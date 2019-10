Liveblog: Corbyn is tegen brexitdeal!

Update 14:10 uur: IBM -5%

IBM kwam gisteravond langs met de derdekwartaalcijfers. Dat had de techgigant beter niet kunnen doen, want beleggers lijken het aandeel vandaag te gaan afstraffen. Als we corrigeren voor de overname van Red Hat daalde de omzet in het derde kwartaal met 3,9%.

Het lukt IBM maar niet om de opbrengsten aan te zwengelen. Een chronische kwaal. Misschien brengt de overname van Red Hat hier verandering. Dit bedrijf houdt zich bezig met open sources software en wist de omzet wel met ruim 20% op te krikken.

Lichtpuntjes zijn er ook, zo handhaaft IBM de verwachtingen voor dit jaar. De markt gaat uit van een winst per aandeel van $12,80, waardoor er een K/W van 10,4 uit de bus rolt. Beslist niet duur, maar daar is kijkend naar de beperkte groeivooruitzichten ook een reden voor (Niels Koerts).

Update 13:25 uur: Corbyn is tegen

Labour leider Jeremy Corbyn heeft zojuist gezegd dat de deal van Johnson nog slechter is dan die van Theresa May. Hij houdt vast aan zijn standpunt dat er een tweede referendum moet komen over de brexit. Wellicht is dit de reden dat de AEX de winst van anderhalf uur geleden heeft kwijtgespeeld (Niels Koerts).

Britain’s opposition Labour Party leader supports referendum on Prime Minister Boris Johnson's #Brexit deal https://t.co/86r1I9wTCw pic.twitter.com/lorDvDCIhg — Reuters Top News (@Reuters) October 17, 2019

Update 13:05 uur: Winst verdwenen

Het optimisme rondom de brexitdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is alweer snel verdwenen. De AEX (-0,1%) heeft de volledige winst verspeeld. Net als gisteren is ASML (-1,7%) de boosdoener.

Met zijn indexgewicht van 16,5% zet de chipgigant de hoofdindex 0,3% lager. Zonder ASML hadden we in Amsterdam dus nog wel hoger gestaan. Overigens kan ik mij niet voorstellen dat de aandeelhouders van ASML hiervan wakker liggen. Het fonds staat dit jaar ruim 66% hoger. Dan hebben we het dividend nog niet eens meegenomen (Niels Koerts).

Update 12:40 uur: Chippers doen niet mee

Ondanks het sentiment vandaag goed is, koersen ASML (-1,5%), ASMI (-1,4%) en Besi (-0,4%) wat lager. Wellicht heeft dit iets te maken met de cijfers van TSMC. Misschien heeft u nog nooit van TSMC gehoord, maar dit is de grootste maker van smartphonechips voor bedrijven zoals Apple , Samsung en Huawei.

TSMC kwam met licht meevallende derdekwartaalcijfers langs, maar het aandeel gaat toch ruim 1% lager. De omzet van de chipgigant kwam 12,6% hoger in het derdekwartaal en de winst steeg nog zelfs iets sneller (+13,5%).

Ook de vooruitzichen voor het vierde kwartaal zien er voor TSMC goed uit. Misschien nemen beleggers wat winst, want het aandeel TSMC is de afgelopen maanden bijna 15% opgelopen (Niels Koerts).

Update 12:25 uur: Pond in de lift

Hoewel de winsten op de markten terugvallen, heeft het Britse pond er zin in (Niels Koerts).

Negotiators from the U.K. and EU have reached a new Brexit deal. CNBC's @WillemMarx has more. https://t.co/my6T4iBN2Y pic.twitter.com/T4wj0sLvSD — CNBC International (@CNBCi) October 17, 2019

Update 12:15 uur: Voorzichtig optimisme

De AEX staat dankzij het principe-akkoord tussen EU en VK momenteel 0,4% in de plus. Toch zijn de markten nog niet dolenthousiast en dat heeft ermee te maken dat het nog uiterst onzeker is of het Britse Lagerhuis ermee zal instemmen.

In het fondsenrondje beschreef ik dat er een reële kans is dat het spel weer van voor af aan moet gaan beginnen. Sowieso zal de Noord-Ierse partij DUP niet akkoord gaan. Maar gunnen de leden van oppositiepartij Labour Johnson een succes?

Het zou zomaar kunnen van niet. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het twintigtal kamerleden dat door Johnson uit de Conservatieve partij is geknikkerd. Of de harde brexiteers die het liefst een no-deal brexit zien. Het zou zomaar het begin kunnen zijn van een nieuwe soap. (Niels Koerts)

Update 11:50 uur: Brexitdeal

Het had hier en daar wat voeten in aarde in de afgelopen jaren, maar eind goed, al goed? AEX reageert amper. Dollar zakt en rentes knallen er vijf (!) basispunten bij.

Pondje doet een onsje meer #brexit pic.twitter.com/8dIlC29alr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 17, 2019

Neem er maar een glaasje op. Zal JC ook wel doen. Lagerhuis moet nog wel ja zeggen.

?????????? Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019

Update 11:45 uur: Wat u van de Noorse Kroon kan leren

Toevallig val ik midden in een discussie over waarom de Noorse Kroon daalt. En al heel lang daalt, zoals u aan mijn grafiek ziet. Het commentaar erbij moet u mij maar even vergeven, maar niet wat Tom zegt. KBC legt uit waarom een sterk land toch een zwakke munt kan hebben.

