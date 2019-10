Fondsenrondje: Goede stemming

Ondanks dat we de openingswinst niet vast weten te houden, noteert de AEX een keurige plus van 0,3%. Hiermee presteren we in lijn met de DAX (+0,4%) en CAC (+0,4%).

Een duidelijke trigger kunnen we daarvoor niet vinden. De Nederlandse detailhandelsverkopen stegen in augustus met een keurige 3% jaar op jaar. Online (+14%) zit de vaart er helemaal in. Uiteraard is het niet de reden waarom de markten omhoog gaan, maar het zijn cijfers waar we tevreden over mogen zijn.

Verder kwam zojuist de Duitse ZEW index uit, een graadmeter voor het vertrouwen van Duitse institutionele beleggers. Deze kwam uit op -22,8 en dat betekent dat zij overwegend pessimistisch zijn. Toch is het werkelijke cijfer minder erg dan gevreesd (-27,0). De markten reageren lauwtjes.

ASML straalt opnieuw

Als bedrijven vlak voor de cijfers nog met een belangrijk bericht langskomen, is het vaak een winstwaarschuwing. Bij ASML (+1,4%) is alles anders. De chipgigant maakte vanochtend bekend een voorlopig contract te hebben getekend met Samsung voor de aanschaf van vijftien EUV-machines.

Dat zijn niet de eerste de beste machines, want deze maken het kleinste type chips. Hoe kleiner een chip hoe efficiënter, maar ook hoe moeilijker te ontwikkelen. ASML heeft op dit gebied een semi-monopoliepositie, waardoor het forse tarieven hanteert.

Tot dusver is het nog geen enkele partij gelukt deze machines na te bootsten. In het verleden heeft een Chinees bedrijf er weleens een gekocht met de intentie hem uit elkaar te halen en opnieuw netjes in elkaar te zetten. Dat uit elkaar halen lukte wel.

Morgen publiceert ASML de derdekwartaalcijfers. IEX Beleggersdesk kwam daarom vanochtend langs met een vooruitblik.

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 4,7% en noteert 14,4 punten.

De Amerikaanse futures staan 0,4% in het groen.

De euro zakt 0,01% en noteert 1,102 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,33%) en Duitse (-0,46%) rente blijven stabiel.

Goud (-0,1%) blijft dicht bij huis.

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (-0,3%) zakken steeds verder weg.

Bitcoin (-0,2%) begint met de dag saaier te worden.

Het Damrak

De nulletjes voor de komma vliegen ons bij de hoofdfondsen om de oren. IMCD (+1,2%) houdt de vaart er een klein beetje in, maar dan hebben we het wel gehad.

(+1,2%) houdt de vaart er een klein beetje in, maar dan hebben we het wel gehad. Het zegt genoeg dat Philips met een min van 0,7% de grootste daler binnen de AEX is.

met een min van 0,7% de grootste daler binnen de AEX is. De defensieve havens blijven vandaag iets achter, maar veel heeft het niet om het lijf.

Fugro (+5,1%) vlamt vandaag. De analisten van ABN Amro halen de bodemonderzoeker van de verkooplijst. Toch gaat het mes door het koersdoel. Het aandeel gaat naar €6 van €9. De reden dat de markt enthousiast is, is dat ABN Amro de enige partij was die het aandeel op de verkooplijst had staan. Dat geeft hen de nodige credit. Helemaal nu zij vinden dat de grootste downside er zo'n beetje uit is.

(+5,1%) vlamt vandaag. De analisten van ABN Amro halen de bodemonderzoeker van de verkooplijst. Toch gaat het mes door het koersdoel. Het aandeel gaat naar €6 van €9. De reden dat de markt enthousiast is, is dat ABN Amro de enige partij was die het aandeel op de verkooplijst had staan. Dat geeft hen de nodige credit. Helemaal nu zij vinden dat de grootste downside er zo'n beetje uit is. PostNL (+1,7%) heeft de smaak helemaal te pakken. Ook Bpost (+1,5%) en Deutsche Post (+1,0%) vinden de weg omhoog.

(+1,7%) heeft de smaak helemaal te pakken. Ook Bpost (+1,5%) en Deutsche Post (+1,0%) vinden de weg omhoog. Besi (+1,5%) en ASMI (+0,9%) profiteren op de achtergrond van het goede nieuws van ASML. Jos Versteeg van InsingerGillissen zegt dat de deal van ASML een teken is dat de chipsector in de lift zit.

(+1,5%) en (+0,9%) profiteren op de achtergrond van het goede nieuws van ASML. Jos Versteeg van InsingerGillissen zegt dat de deal van ASML een teken is dat de chipsector in de lift zit. Fagron (-1,8%) geeft een deel van de winst van gisteren prijs.

(-1,8%) geeft een deel van de winst van gisteren prijs. ForFarmers (+3,3%) probeert uit te bodemen. Ruim 1,5 keer de gemiddelde dagomzet is er al doorheen gegaan.

(+3,3%) probeert uit te bodemen. Ruim 1,5 keer de gemiddelde dagomzet is er al doorheen gegaan. Misschien wordt er wat winst genomen bij Beter Bed (-3,3%). Gisteren was het aandeel de absolute topper van het Damrak.

Adviezen