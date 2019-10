Fondsenrondje: Pijnlijke tegenvallers

De AEX (+0,0%) blijft vandaag dicht bij huis. Alles staat in het teken van de brexit en dan is het niet zo gek dat de uitslagen onder de hoofdfondsen beperkt zijn.

De markten gaan er een beetje vanuit dat er witte rook komt vanuit Brussel. Grote obstakel is echter het Britse Lagerhuis. De Noord-Ierse partij DUP heeft al besloten tegen een mogelijk akkoord te stemmen en het is ook zeer onzeker of de Britse arbeiderspartij Labour voor gaat stemmen. Labour leider Jeremy Corbyn pleit immers voor een tweede referendum.

We mogen de parlementsleden die door Johnson uit de Conservatieve Partij zijn geknikkerd ook niet vergeten. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat zij hem een groot succes gunnen. Kortom, het zou zomaar kunnen dat het mogelijke akkoord na een eindeloos debat alsnog van tafel wordt geveegd. Dan mogen we weer van voor af aan beginnen.

Anderzijds, had bijna niemand het voor mogelijk gehouden dat Johnson het eens zou kunnen worden met de EU. Dat heeft hij dan toch mooi voor elkaar gekregen. Echter, Kenners zeggen dat het mogelijke akkoord niet zoveel afwijkt van de deal van voormalig premier Theresa May. Dat betekent dat het een hele klus gaat worden voor Johnson om ook de harde brexiteers achter zich te krijgen. Wordt vervolgd.

Flow Traders -5,0%

Ondanks er geruchten gingen dat Flow Traders de cijfers heeft proberen te voormasseren aan analisten, reageert de markt zeer negatief op de derdekwartaalcijfers. Misschien zijn beleggers teleurgesteld dat het handelsvolume toenam, maar de winst niet.

Dat betekent namelijk dat de marges wat terugliepen. Over de eerste maanden van dit jaar heeft het handelshuis €1 per aandeel verdiend en dat is niet slecht in een periode van lage volatiliteit. De IEX Beleggersdesk verwacht dat Flow Traders komend jaar minimaal 3% aan dividend gaat uitkeren.

Bijzonder hoge groei hoeft u met deze belegging niet te verwachten, maar het is wel een aardige hedge op een dalende beurs. Daar is dit jaar absoluut geen sprake van dus het zal u niet verbazen dat Flow Traders met een min van 23% dit jaar de zwakste broeder is binnen de AMX.

Brede markt

De AEX stijgt 0,04% en daarmee presteren we redelijk in lijn met de DAX (+0,2%) en CAC (+0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 0,2% en noteert 13,2 punten.

De Amerikaanse futures komen nog niet echt los. De drie belangrijke graadmeters koersen rond de slotstand van gisteren.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,109 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,27%) en Duitse (-0,39%) rente blijven stabiel.

Goud (-0,1%) houdt het kruid droog.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (+0,1%) hebben ook weleens spectaculairdere dagen gekend.

Bitcoin (+0,4%) kruipt iets omhoog, maar de nadruk ligt op kruipen.

Het Damrak

Unilever (+1,7%) presenteerde niet bepaald inspirerende derdekwartaalcijfers. Het blijft overigens bij een uitermate summiere trading update. De onderliggende omzetgroei kwam uit op 2,9% en dat is net iets beneden de eigen doelstelling. Winstcijfers werden er niet gegeven.

(+1,7%) presenteerde niet bepaald inspirerende derdekwartaalcijfers. Het blijft overigens bij een uitermate summiere trading update. De onderliggende omzetgroei kwam uit op 2,9% en dat is net iets beneden de eigen doelstelling. Winstcijfers werden er niet gegeven. ASML (-1,4%) krijgt een adviesverlaging van de analisten van Kepler Cheuvreux om de oren. Het aandeel gaat naar houden van kopen en het koersdoel blijft gehandhaafd op €250. Andere analistenbureaus verhogen het koersdoel wel.

(-1,4%) krijgt een adviesverlaging van de analisten van Kepler Cheuvreux om de oren. Het aandeel gaat naar houden van kopen en het koersdoel blijft gehandhaafd op €250. Andere analistenbureaus verhogen het koersdoel wel. Philips (-1,3%) ligt er sinds de winstwaarschuwing van vorige week wat zwakjes bij.

(-1,3%) ligt er sinds de winstwaarschuwing van vorige week wat zwakjes bij. Altice (+2,4%) zet een nieuw jaarrecord op het bord.

(+2,4%) zet een nieuw jaarrecord op het bord. Basic-Fit (-2,6%) beweegt sinds de zomer van vorig jaar zijwaarts. De laatste paar dagen staat het aandeel onder druk, omdat Morgan Stanley het advies handhaaft op underperform.

(-2,6%) beweegt sinds de zomer van vorig jaar zijwaarts. De laatste paar dagen staat het aandeel onder druk, omdat Morgan Stanley het advies handhaaft op underperform. Fagron (+1,4%) doet het niet onaardig. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden.

(+1,4%) doet het niet onaardig. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden. Fugro (+3,5%) is sinds de adviesverhoging van ABN Amro helemaal los.

(+3,5%) is sinds de adviesverhoging van ABN Amro helemaal los. Pharming (-1,5%) zakt steeds verder weg. Nog even en het biotechbedrijf is weer een pennystock.

(-1,5%) zakt steeds verder weg. Nog even en het biotechbedrijf is weer een pennystock. De grote bleeder op het Damrak is Sligro (-10,4%). Het foodservicebedrijf zag de omzet in het derde kwartaal organisch 2,5% dalen. Ook de integratie van de logistieke activiteiten voor Heineken verloopt vooralsnog niet soepel. Sligro: Oog op lange termijn #Sligro https://t.co/U7mNzU18Ud — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 17, 2019

Adviezen