Lastige munt. We maakten er vorige week dit stuk over: https://t.co/YD0lTM50g7 — Tom Simonts (@TSimonts) October 17, 2019

Update 10:45 uur: Het grote S&P 500 mini futurescomplot?

Inderdaad, dit zijn zeer opmerkelijke trades. Met een heerlijk wolkje geheimzinnigheid ook nog. Attentie, lekker verhaal voor de aluhoedcomplotclub. Eens zien hoe lang het duurt voordat de namen Bilderberg en De Rothschild in de comments staan.

Are the people behind these trades incredibly lucky, or do they have inside information? https://t.co/LNdn4T1DPJ — VANITY FAIR (@VanityFair) October 16, 2019

Voorbeeldje. Zeg het maar... Vanity Fair is er alleen erg van overtuigd dat de beurs aan het handje van de president loopt. The following week was a good one in the stock market, thanks to the Trump announcement. De preek nu aan het adres van Vanity Fair kan u zelf bedenken. Laat ik understaten dat het kort door de bocht is.

Neemt niet weg dat u van goeden - of juist heel slechten - huize moet komen om niet op deze trades te kauwen. Daarvoor zijn ze wel erg groot, risicovol, toevallig en lucratief. Dit is de grootste.

Deze past er ook nog wel een beetje bij, toch? Kom er maar in, goudkevers en bitcoinbonkers :-)

Komt idd vaker voor op beurs. Bubbels zijn bull markets die u zelf aan het missen bent en koersen die tegen u in lopen (of u niet aanstaan) zijn gemanipuleerd. Dat is nóóit zo als ze uw richting uitkomen https://t.co/1slrMQOdFK — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 17, 2019

Update 10:30 uur: Unilever

Toegegeven, ik ben langetermijnbelegger en zit niet voor korte ritjes en al helemaal niet voor adrenaline in de markt. Ik vind wereldindextrackertjes al wild genoeg. De koersstijging nu op matige Q3's verrast mij. Dat gaat ook weleens anders als een bedrijf niet eens aan de eigen verwachtingen voldoet... Unilever dus.

#Unilever haalt in Q3 met 2,9% onderliggende omzetgroei net onderkant eigen verwachting v 3% niet. Beurs vindt t echter prima met handelsoorlog en mogelijke recessie? Koers +1,2% (#AEX val). Ach, wat doen Q's r toe. Unies laat al zeker 45 jr het dividend met gem 8% pj groeien pic.twitter.com/go36NVNSzf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 17, 2019

Waar zit het probleem? Gissen, altijd, maar collega Martin valt dit op.

Hoewel Unilever de eigen doelstelling voor de USG net niet heeft gehaald, geldt dat niet voor 9M19. Dankzij een relatief sterk eerste halfjaar is die USG over de eerste drie kwartalen uitgekomen op 3,4% en dat is gezien (vooral) de handelsoorlog tussen de VS en China gewoon een prima prestatie.

Gis ik nog even verder. Zit het 'm misschien in de woorden van de CEO Alan Jope?

We have maintained momentum with a good balance between volume and price. Emerging markets and Home Care have been the key growth drivers. We will step-up competitive top line performance through innovation and portfolio evolution to serve the faster growing geographies and channels.

Jope zit nu bijna een jaar in het opperste Unies pluche en opereert in volledige radiostilte. Een verademing na alle heibel rond zijn voorganger Paul Polman. Laten we hopen dat hij zijn tijd inderdaad besteedt aan innovation and portfolio evolution. Hier liggen zeker lucratieve kansen met die hele duurzaamheidsrevolutie.

En ach, anders hebt u het dividend nog. Bijkopen zou ik echt alleen op dalingen doen, want het aandeel is nogal aan de prijs.

Update 09:45 uur: Sligro in mineur

Afgerond -10%, Sligro krijgt een vreselijk pak slaag op haar Q3's. En het aandeel stond nou niet bepaald op een top...

#Sligro is even de weg kwijt en wordt genadeloos afgestraft op slechte Q3's: -10%. Huidige koers zakt zelfs half onder uit de grafiek. Er is alleen nog geen volume spike om van het beroemde #uitkotsen te kunnen spreken? #AEX pic.twitter.com/lVMKnPaBYT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 17, 2019

Hier is het persbericht. Procenten organische dalingen, daar zal het probleem zitten. De transitie van Sligro naar pure play foods service - als geen ander heeft dit familiebedrijf de lange termijn op het oog - duurt langer dan verwacht, de Heinekendeal zorgt voor hoofdbrekens en dan nu maar hopen op en bidden voor een goed Q4.

Vat ik het zo ongeveer samen?

Het zal uiteindelijk wel weer goed komen met Sligro en haar sublieme trackrecord. Ieder bedrijf kent zijn magere jaren en periodes van tegenslag en Sligro zit daar nu middenin. Moet u ze nog nog verkopen, als u ze al lang hebt en die hele daling al voor uw kiezen hebt gehad? Daar zou ik nog maar eens over nadenken.

Kopen en wegleggen is voor anderen een optie, maar dan kan u nog lang tegen underperformance aan kijken. Dat is dan uw risico. Het aandeel kopen voor een ritje lijkt me nog niet zo opportuun met die dikke neergaande trend en die koersramp nu. Zet het toch maar op een geel papiertje? Want het blijft een kwaliteitsaandeel.

En die komen eigenlijk altijd wel terug en dan valt er mooie koerswinst te maken.

Update 09:30 uur: Advies

Een verlaging voor ASML, lang niet gezien. Ik heb het rapport niet ingezien, maar wellicht gaat het Kepler Cheuvreux wat te hard met die koers.