Het moet snel en oppervlakkig, want wat is er veel. Unilever komt net door met Q3's. Die houden niet over, maar het concern handhaaft de langere outlook.

Dat Flow Traders niet de meest swingende kwartaalcijfers ooit aflevert, had u al aan de volatiliteit gezien:

Minder leegstand, maar ook minder huurinkomsten voor NSI:

Sligro worstelt:

Miezerige koersen nu na een druiperige sessie in New York. De aandelenbeurzen durven overwegend (de CAC40 en DAX wel) nog (of helemaal) feen nieuwe toppen aan. Nabeurs Wall Street cijferden IBM (-5,2%) en Netflix (+9,9%) nog en het laatste is vol zelfvertrouwen voor de komende clash met al die concurrentie.

U ziet aandelen zakken, net als de dollar, olie en eigenlijk overtuigt niks. De Duitse rente zakt een basispuntje en de Amerikaanse twee. Oh ja, er is nog geen brexit-deal. De Noord-Ierse DUP blokkeert de boel. Jammer dan.

08:03 Pernod Ricard voelt afzwakking China en India

07:58 TSMC profiteert van sterke vraag naar iPhones

07:51 Heinekenklant omarmt Sligro nog niet

07:42 Ericsson ziet sterkere vraag 5G-apparatuur

07:31 Huurinkomsten NSI dalen, wel minder leegstand

07:30 Tele2 houdt omzet op peil

07:30 TomTom kondigt deals aan in Singapore

06:40 Werkloosheid stabiel op 3,5 procent

16 okt Alcoa ziet tanende vraag naar aluminium

16 okt Omzet IBM valt wederom lager uit

16 okt Successeries helpen Netflix vooruit

16 okt Wall Street met klein verlies de handel uit

16 okt Fed iets minder positief over economie VS

16 okt Kleine minnen op Wall Street

16 okt SBM regelt financiering voor FPSO

16 okt Aandeelhouders Dexia akkoord met beursexit

16 okt Voorlopig akkoord over nieuwe cao GM

16 okt KPN houdt vergadering over nieuw bestuur

ASML: naar €240 van €230 - JP Morgan

ASML: naar €280 van €240 - Berenberg

ASML: naar €200 van €170 - Susquehanna

ASML: naar €235 van €205 - Cowen

ASML: naar €295 van €254 - Liberum

Altice: naar €3,90 van €3,30 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts met inderdaad wat afbouw in Fugro:

08:00 Unilever Q3-cijfers

08:00 NSI Q3-cijfers

08:00 Sligro Q3-cijfers

08:00 Flow Traders Q3-cijfers

08:00 Rood Microtech Q3-cijfers

08:00 Nestle Q3-cijfers

10:30 VK detailhandelsverkopen sep 0,2% MoM

13:00 Philip Morris Q3-cijfers

13:00 PPG Q3-cijfers

14:30 VS verkopen nieuwe woningen sep 1,32M

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS Philadelphia Fed Index okt 7,1

15:15 VS industriële productie sep 0,1% MoM

Last-gasp Brexit deal set to dominate fraught EU summit https://t.co/kmY8zJHJoK pic.twitter.com/cXweTLPSLF — Reuters Top News (@Reuters) October 17, 2019

U.S., Chinese teams working on Phase 1 trade deal text: Mnuchin https://t.co/OE8TtGChLV pic.twitter.com/0mmyR11h8u — Reuters Top News (@Reuters) October 17, 2019

Het aantal mensen met betaald #werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand toe tot bijna 9,0 miljoen in september. https://t.co/gXptTlKwAl pic.twitter.com/LbC6dat29M — CBS (@statistiekcbs) October 17, 2019

Huawei said its revenue for the first three quarters of the year grew 24.4% https://t.co/AD0Dzmdurb pic.twitter.com/9uLbn8Hx2C — Reuters Top News (@Reuters) October 17, 2019

Netflix shares rose in after-hours trading after reporting a rise in quarterly subscribers https://t.co/PhFSlq2sPd

For more business coverage, follow @ReutersBiz pic.twitter.com/ZErs7UN9Uw — Reuters Top News (@Reuters) October 17, 2019

Hong Kong’s economy is failing. Here’s how it could be saved https://t.co/LN5VB3Q0NO — Bloomberg (@business) October 17, 2019

In a world of ever lower #yield (and more #debt), interest rates on credit cards are up to the highest level in decades! ht @361Capital pic.twitter.com/K2FjrNjt6j — jeroen blokland (@jsblokland) October 17, 2019

Based on average and median historical #yieldcurve data, a US #recession should be expected between July 2020 and May 2021. pic.twitter.com/4NZqUqgqq0 — jeroen blokland (@jsblokland) October 16, 2019

