Hier volgt een update en wat voor een. Wie deze zag aankomen... Hier het ANP-bericht. Storm in een glas water, of lange, slepende, juridische procedures: er valt nu nog niks zinnigs te zeggen.

Wat krijgen we nou, #Pharming wordt beschuldigd van aanzetten tot bedrijfsspionage in - opening krant - The Sidney Morning Herald #AEX https://t.co/WA7gwOZIlM pic.twitter.com/zQ7EZjH7Jb — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 16, 2019

Prima Q3's van ASML: verwachtingen verslagen, handhaaft outlook en meldt een sterke orderstroom van EUV-machines. Het bedrijf gaat ook halfjaarlijks dividend uitkeren, dat vind ik wel chique. Is alles alleen voldoende voor die lichte euforie die toch in de koers is geslopen?

TomTom meldt iets beter dan verwachte Q3's, maar maakt dit jaar waarschijnlijk haar omzetverwachting niet helemaal waar. Wel ziet ze verbetering van de winst en handhaaft ze haar guidance. Wat weegt zwaarder?

Er is meer nieuws. Signify doet een hele dikke overname in de VS. De overnamesom is de halve beurswaarde van Signify, dat duidelijk helemaal voor Noord-Amerika gaat.

De brede markt houdt nu even halt na een gezellige dag gisteren. Brexit is nog niet in kannen en kruiken. Niks bijzonders te zien, alles blijft dicht bij huis. Kortom, spannend of de indices hun toppen of all time highs weten uit nemen, ze zijn zo dichtbij. Voor de AEX geldt 586,32 en voor de S&P 500 3027,98.

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van, maar eigenlijk geldt dat altijd. Ook als de boel in elkaar kukelt. Oh ja, de Duitse en Nederlandse rentes stijgen een basispuntje en de VS levert er twee in.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met niet veel, maar wel interessant nieuws. Let ook maar op Air-France-KLM en aangename verrassing Roche:

07:44 Roche scherpt omzetprognose aan

07:28 Technologietak TomTom gaat minder hard

07:27 ASML boert goed met EUV-machines

07:27 Signify doet grote overname in VS

06:18 'Kabinet wil rem op vakantievluchten Schiphol'

15 okt Signify doet grote overname in VS

15 okt Wall Street toont mooie koerswinsten

15 okt Bouwers: kabinet moet snel met noodwet komen

15 okt Stevige winsten op koersenborden Wall Street

15 okt 'Brexit-deal bijna rond'

15 okt Behoorlijke plussen op beurzen Europa

Analistenadvies luidt:

Philips: naar €44 van €46 - HSBC

Unibail: starten met sector perform en €140 - RBC

OCI: naar €26 van €28 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts. Nee, geen heel rijtje Fugro wie daar op hoopte:

De agenda zit lekker vol met natuurlijk Netflix en let ook op die detailhandelsverkopen VS:

08:00 ASML Q3-cijfers

08:00 TomTom Q3-cijfers

08:00 Roche Q3-cijfers

10:30 VK inflatie CPI sep 1,9%

11:00 Italië inflatie CPI sep

13:00 Bank of America Q3-cijfers

14:30 VS detailhandelsverkopen sep 0,3% MoM

16:00 VS handelsvoorraden aug 0,3% MoM

22:00 Alcoa Q3-cijfers

22:00 Netflix Q3-cijfers

22:00 PayPal Q3-cijfers

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal:

Sterling gives up some gains as Brexit optimism curbed https://t.co/nRiGwBTUjn pic.twitter.com/F0YcE7uwhC — Reuters Top News (@Reuters) October 16, 2019

Het is niet alleen de president:

U.S. House takes hard line on China over Hong Kong, Huawei https://t.co/eLXiuYF3jT pic.twitter.com/aY7djgD5OW — Reuters Top News (@Reuters) October 16, 2019

Wie hebben we hier, concurrentie voor de rest?

Google unveiled its Pixel 4 smartphones which features higher-quality cameras and a radar sensor, but critics say the device lacks unique features to justify its price https://t.co/OhfYCQOknN pic.twitter.com/DWBq4WRkik — Reuters Top News (@Reuters) October 16, 2019

Centrale cliché banken. Nieuw-Zeeland gaat waarschijnlijk ook weer verhogen.

South Korea cuts interest rates as economy loses steam https://t.co/eW8OIoBsy1 pic.twitter.com/MY09B6l4P9 — Reuters Top News (@Reuters) October 16, 2019

Wordt nog wat?

House investigators say they have begun receiving data from big tech firms https://t.co/T1zIWdOpgj pic.twitter.com/zPm4bcWqJE — Reuters Top News (@Reuters) October 16, 2019

Iets voor wie eens wat anders dan teakhout of vakantiehuisjes wil?

JPMorgan is trying to convince credit investors to lend to WeWork in a debt deal that practically redefines risky https://t.co/nuhir1O8lR — Bloomberg Markets (@markets) October 16, 2019

Dit is denk ik de eerste formele recessie:

Hang Seng Property Index gains as Hong Kong leader Carrie Lam unveiled initiatives to lower skyrocketing housing costs. She also revealed the city entered a technical recession in the 3rd quarter. https://t.co/5gMfaLZaqY pic.twitter.com/Mzi3e3kODj — Bloomberg Markets (@markets) October 16, 2019

Dan nog deze, waar zijn we eigenlijk mee bezig op de beurs?

About 770,000 bond and stock indices were scrapped so far this year, the first time on record that there's been a net reduction in index creation.



That takes the total number of indices to ... ??.???? ??????????????.https://t.co/SLcQzBlbC9 … by @justinaknope — Tracy Alloway (@tracyalloway) October 16, 2019

Veel plezier en succes vandaag.

