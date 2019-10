Technisch blijft de AEX in orde. Zolang het patroon met hogere bodems intact blijft, kunnen we opwaarts blijven kijken.

De AEX-index ontwikkelt zich sinds augustus binnen een gematigde opgaande trend. De belangrijke eerste steun bevindt zich rond 553,85 punten, waar de bodem van 3 oktober ligt.

Ik loop de belangrijkste technische indicatoren van de Nederlandse beurs langs. Het gemiddelde beeld dat daaruit spreekt is gematigd positief, hoewel een enkele indicator een neutrale waarneming kent. Vooralsnog valideert dit de licht positieve ondertoon van de AEX.

AEX index

De Nederlandse beurs ligt er in potentie nog steeds goed bij. De belangrijkste verbetering was de doorbraak boven de top van augustus rond 551 punten. Deze uitbraak maakte opwaarts potentieel vrij richting de weerstand van 586,32 (gevormd op 25 juli).

De AEX-index heeft in de daling daarna op 553,85 (de bodem van 3 oktober) een potentieel hogere bodem gevormd. Zolang de koers boven de augustustoppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief.

Pas na een doorbraak boven de weerstand van 586,32 punten kan de beurs verder omhoog. De volgende opwaartse koersdoelen daarna liggen rond 609, 622 en 640 punten.

MACD

De MACD geeft op korte termijn een positief signaal (is groen, stijgt en beweegt boven 0). De MACD-indicator laat u in één oogopslag zien hoe sterk een trend is. De MACD is gebaseerd op een kort (12-daags) en een langer (26-daags) gemiddelde.



De afkorting MACD staat voor Moving Average Convergence Divergence. De indicator geeft de richting van de trend en de sterkte van deze trend aan.

Lijn I: De MACD, op de onderste helft van de grafiek hieronder, bestaat uit twee lijnen die beide apart worden berekend. Allereerst de MACD-lijn, dat zijn de verticale lijntjes (het zogenaamde histogram). Deze worden berekend door het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 26 dagen af te trekken van het gemiddelde van de afgelopen 12 dagen.

Lijn II: De tweede lijn die we in deze indicator tegenkomen is de signaallijn. Dit is het exponentieel gemeten gemiddelde van de afgelopen 9 dagen van de MACD-lijn die hierboven besproken is. Deze lijn wordt weergegeven door de glooiende doorlopende lijn.

Beide lijnen vormen de MACD-indicator. Niet alleen de richting van de lijnen geeft een signaal af, ook wanneer de lijnen elkaar kruisen geeft de indicator een signaal.

Je kan als vuistregel vaststellen dat het positief is indien lijn I boven lijn II staat en indien beide lijnen boven de 0-lijn bewegen, zoals thans het geval is.

RSI

De RSI van de AEX ligt thans neutraal. Dit geeft aan dat de opgaande beweging van de AEX voorlopig kan doorzetten. De RSI (Relative Strength Index) kan overgekochte (> 70: overbought) en oververkochte (< 30: oversold) condities blootleggen.

Thans is van geen van beide sprake.

Stochastics

Stochastics geven op korte termijn een licht positieve conditie aan. De stochastics worden gebruikt zoals vrijwel alle oscillatoren, als overbought/oversold-indicator en voor de divergenties.

Waarden boven de 80 worden beschouwd als overgekocht (overbought) terwijl waarden onder de 20 worden gezien als oververkocht (oversold).

Een waarde van de stochastic tussen 20 en 80 wordt als neutraal beschouwd. De Tostrams analisten passen overigens een subtielere beoordeling toe, waarbij ook wordt gekeken of deze indicator net uit de oversoldzone of net uit de overboughtzone breekt.

Langetermijn-trendindicator

De langetermijn-trendindicator tendeert op korte termijn licht opwaarts. Deze indicator geeft aan dat de AEX, zonder te veel kracht, boven het eigen langetermijngemiddelde lijn noteert.

Er is geen sprake van een extreme situatie. De horizontale zwarte lijn in het midden van deze grafiek geeft de 200-dagenlijn weer. De 'beweeglijke' zwarte lijn geeft het koersverloop van de AEX weer.

Geldstroom

De moneyflow indicator van de Nederlandse beurs valt iets terug, maar zet de stijging voort. Er blijft sprake van een continue instroom van kapitaal naar de Nederlandse beurs.