Om het er niet overzichtelijker op te maken:

JPMorgan expects Q3 #earnings could follow the same trajectory as Q1 and Q2, going down at some point but with positive growth when the quarter is closed pic.twitter.com/Pu5vP6NafV — jeroen blokland (@jsblokland) October 21, 2019

Intussen in China...

Chinese companies’ profit warnings indicate it could be the worst Q3 since 2015 as economic growth slows down “Of 1,309 mainland-traded companies that issued earnings guidance, 43% said net profit for the 3-mo period ended Sept fell YoY” ?@chigrl? https://t.co/YuKJPp4hGr — Danielle DiMartino (@DiMartinoBooth) October 22, 2019

Kuch, het is nog steeds best veel:

As a percentage of all outstanding #debt in the Bloomberg Barclays Global Aggregate Index, the amount of negative-yielding #debt has fallen back below the peak of 2016. pic.twitter.com/ti93PGT6bH — jeroen blokland (@jsblokland) October 21, 2019

Biotechs, het is me wat:

Biotech stock surges a spectacular 770% since August https://t.co/t7LdMKhC8j pic.twitter.com/yq6TB3ySl9 — Bloomberg (@business) October 22, 2019

Rendementen uit het verleden...

A global tech fund that has beaten 98% of its peers over the last five years is betting on Samsung over Apple or Alphabet https://t.co/nRH1OzS9FY — Bloomberg (@business) October 22, 2019

MKinsey. Niet de BIS ofzo:

More than half of the world’s banks are too weak to survive a downturn, McKinsey says https://t.co/zu7CRSaoax — Bloomberg (@business) October 22, 2019

Tsss:

A group of 300 British politicians are pushing the trustees of the Parliamentary Pension Fund to sell shares of BP and Shell to ward off the risks of climate change https://t.co/FWb1uFMwuv — Bloomberg (@business) October 22, 2019

Ja hoor:

London investment bankers charged in insider-trading ring https://t.co/RHTucaFmkF — Bloomberg (@business) October 22, 2019

