Chiao stal geen herleidbare patientengegevensABM Financial News - 08:46(ABM FN-Dow Jones) Joe Chiao, de medewerker die tijdelijk op non-actief staat bij Pharming, heeft geen herleidbare patiëntendata gesloten. Dit bevestigde zijn vorige werkgever CSL vrijdag, na berichtgeving in de Sydney Morning Herald."CSL bevestigt dat er, op basis van ons onderzoek tot op heden, geen identificeerbare patiëntendata door Chiao werden verkregen."Wel zei CSL dat hun voormalige werknemer data in handen heeft gekregen die niet terug te leiden zijn naar een patiënt.Op 1 oktober startte CSL een rechtszaak tegen Chiao nadat duidelijk werd dat hij met opzet grote bestanden met data had gedownload, "waarvan we denken dat hij deze wilde overleggen aan Pharming Healthcare, waar hij recent ook is begonnen te werken.""We zijn er van overtuigd dat onze snelle acties […] onze data en intellectueel eigendom hebben beschermd tegen gebruik of openbaarmaking door Chiao of Pharming."CSL voegde nog toe "diep teleurgesteld" te zijn in Chiao.De zaak ligt nu bij de rechter.CEO Sijmen de Vries noemde de aantijgingen "bizar" en "volledig ongegrond". "We zijn hier niet van gediend en het is absurde sensatiejournalistiek", aldus de topman.De Vries liet weten dat Chiao momenteel niet wordt ingezet, in het licht van het lopende onderzoek.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999