Ondanks het feit dat slechts vijf hoofdfondsen in het groen noteren, houdt de AEX (+0,0%) het hoofd boven water. Het zijn de defensieve zwaargewichten Relx (+1,8%) en Unilever (+1,0%) die de hoofdindex overeind houden.

De aandeelhouders van Pharming (-14,2%) zullen er niet om kunnen glimlachen, want het biotechbedrijf is de absolute bleeder op het Damrak. Dat is niet zonder reden, want een belangrijke medewerker van Pharming wordt beschuldigd voor het meenemen van bedrijfsinformatie.

Topman Sijmen de Vries noemt de aantijgingen 'bizar'. Ook de IEX Beleggersdesk noemt het een storm in een glas water. De markt denkt er heel anders over, want het aandeel zakt in de loop van de ochtend steeds verder weg.

TomTom -5,5%

Binnen de AMX krijgt TomTom (-5,5%) een flinke draai om de oren. De navigatiespecialist wordt afgestraft, omdat het de verwachtingen voor zijn belangrijkste divisie naar beneden bijstelt.

Het gaat om de lokatietechnologietak, die andere bedrijven de mogelijkheid biedt om zelfrijdende auto's te ontwikkelen. Dit is ook precies de divisie waar de groei bij TomTom vandaan moet komen.

Al met al daalde de omzet van TomTom in het derde kwartaal met 7% naar €164 miljoen. Door afschrijvingen op de kaartendatabase rolde er een nettoverlies van €43 miljoen uit de bus. Als we hiervoor corrigeren ging de winst wel gewoon omhoog.

De analisten van ING zijn in tegenstelling tot de markt niet ontevreden over de cijfers. Zij wijzen op het goede nieuws dat de vrije kasstroom dit jaar op peil blijft. Uiteindelijk draait het om de vrije kasstoom, want die stelt TomTom in staat dividend uit te keren.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Ondanks deze koersdaling is er voor de aandeelhouders van TomTom vooralsnog weinig reden tot klagen. Year to date staat er een plus van 23% op het bord en dan hebben we het dividend nog niet eens meegeteld.

Brede markt

De AEX blijft op zijn plek en daarmee presteren we redelijk in lijn met de DAX (-0,1%) en CAC (-0,3%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 4,9% en noteert 13,2 punten.

De Amerikaanse futures staan 0,3% in het rood.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,103 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,30%) en Duitse (-0,43%) rente blijven stabiel.

Goud (+0,2%) blijft aardig liggen.

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (-0,5%) komen nog niet tot leven.

Hetzelfde geldt voor de bitcoin (-0,2%).

Het Damrak

Geen idee waarom ASR (-2,7%) er zo lelijk bij ligt. Aegon (-1,0%) en NN Group (-1,2%) houden de schade aanmerkelijk beter beperkt.

(-2,7%) er zo lelijk bij ligt. (-1,0%) en (-1,2%) houden de schade aanmerkelijk beter beperkt. Voor de rest zijn de uitslagen bijzonder beperkt. Ok, ArcelorMittal verliest 2,3%, maar het is niet de eerste keer dat de staalgigant bovenaan het lijstje floppers noteert dit jaar.

verliest 2,3%, maar het is niet de eerste keer dat de staalgigant bovenaan het lijstje floppers noteert dit jaar. ASML (-0,1%) kwam langs met prima kwartaalcijfers. In Q3 steeg de omzet met 7,6% jaar op jaar. De winst daalde wel, maar daar gingen alle analisten al vanuit. Rond de opening kwam de IEX Beleggersdesk langs met een update. ASML: EUV breekt los #ASML https://t.co/1pb9iH2juI — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 16, 2019

(-0,1%) kwam langs met prima kwartaalcijfers. In Q3 steeg de omzet met 7,6% jaar op jaar. De winst daalde wel, maar daar gingen alle analisten al vanuit. Rond de opening kwam de IEX Beleggersdesk langs met een update. Fugro (+3,7%) is helemaal los. Wie weet zijn shorters aan het coveren nu ABN Amro zijn handen ervan af trekt.

(+3,7%) is helemaal los. Wie weet zijn shorters aan het coveren nu ABN Amro zijn handen ervan af trekt. Beleggers hebben alle vertrouwen in de derdekwartaalcijfers die Flow Traders morgenochtend presenteert. Het handelshuis stijgt 2,5%.

hebben alle vertrouwen in de derdekwartaalcijfers die morgenochtend presenteert. Het handelshuis stijgt 2,5%. Signify (+1,3%) heeft door de overname van een Amerikaans verlichtingsbedrijf een sterkere positie verkregen in de VS. Tenminste, zo denken de analisten van ING erover.

(+1,3%) heeft door de overname van een Amerikaans verlichtingsbedrijf een sterkere positie verkregen in de VS. Tenminste, zo denken de analisten van ING erover. ForFarmers (+1,9%) lijkt nu eindelijk uit te bodemen. Misschien verbetert het sentiment door de naderende brexitdeal. Het wordt overigens lastig om het akkoord door het Britse Lagerhuis te loodsen.

Adviezen