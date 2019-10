Liveblog: Unies, Sligro en Het Complot

Update 10:45 uur: Het grote S&P 500 mini futures complot?

Inderdaad, dit zijn zeer opmerkelijke trades. Met een heerlijk wolkje geheimzinnigheid ook nog. Attentie, lekker verhaal voor de aluhoedcomplotclub. Eens zien hoe lang het duurt voordat de namen Bilderberg en De Rothschild in de comments staan.

Are the people behind these trades incredibly lucky, or do they have inside information? https://t.co/LNdn4T1DPJ — VANITY FAIR (@VanityFair) October 16, 2019

Voorbeeldje. Zeg het maar... Vanity Fair is alleen erg overtuigd dat de beurs aan het handje van de president loopt. The following week was a good one in the stock market, thanks to the Trump announcement. De preek nu aan het adres van Vanity Fair kan u zelf bedenken. Laat ik understatementen dat dit kort door de bocht is.

Neemt niet weg dat u van goede - of juist hele slechte - huize moet komen om niet op deze trades te kauwen. Daarvoor zijn ze wel erg groot, risicovol, toevallig en lucratief. Dit is de grootste.

Update 10:30 uur: Unilever

Toegegeven, ik ben dan ook lange termijnbelegger en zit niet voor korte ritjes en al helemaal geen adrenaline in de markt. Ik vind wereldindextrackertjes al wild genoeg. De koersstijging nu op matige Q3's verrast mij. Dat gaat ook wel eens anders als een bedrijf niet eens aan de eigen verwachtingen voldoet... Unilever dus.

#Unilever haalt in Q3 met 2,9% onderliggende omzetgroei net onderkant eigen verwachting v 3% niet. Beurs vindt t echter prima met handelsoorlog en mogelijke recessie? Koers +1,2% (#AEX val). Ach, wat doen Q's r toe. Unies laat al zeker 45 jr het dividend met gem 8% pj groeien pic.twitter.com/go36NVNSzf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 17, 2019

Waar zit de truc 'm in? Gissen, altijd, maar collega Martin valt dit op.

Hoewel Unilever de eigen doelstelling voor de USG net niet heeft gehaald, geldt dat niet voor 9M19. Dankzij een relatief sterk eerste halfjaar is die USG over de eerste drie kwartalen uitgekomen op 3,4% en dat is gezien (vooral) de handelsoorlog tussen de VS en China gewoon een prima prestatie.

Gis ik nog even verder. Zit het 'm misschien in de woorden van de CEO Alan Jope?

We have maintained momentum with a good balance between volume and price. Emerging markets and Home Care have been the key growth drivers. We will step-up competitive top line performance through innovation and portfolio evolution to serve the faster growing geographies and channels.

Jope zit nu bijna een jaar in het opperste Unies pluche en opereert in volledige radiostilte. Een verademing na alle heibel rond zijn voorganger Paul Polman. Laten we hopen dat hij zijn tijd inderdaad besteedt aan innovation and portfolio evolution. Hier liggen zeker lucratieve kansen met die hele duurzaamheidsrevolutie.

En ach, anders hebt u het dividend nog. Bijkopen zou ik echt alleen op dalingen doen, want het aandeel is nogal aan de prijs.

Update 09:45 uur: Sligro in mineur

Afgerond -10%, Sligro krijgt een vreselijk pak slaag op haar Q3's. En het aandeel stond nou niet bepaald op een top...

#Sligro is even de weg kwijt en wordt genadeloos afgestraft op slechte Q3's: -10%. Huidige koers zakt zelfs half onder uit de grafiek. Er is alleen nog geen volume spike om van het beroemde #uitkotsen te kunnen spreken? #AEX pic.twitter.com/lVMKnPaBYT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 17, 2019

Hier is het persbericht. Procenten organische dalingen, daar zal de truc 'm in zitten. De transitie van Sligro naar pure play foods service - als geen ander heeft dit familiebedrijf de lange termijn op het oog - duurt langer dan verwacht, de Heineken deal zorgt voor hoofdbrekens en dan nu maar hopen op en bidden voor een goed Q4.

Vat ik het zo ongeveer samen?

Het zal uiteindelijk wel weer goed komen met Sligro en haar sublieme trackrecord. Ieder bedrijf kent zijn magere jaren en periodes van tegenslag en Sligro ziet daar nu middenin. Moet u ze nog nog verkopen, als u ze al lang hebt en die hele daling al voor uw kiezen hebt gehad? Daar zou ik nog maar eens over nadenken.

Kopen en wegleggen is voor anderen een optie, maar dan kan u nog lang tegen underperformance aan kijken. Dat is dan uw risico. Het aandeel kopen voor een ritje lijkt me nog niet zo opportuun met die dikke neergaande trend en die koersramp nu. Zet het toch maar op een geel papiertje? Want het is toch een kwaliteitsaandeel.

En die komen eigenlijk altijd wel terug en dan valt er mooie koerswinst te maken.

Update 09:30 uur: Advies

Een verlaging voor ASML, lang niet gezien. Ik heb het rapport niet ingezien, maar wellicht gaat het Kepler Cheuvreux wat te hard met die koers.