Tracker Tips: 3 mondiale dividend-ETF's

Door de huidige extreem lage spaarrente zijn steeds meer beleggers op zoek naar een hoger rendement. Een mogelijk alternatief zijn dividendtrackers.

In deze column passeren 3 ETF’s de revue met een wereldwijde spreiding.

1. Vanguard FTSE All-world High Dividend Yield UCITS ETF (VHYL)

VHYL (isin: IE00B8GKDB10) met een notering op Euronext Amsterdam belegt in een marktgewogen index met grote en middelgrote bedrijven met een brede blootstelling aan hoogst rendabele bedrijven in ontwikkelde en opkomende markten.

In de tracker zitten 1618 aandelen met een grote geografische en gediversifieerde sectorspreiding. Onderstaande tabellen verduidelijken de blootstelling



Bron: Vanguard Global Advisers, LLC

Volgens de factsheet kan men rekenen op een geprognotiseerd dividendrendement van 4,1% en de lopende kostenratio (LKR) is 0,29%.

2. SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (ZPRG)

ZPRG (isin: IE00B9CQXS71) staat genoteerd op het Duitse Xetra en belegt in de S&P Global Dividend Aristocrats Index. Deze benchmark meet de performance van bedrijven met het hoogste dividendrendement in de S&P Global Broad Market Index die gedurende minstens 10 jaar een dividendbeleid met stijgend of stabiel dividend hebben gevoerd.

De fondskenmerken van deze tracker kunt u lezen in het volgende overzicht.

Het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index is 4,82% en de kosten per jaar bedragen in deze tracker 0,45%.

3. Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF (XDWY)

XDWY (isin: IE00BCHWNQ94) is ook verhandelbaar op Xetra. De index is gebaseerd op de MSCI World Index, die bestaat uit aandelen van grote en middelgrote bedrijven uit 23 ontwikkelde markten.

Aandelen die worden opgenomen in de referentie moeten een dividendrendement hebben dat minstens 30% hoger ligt dan dat van de moederindex.

Bovendien moet de benchmark duurzame dividendrendementen hebben, wat betekent dat aandelen niet worden opgenomen als ze een dividenduitkering hebben die zeer hoog is, nul bedraagt of negatief is, waardoor toekomstige

dividendbetalingen in gevaar kunnen komen.

Verder worden ook kwaliteitsscreenings en beoordelingen van de resultaten van de afgelopen twaalf maanden op de index toegepast.

Onderstaande lijst geeft de landenallocatie en 10 grootste ETF-posities in de tracker aan.

Het dividendrendement ligt met zo’n 2,5% wel een stukje onder de twee voorgaande dividend-ETF’s, maar presteert op totaalniveau met 22,86% rendement het beste op basis van anderhalf jaar. De LKR bedraagt 0,29%.