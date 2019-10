Waar de verwachting van positief nieuws omtrent de brexit dinsdag nog voor stijgende koersen zorgde, leverde het uitblijven daarvan gisteren wat nieuwe verkoopdruk op. De aandelenbeurzen moesten na een mooie koersstijging gisteren een stapje terug doen.

Veel beurzen zijn de laatste dagen opgelopen tot aan belangrijke weerstandsniveaus en enkele zijn al opwaarts uitgebroken. Deze uitbraken zijn pas echt geldig wanneer er marktbreed doorbraken plaatsvinden. Voorlopig blijft Amerika nog wat achter.

AEX index nog niet uitgebroken

De Nederlandse beurs is de afgelopen dagen opgeveerd na de correctie van begin deze maand. Deze opleving lijkt op de grafiek een hogere koersbodem op te leveren, wat aantrekkende vraag signaleert.

Het technisch beeld klaart echter pas verder op wanneer weerstand 586,32 wordt gebroken.

Dow Jones index kijkt opzij

De Amerikaanse hoofdgraadmeter is de afgelopen maanden per saldo niet veel opgeschoten. De index, die het koersverloop weergeeft van de 30 grootste Amerikaanse beursfondsen, beweegt al enige tijd zijwaarts rond de 26.500 punten.

Binnen de neutrale bandbreedte worden wel hogere koersbodems gevormd, wat duidt op aantrekkende vraag. De index lijkt echter nog wel wat tijd nodig te hebben om een serieuze aanval op de weerstand uit te voeren.

Pas na een doorbraak zal er ruimte vrijkomen voor een grotere koersstijging richting nieuwe all-time highs.

Nasdaq Composite veert op

De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq veert op binnen de neutrale bandbreedte. Het zijwaarts gerichte koersverloop is nog intact, maar het beeld lijkt wel wat aan te trekken.

De kortetermijn-correctieve fase is recent afgebroken en een aanval op weerstand 8.339,64 is ingezet. Om het technische plaatje verder te laten opklaren, is een doorbraak door de weerstand nodig. Dan zal de oude langetermijn-stijgende trend weer worden opgepakt.

SOX index wil omhoog

De SOX index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, staat op het punt om opwaarts uit te breken. De SOX index is de afgelopen dagen opgelopen tot aan de weerstand waarmee een nieuwe hogere koersbodem wordt afgerond.

Indien de weerstand overtuigend wordt gebroken, zal het beeld verder opklaren en kan er verder omhoog worden gekeken. Gezien het leidende karakter van deze index, zou dit een positief signaal zijn voor de aandelenmarkten wereldwijd.