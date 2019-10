Tracker Tips: Slimme steden en fabrieken Overig Categorie: Trackers

Amundi Asset Management heeft deze week zijn thematische ETF-palet uitgebreid met de lancering van twee trackers die blootstelling bieden aan "slimme" technologieën waarmee steden hun efficiëntie, productiviteit en duurzaamheid kunnen verbeteren. De Amundi Smart City UCITS ETF (SCITY) en de Amundi Smart Factory UCITS ETF (SFTRY) zijn beide genoteerd aan Euronext en hebben een jaarlijkse lopende kostenfactor (LKF) van 0,35%. SCITY SCITY (isin: LU2037748345) volgt de Solactive Smart City-index en streeft ernaar het rendement te weerspiegelen van aandelen van bedrijven in sectoren die gelinkt zijn aan de ontwikkeling van de steden van morgen. De benchmark bestaat uit ongeveer 200 aandelen die blootgesteld zijn aan een van de volgende categorieën: infrastructuur, smart home, e-commerce, gezondheidszorg en technologie. SFTRY SFTRY (isin: LU2037749822) volgt de Solactive Smart Factory-index en met deze ETF kunnen beleggers exposure verkrijgen aan bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling of exploitatie van zogeheten slimme fabrieken. U kunt hier denken aan de transformatie van de industrie in het algemeen door nieuwe technologieën en innovatie. De referentie bestaat uit 252 aandelen uit sectoren zoals geavanceerde robotica, cloud computing, cyber security, 3D-printing en het populaire internet of things (IoT). Solactive Indexprovider van de twee ETF´s, het in Duitsland gevestigde Solactive, opereert wereldwijd en ontwikkelt sinds 2007 op maat gemaakte indexoplossingen voor ETF´s en andere indexgerelateerde beleggingsproducten. Zowel SCITY als SFTRY omarmen aandelen uit ontwikkelde en opkomende markten en bieden blootstelling aan meerdere sectoren. Elke indexcategorie, en elk onderdeel in die categorie, wordt gelijk gewogen en elk kwartaal aangepast door Solactive.

