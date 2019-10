Slot: Juichen!

De beurzen zijn door het dolle heen. Het lijkt erop dat er een brexit-deal op komst is en dat kunnen beleggers wel waarderen. De AEX sluit 0,8% hoger en de herbeleggingsindex zette intraday zelfs even een nieuwe all time high op het bord.

Bloomberg kwam als eerste langs met het nieuws dat er waarschijnlijk voor het einde van de dag een doorbraak wordt geforceerd. Heeft die gekke Boris Johnson het toch voor elkaar gekregen.

BREAKING: U.K. and EU negotiators in Brussels are closing in on a draft Brexit deal with optimism that there will be a breakthrough before the end of the day https://t.co/n5DKjWSsNb pic.twitter.com/RW56CSbujm — Bloomberg Brexit (@Brexit) October 15, 2019

Toen de authentieke Britse premier zei dat hij een deal met de EU zou sluiten voor de deadline van 31 oktober, werd hij door bijna iedereen uitgelachen. Wie het laatst lacht..........

Maar goed, het is natuurlijk nog niet zo ver. Toch kan ik mij niet voorstellen dat de headline van Bloomberg gebakken lucht is. Dan hadden de markten nooit zo optimistisch gereageerd. Vandaag koerst het Britse pond 0,7% hoger. De afgelopen week is de Britse munt zelfs ruim 4% opgelopen.

Fugro (+11,5%)

Meestal draait Fugro mee in de bovenste regionen van het lijstje bleeders, maar vandaag is alles anders. Beleggers mogen hiervoor de analisten van ABN Amro bedanken. Zij halen het fonds namelijk van de verkooplijst af.

Normaal gesproken is dat voor beleggers geen reden om het aandeel meer dan 10% hoger te zetten. Toch snap ik dat de markt nu zo positief reageert. ABN Amro was de enige partij die Fugro op de verkooplijst had staan en verdient daarom het nodige respect.

ABN Amro zat immers als enige goed. Daar komt bij dat er de nodige shorts uitstaan. Wellicht vormt het voor sommige shorters de aanleiding om te coveren. Niet gek, omdat de rendementen gigantisch moeten zijn. Het aandeel is de afgelopen vijf jaar immers helemaal afgestort.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het is bijna ondenkbaar dat Fugro ooit boven de €40 koerste. Nu is daar nog slechts een luttele €6,87 van over. Of de IEX Beleggersdesk dit een mooi niveau vindt om de stukken op te pikken, leest u hier.

Rentes

Het zal u niet verbazen dat de rentes vandaag in een brede lijn stijgen. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt drie basispunten op naar -0,30%.

Brede markt

De AEX stijgt 0,8% maar daarmee blijven ver achter ten opzichte van de DAX (+1,2%) en CAC (+1,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 10,2% en noteert 12,6 punten.

Wall Street staat ruim 1% in de plus.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,104 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,8%) moet het niet van deze dagen hebben.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (+0,2%) hebben het openingsverlies ruimschoots goedgemaakt.

Dat geldt niet voor de bitcoin (-0,5%).

Het Damrak

De defensieve zwaargewichten Relx (-1,3%) en Unilever (-0,6%) zorgen ervoor dat de AEX vandaag de markt niet kan bijbenen.

(-1,3%) en (-0,6%) zorgen ervoor dat de AEX vandaag de markt niet kan bijbenen. ASML (+3,0%) gaat helemaal door het dak en zet een nieuwe hoogste koers ooit neer. De chipgigant maakte vanochtend bekend een belangrijke deal met Samsung te hebben gesloten over de verkoop van 15 EUV-machines. Morgenochtend presenteert het bedrijf de derdekwartaalcijfers.

(+3,0%) gaat helemaal door het dak en zet een nieuwe hoogste koers ooit neer. De chipgigant maakte vanochtend bekend een belangrijke deal met Samsung te hebben gesloten over de verkoop van 15 EUV-machines. Morgenochtend presenteert het bedrijf de derdekwartaalcijfers. ASMI (-0,3%) en Besi (+0,6%) blijven wat achter. De Amerikaanse chippersindex zet echter een nieuwe all time high op het bord. De chippers (met oa 'ons' #ASML dat morgen cijfert en #NXP) uit de Philadelphia Semiconductor Index (#SOX) zetten net nieuwe all time high neer. Mss bullish signaal voor ook brede markt om ook nieuwe toppen en ATH's neer te zetten. Ze zijn vlakbij #AEX pic.twitter.com/UsDUHAxqvI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 15, 2019

(-0,3%) en (+0,6%) blijven wat achter. De Amerikaanse chippersindex zet echter een nieuwe all time high op het bord. Randstad (+1,5%) heeft exposure naar het VK dus is het niet zo gek dat de uitzender er vandaag zo goed bij ligt. Hetzelfde geldt voor BAM (+2,9%).

(+1,5%) heeft exposure naar het VK dus is het niet zo gek dat de uitzender er vandaag zo goed bij ligt. Hetzelfde geldt voor (+2,9%). Waarom Galapagos (+3,3%) er vandaag zo zin in heeft, is mij een raadsel.

(+3,3%) er vandaag zo zin in heeft, is mij een raadsel. De banken doen het ook niet onaardig. ING (+2,1%) breekt zelfs door de €10-barrière.

(+2,1%) breekt zelfs door de €10-barrière. Winkelvastgoed heeft de smaak helemaal te pakken. Met name Eurocommercial Properties (+3,3%) en Wereldhave (+2,9%) liggen er als een dijk bij.

(+3,3%) en (+2,9%) liggen er als een dijk bij. TomTom (+0,5%) blijft iets achter ten opzichte van de markt. Morgenochtend presenteert de navigatiespecialist de derdekwartaalcijfers.

(+0,5%) blijft iets achter ten opzichte van de markt. Morgenochtend presenteert de navigatiespecialist de derdekwartaalcijfers. Fagron (-3,0%) verspeelt een deel van de winst van gisteren.

(-3,0%) verspeelt een deel van de winst van gisteren. Tot vandaag was de koers van ForFarmers (+4,2%) niet vooruit te branden. Hopelijk is dit het begin van een mooi herstel voor het veevoederbedrijf.

(+4,2%) niet vooruit te branden. Hopelijk is dit het begin van een mooi herstel voor het veevoederbedrijf. Beter Bed (-3,1%) valt iets terug.

